Как правильно и результативно знакомиться в интернете

Сегодня знакомства в интернете очень популярны. Это давно не стыдно, а очень удобно и практично Возможно, в этом не так много романтики, но для многих это выход: кто-то слишком много работает, кто-то стесняется, боится отказа или не знает, где знакомиться. Но как не промахнуться? Об этом в своем блоге в Instagram рассказывает клинический психолог, сексолог Наталья Козлова.

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Кого мы можем встретить в интернете? Потенциального парня или мужа — да, но кроме того там также присутствуют извращенцы, женатые, пары мжж, ммж, любители просто поболтать, люди с душевными травмами (которые могут на вас вылить весь свой негатив), психически больные и неуравновешенные, альфонсы, люди, повышающие свою самооценку за счет других и так далее. Как же не промахнуться?

Задайте четкий критерий! Если вы хотите серьезных отношений, не стоит отвечать парням, которые с первых сообщений ведут с вами беседы на сексуальные темы и переубеждать себя, что вам это показалось (не тратьте время зря).

Если у мужчины много селфи, вы должны понимать, что очень вероятно он нарцисс. Нужен ли вам такой?

То же самое можно сказать о человеке, которые круглые сутки сидит в интернете и поднимает свою анкету в поиске. Скорее всего. его интересы на этом и заканчиваются. И он десятилетиями будет искать достойную принцессу.

Если мужчина долго общается, но не предлагает встречу или берет телефон и не перезванивает, не стоит ждать его ночами или ловить, когда он, наконец, появится в сети. Потратьте это время на встречу с тем, кому вы действительно интересны и важны.

Девочки, не выстраивайте высокие стены и требования в пять страниц! Дайте шанс человеку проявить себя! Адреналин в сердце — далеко не всегда является залогом красивых отношений. Плохие мальчики нравятся в 15, а дальше мы должны осознавать, что их "сила и мощь" всего лишь иллюзия и к сильному мужчине рядом не имеет никакого отношения.

Итак, первое домашнее задание вы сделали — представили, каким должен быть мужчина, чтобы вас заинтересовать, если вы настроены серьезно. Теперь давайте подумаем, какая должна быть женщина, чтобы заинтересовать такого мужчину?

Самая сильная энергия, которая дарит женщина мужчине, это энергия наслаждения. Ни один мужчина не уйдет от вас, если с вами он чувствует вкус жизни.

Мы должны четко понимать, что мужчина не зашел на сайт для того, чтобы слушать о ваших проблемах. Важно общаться легко и с юмором.

Не думайте, что, если у вас красивое личико, значит, вы можете ничего не делать, а только принимать комплименты, ограничиваясь словами "привет, нормально, работаю, может быть". Таких мордашек половина интернета (ведь все выставляют свои самые красивые отфотошопленные фото).

У вас есть несколько фраз, чтобы заинтересовать или оттолкнуть мужчину. Не знаете, что ответить, вышлите смешную картинку, расскажите анекдот. На приветствие лучше не отвечать банальным "Привет!" или на "Как дела?" не отвечать "Нормально". Всегда лучше ответить фразой, которая будет иметь продолжение и поможет мужчине наладить с вами контакт. Например, на вопрос "Как дела?" можно ответить "Я наслаждаюсь самым вкусным кофе. А вы любите кофе?".

Если вы договорились о встрече, пожалуйста, не кидайтесь на него, как на последнюю надежду, представляя себя на первой встречe в свадебном платье. Не пытайтесь за одну встречу прожить с ним год совместной жизни. Покажите свой интерес, но не более. Женщины должно всегда чуть-чуть не хватать.