Как избежать разочарования в постели: топ-10 интимных вопросов мужчине

О сексе, как о любой другой сфере жизни, нужно говорить и договариваться. Вы ведь не пускаете все на самотек при строительстве дома, а сначала составляете договор и утверждаете эскиз здания и план работ. Такого же принципа следует придерживаться в процессе выстраивания отношений: важно задавать вопросы во время знакомства с новым партнером. Их список составила сексолог Елена Гарт.

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"Поиск нового партнера мы ведем в основном в виртуальном мире. Во время переписки стараемся узнать партнера поближе. Многие девушки стесняются спрашивать мужчину о его желаниях, фантазиях, мечтах и вкусах в отношении секса. С одной стороны, это вроде интересно и важно, а с другой стороны — очень сложно задать вопросы на интимные темы, особенно малознакомому человеку.

Но и кота в мешке никто покупать не хочет. Кто знает, какие сексуальные фантазии у вашего нового знакомого. Вероятность, что все получится для вас супер и само собой — бесспорно, присутствует, но и разочарованиям нет предела.

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Согласитесь, задавать вопросы интимного характера во время переписки намного проще, чем при встрече лицом к лицу, да и при встрече уже может быть поздно. Поэтому вот варианты вопросов с сексуальным подтекстом, которые можно спросить и благодаря им узнать намного больше о собеседнике.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Лучше задавать интимные вопросы в переписке, когда уже наступила между вами стадия флирта. И только если вы сами готовы к откровениям, можно ждать того же от мужчины.

Итак, топ-10 интимных вопросов мужчине.

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1. Какой ты обычно в постели — брутальный самец или романтичный любовник?

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2. Как долго длится прелюдия в идеальном варианте?

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3. Какая самая долгая продолжительность секса для тебя?

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4. Ты брезглив в сексе? Что может вызвать отвращение?

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5. Как ты относишься к оральному сексу?

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6. Какая поза в сексе тебе нравится больше всего?

7. Какие виды секса ты практиковал и хотел бы попробовать?

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8. Как ты относишься к экспериментам в сексе?

9. Что ты хочешь, чтобы я не делала с тобой?

10. Тебе важно, чтобы партнерша получила удовольствие во время секса или твой оргазм на первом месте по значимости?

Для каждого человека понятие интимности разное. Для одних некоторые из перечисленных вопросов могут показаться слишком личными, другие могут считать, что любые из указанных выше вопросов можно задать без стеснения. Решать вам самим.

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Когда вы задаете вопросы интимного характера, у вас появляется возможность познакомиться с человеком поближе: узнать его интересы, предпочтения, рамки и границы. И, начав с этих вопросов, обсудить еще много важных для вас моментов.

Многим интимные вопросы позволяют понять сущность мужчины в плане секса, и у вас появится заочная оценка вашей совместимости, как сексуальных партнеров, ведь один правильный вопрос может быть эффективнее месяца бесполезных ухаживаний, и вам удастся с этим мужчиной избежать разочарования в постели!".