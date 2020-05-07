Какие истории выслушивают операторы секса по телефону во время карантина

В первые две недели карантина разговоров о сексе было мало, отмечают операторы эротических линий. Во время пандемии им приходится выступать в в том числе в роли психологов — выслушивать не только фантазии разных людей, но и их тревоги. Об этом рассказывает портал Inopressa со ссылкой на издание Slate.fr.

В статье Slate.fr отмечается, что служба секса по телефону хорошо приспособилась к карантину: "Большинство ее операторов и операторш работают в удаленном доступе и по выделенной линии из своего дома принимают звонки от мужчин (и некоторых женщин), находящихся в поиске эротических бесед. (…) Хотя некоторые завсегдатаи, живущие в паре, дезертировали с поля боя, в телефонных разговорах появляются новые заинтересованные лица".

Так, оператор службы секса по телефону Леа продолжает получать звонки от женатых мужчин, которые изолируются в своем гараже, чтобы заслушать свой излюбленный сексуальный сценарий. "Для них это кратковременный развлекательный диалог, позволяющий им снять напряжение, которое они испытывают во время необычного и пугающего карантина", — объясняет она.

"Но в основном хозяйка "розового телефона" разговаривает со многими одинокими мужчинами и больше, чем обычно, ощущает себя доверенным лицом. "Я чувствую, что являюсь для них воплощением той социальной связи, которой они лишились. Им необходимо с кем-то поделиться. Большая часть их беспокойства выплескивается на меня. Некоторые из них откровенно говорят о том, что они больше не видятся с доктором или терапевтом, потому что боятся консультироваться, или даже о своем медикаментозном лечении. Обычно со мной вообще не говорят на такие темы", — утверждает она.

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В настоящее время работница службы секса по телефону работает больше часов, чем обычно, отмечая, что карантин подпитывает определенные фантазии: "В выслушиваемых мною излияниях вошла в моду фантазия об одинокой соседке, которая стучится в дверь, потому что она безумно хочет секса". Некоторые женщины тоже звонят, чтобы обмануть одиночество или удовлетворить свои сексуальные фантазии", — пишет Slate.fr.

По словам менеджера платформы Sexotel Софи, в течение первых двух недель карантина разговоров о сексе было очень мало: "Мы служили психоаналитиками. Мы находились на конце провода, чтобы их успокаивать".

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Одна из операторш сайта, Бабет, которая работает в службе секса по телефону с 2006 года, подтверждает: "В прошлое воскресенье я 20 минут разговаривала с человеком, который подхватил вирус. В данный момент мы сначала говорим о Covid, о карантине, а потом уже о сексе. Все задаются вопросом, что с ними будет". Впрочем, по ее словам, такой поиск смеси "человеческого тепла" и эмпатии существовал и до карантина: "Возникающий порой сигнал "SOS Дружба" не изменился".

Сама она всегда чувствовала себя полезной, и ей нравится, что ее профессия возвращает улыбку людям, с которым она разговаривает по телефону. "Мы обладаем умением слушать, которого лишены многие люди. Я исхожу из принципа, что я помогаю людям и нахожу прекрасным то, что мы делаем. У меня даже слезы появились на глазах", — признается она.

Менеджер кабинета Aux coquineries de Lison Рафаэль отмечает, что в апреле объем звонков увеличился по сравнению с прошлым годом. Его компания объединяет несколько телефонных линий, управляемых хозяйками. "Для тех, кто привык много встречаться, тяжело переживается отсутствие контакта", — утверждает он. По его наблюдениям, одинокие клиенты любой сексуальной ориентации беспокоятся о будущих знакомствах после карантина: "Они задумываются о том, что будет сложно встретить кого-то в таком контексте".

По мнению психолога и сексолога Коралин Делебар, особенность карантина заключается в том, что он возрождает определенные трудности существования, связанные с местом, где человек живет, с изоляцией, с неравенством и социальной уязвимостью — совокупность этих факторов влияет на наше психическое здоровье.

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"У телефона есть особая функция, связанная с анонимностью и расстоянием, которая предоставляет простор для воображения и фантазии, но которая также может придать уверенность там, где у нас могут возникнуть трудности с формулировками при общении лицом к лицу, — говорит специалист. — Психологи являются профессионалами по выслушиванию, но человек может ощущать себя услышанными и в других местах. Это может послужить инструментом".

Сексолог также отмечает, что психологический аспект слушания и поддержки уже давно является частью опыта многих секс-работников и секс-работниц, пишет автор статьи. Однако хозяйка службы секса по телефону и менеджер Cabinet de Vérone Верона привносит нюанс. По ее опыту, сабмиссивы, которые составляют основную часть ее подопечных, сразу после приветствия просят начать сессию доминирования. "Клиенты звонят нам не для того, чтобы полюбезничать! — заявляет она. — Некоторые говорят мне, что им скучно, но, конечно, первая просьба — это секс. Они сразу переходят к главному. С другой стороны, я отмечаю, что они звонят чаще и что после нескольких спокойных месяцев моя деятельность активизируется".

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"Мужчины иногда упоминают о карантине и о своем нетерпении пуститься в новые сексуальные приключения. Верону это забавляет. Мол, послушать их, так в день окончания карантина начнется нечто вроде всеобщей оргии.