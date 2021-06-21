Как найти заветные "кнопки", которые повышают вашу сексуальную энергию

Несмотря на то, что часто можно слышать такие фразы как "низкое либидо" или "высокое либидо", думать в таких противопоставлениях — ошибочно. Тенденция к сравнению нередко приводит к подавлению либидо, и человек начинает вести все более асексуальный образ жизни. Сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане и клинический психолог, консультант по вопросам партнерских отношений и сексуальности Кристине Балоде рассказывают, почему важно заботиться о своей сексуальной энергии, как с ее помощью построить здоровые отношения и как повысить либидо.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сексуальная культура у каждого разная. У более закрытых людей импульсы могут казаться более однообразными, но и более устойчивыми. В то же время есть люди, которым необходимо больше сексуальных впечатлений и полноценная реализация сексуальной идентичности которых не связана с концепцией партнерских отношений.

Женщины и мужчины склонны воспринимать либидо по-разному. Как показывает опыт, мужчины более склонны связывать сексуальную самореализацию с половой жизнью, а конкретно — с половым актом. У многих женщин оно больше ассоциируется с сексуальными переживаниями: с романтикой, эротикой, разговорами, соблазнением и культурой флирта.

"Не существует такого среднего показателя здорового либидо, однако, чтобы иметь возможность понять точку отсчета, я бы порекомендовала взглянуть на либидо как на показатель качества жизни, благополучия и ответить на следующие вопросы: что мой жизненный опыт говорит о моей сексуальной идентичности, что для меня значит моя гендерная идентичность, на что я ориентируюсь, думая в категориях отношений, что я хочу, что люблю, чем увлекаюсь, достаточна ли активность, что происходит с сексуальной энергией, растет ли она или падает, как она влияет на мою жизнь, мое поведение, коммуникацию с окружающими. Ответив на эти вопросы, легче понять себя и понять, какие ответы меня устраивают, а какие хотелось бы улучшить", — говорит Кристине Балоде.

Почему пропала сексуальная заинтересованность



Сексуальные вопросы следует рассматривать в контексте с другими областями жизни. Чувство сексуальности развивается вместе с личностью, ее здоровьем и культурой, в которой живет человек. Когда сексуальное желание ослабевает, на то может быть несколько причин.

Биомедицинские причины

Хронические заболевания, диабет или высокое артериальное давление, гормональный дисбаланс могут существенно повлиять на желание или способность получать сексуальное удовольствие. Желание сексуального контакта также снижают антидепрессанты и гормональные препараты. Проблемы вызывают сухость влагалища, опущение матки, слабость или повышение мышечного тонуса, которые могут вызывать боль или неспособность достичь оргазма.

Психологические причины

Человек может не знать, что его сексуально привлекает и какие "кнопки" включают или выключают сексуальный разум. Возможно, человек не может сохранять ощущение присутствия и не опытен. Депрессия и тревога, а также современные эстетические установки касательно самооценки могут значительно снизить уверенность в себе и, соответственно, желание сексуального контакта. Также одной из причин может быть боль, перенесенные травмы или недостаток опыта.

Проблемы в отношениях

Сексуальную энергию снижают сравнение себя с другими парами, а также недостаток интимности. Важно понимать, почему человек желает или не желает контакта с партнером. Может быть, мужчина занимается сексом, чтобы доставить наслаждение партнеру и самоутвердиться таким образом? При длительных отношениях может не возникать естественного желания делать одно и то же.

Что из себя представляет сексуальная культура в 16, 28, 48, 68 или 78 лет? Желательно ответить на вопрос, можем ли мы позволить себе что-то большее, можем ли мы быть более ориентированы на сотрудничество или вести себя так, как в 16 лет. Часто проблемы в отношениях проливают свет на то, какие отношения человек имеет с самим собой.

Культурные особенности

К сожалению, мы живем в культуре, осуждающей женскую сексуальность. И если женщина чувствует, что окружающие осуждают ее сексуальность, она может чувствовать стыд и вину за свои желания или фантазии и, наконец, начинает избегать приобретения или расширения опыта.

Что повышает либидо

"Ежедневно либидо повышает приятная атмосфера, запахи и вкусовые ощущения. Это может быть прогулка на свежем воздухе, банные ритуалы или физические нагрузки, например: танцы, бег, плавание или гимнастика. Если человек хорошо себя чувствует в своем теле, то чаще всего отсутствует недостаток и в сексуальной энергии", — говорит фармацевт Алина Флейшмане. "Настолько же хорошо улучшает самочувствие и травяной чай, например, корни любистка очищают организм и укрепляют здоровье, листья и скорлупа лесного ореха укрепляют защитные силы организма, поскольку содержат минералы и витамины Е и группы В. Трава ярутки помогает бороться с бесплодием и импотенцией".

Искать либидо следует...

В имеющих для вас значениях вещах. Один из способов, как повысить сексуальную энергию, — навести порядок в своем жизненном пространстве. Например, вы можете поставить на видное место свои любимые картины, книги, свечи или другие предметы, делающие человека более чувственным.

В аромате в помещении. Простой трюк, как наполнить комнату своим любимым ароматом, — наполнить тканевые мешочки сушеными растениями, например, лавандой, лепестками роз, календулой, ромашкой или мятой. Мешочки можно положить в шкаф или между банными полотенцами, положить под подушку или держать рядом с письменным столом. Еще можно использовать натуральные эфирные масла, при этом следует воздержаться от их чрезмерного использования. Достаточно одной-двух капель.

В списке любимых песен. Выбрав музыку по настроению и времени, можно значительно улучшить самочувствие и способствовать возникновению сексуальной энергии.

В кончиках пальцев. Прикосновения ничего не стоят, но они существенно повышают либидо. Настолько же, как поцелуи или ласки для партнера, важны и прикосновения к себе, например, при нанесении крема для лица или при мытье волос. Важно, чтобы прикосновения к себе или другому человеку были осознанными и полными уважения.

В разговорах. Можно развивать культуру сексуального общения, переосмыслив свои навыки флирта или соблазнения.

В ритуалах. Ритуалы успокаивают и позволяют пересмотреть ценности, которые ассоциируются с каждым праздником. Например, близость природы и традиции во время летнего солнцестояния могут способствовать возникновению чувства воодушевления и сексуального приключения.