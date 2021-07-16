Как Знаки Зодиака влюбляются и ведут себя в отношениях

Слово "любовь" для всех нас имеет неодинаковый смысл: для кого-то это нечто возвышенное, а кто-то не придает ей значения вовсе. Чтобы отношения приносили только позитив, изучите все тонкости любовной совместимости. Один из вариантов — воспользоваться для этого астрологией, пишет dailyhoro.ru.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Овен

Овны — это огненный темперамент и пылкая страсть, но не тогда, когда они влюбляются. Единственное их исключение из правил и повод быть спокойными — это любовь. Они просто подходят к вам, берут за руку и говорят: "Мы… ну, это… вместе теперь"

Овен в отношениях может иногда казаться тираном, но на самом деле он очень заботлив. В глубине души он очень мил и нежен, поэтому иногда может дарить партнеру это тепло. Главное — уметь правильно его принять. Овны — мастера в любовных делах, когда наступает момент сексуальной связи. В этом плане Овну почти нет равных.

Телец

Тельцы влюбляются очень яростно, забирая человека себе полностью, не оставляя ничего. Они сразу же ставят условия, оглашают правила и заявляют о своих намерениях всем вокруг.

Тельцы — это эдакие соблазнители, которые мечтают, чтобы ими восхищались. Женщина-Телец — особа эмоциональная, но не требующая от мужчины многого: ей достаточно честности и понимания. Что касается мужской половины, то эти люди описываются большинством как симпатичные и необычные мужчины. В отношениях они не всегда надежны, но зато страстны.

Близнецы

Близнецы любят по-настоящему, влюбляясь без оглядки, а потом еще раз, и еще раз, и еще. И во всех по-настоящему. Во всех искренне и без оглядки, на полгода примерно. Но иногда и больше.

Близнецы и отношения — плохо сочетающиеся понятия. Эти люди обожают секс без обязательств и женятся только в крайнем случае. Им нравятся простые отношения, в которых нет места ограничениям. Близнецы ценят свободу, поэтому мало кто сможет с ними ужиться. Они беспроблемны и милы, но могут ни с того ни с сего просто взять и уйти.

Рак

Раки влюбляются так осторожно, что даже Девы с ними не сравнятся. Эти ребята могут наблюдать за своим избранником или избранницей годами, и только потом, если их жертва не сбежала, она согласится быть с ними.

Ракам в любви помогает обаяние и настойчивость, которых, надо сказать, мало не бывает. В длительных отношениях это выливается обычно в проблемы, но только в том случае, если Рак вступает в отношения с человеком чрезмерно эмоциональным. Этому Знаку нужен равный, тогда отношения пойдут в гору, а не покатятся с холма в бездну.

Лев

Львы влюбляются только вторыми. Если в них влюблены вы, то и они могут заинтересоваться вами. Они по своей природе должны быть лучше, поэтому ждут уважения и преклонения. И если все сложилось, то они привязываются к вам навсегда.

Львы в отношениях совсем не эгоисты, как их любят крестить. Это любящие люди, которые умеют проявлять такую заботу, о которой вы и мечтать не могли. Даже на начальных стадиях отношений они показывают своим вторым половинкам, что с ними будет хорошо, если их не злить и не выводить из себя глупыми выходками. Словом, Львы — это хорошие люди для построения отношений.

Дева

Дева влюбляется очень медленно и осторожно. Вы не встретите Деву, которая бьет себя в грудь перед толпой людей, заявляя, что влюблена. Все их чувства живут внутри них, прорываясь наружу лишь для своего избранника.

Девы в любви очень просты и лишены коварства. У них все просто: если отношения развиваются гладко, то и они в порядке. Как только начинаются проблемы, они сворачивают удочки. Их можно понять, ведь нервы важнее всего на свете. Вы вряд ли сможете встретить Деву, которая находится в отношениях с кем-то, кто ей не нравится. Если такой человек от вас ушел, значит, вам стоит задуматься над тем, что вы сделали не так.

Весы

Весы — это люди красоты, поэтому делают все как в кино. Влюбляются они только потому, что это "очень классно!". Конечно, в последствии это может перерасти в нечто большее, но изначальный порыв у них довольно театральный.

Весы чувствуют себя наиболее комфортно, когда они находятся в отношениях, поэтому они будут их растягивать на столько, насколько возможно. Представители этого знака — люди очень мягкие и сильно переживающие из-за любых расставаний. Им стоит всегда открывать душу, потому что они вряд ли вас предадут. Такие отношения можно переводить на более высокий уровень, когда вы почувствуете, что готовы к этому.

Скорпион

Скорпионы влюбляются, потому что так надо. Делают они это четко по расписанию, выбирая себе подопытного. Быстренько говорят вам, какие вы красивые и умные, а потом резко пропадают, оставляя жертву мариноваться.

Скорпионы — это страстные любовники и просто хорошие люди для создания отношений или семьи. С ними скучно не будет, но стоит помнить, что они вам раскроют все свои карты только тогда, когда доверятся полностью. Пройти до этого момента могут годы или месяцы. Не торопите события со Скорпионами никогда.

Стрелец

Стрельцы не влюбляются. То есть, они не хотят влюбляться, но получается это не всегда. Они с очень сильным скептицизмом относятся к любви, поэтому влюбляются, чуть ли не готовясь к расставанию.

Со Стрельцами очень интересно. Они всегда знают, как вас развеселить, развлечь и как позабавиться вместе. С ними можно уехать в другой город погулять, можно напиться, можно смотреть весь день кино — все, что душе будет угодно. Иногда с ними бывает очень трудно из-за динамичного характера, но это мелочи.

Козерог

Эти люди опасны, потому что влюбляются, нападая яростно и внезапно. Ты даже не замечаешь, что тоже влюблен, хотя уже стоишь в ЗАГСе с кольцом на пальце, окруженный толпой людей, которые тоже ничего не понимают и кричат: "Горько… горько же, да? Горько!".

Отношения с представителями этого Знака могут быть односторонними. С Козерогами трудно в чем-то найти компромисс, но знайте, что они не будут вас предавать. У них бывают моменты замкнутости, но в спину нож воткнуть они не смогут. Козероги очень мудры, поэтому всегда ценят хорошее к ним отношение. В плане расставаний они как Девы — чуть что, сразу прощай.

Водолей

Водолеи влюбляются очень смешно. Они звонят вам по сто тысяч раз в минуту, заявляя, что соскучились. Они такие милые и добрые, что не влюбиться в них в ответ — это грех, преступление и просто ужасный поступок.

Водолей в отношениях похож на лучшего друга или подругу, которая постоянно ищет себе приключений на то самое место. Водолеи способны поддерживать огонь в отношениях всегда. Если этого не происходит, значит, таким отношениям осталось не долго. Так или иначе, с представителями этого Созвездия не соскучишься в любви.

Рыбы

Рыбы — это учебник влюбленности. Неизвестным остается для ученых ответ на вопрос о том, кто у кого учился — сценаристы любовных мелодрам у Рыб или Рыбы у сценаристов. Скорее всего, просто все сценаристы фильмов о любви и влюбленности — Рыбы.

Рыбам нужна Санта-Барбара. Без интриг и проблем у них не обходится. Если все это остается позади, то вы можете считать, что отношения прошли испытание на прочность. Рыбы умеют отдавать себя партнеру целиком и полностью, поэтому некоторое время они будут прощать глупости. Но не думайте, что это будет продолжаться вечно: Рыбы очень ранимые.