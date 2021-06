"Каким же я был идиотом". История о британце, украинке и фальшивой свадьбе за $250 тысяч

Когда британский работник благотворительной организации обручился с молодой украинкой, он думал, что начинает новую жизнь в Одессе. Но он ошибался.

Автомобиль Джеймса подъехал к вилле "Отрада". Этого момента 52-летний британец ждал несколько месяцев. Он был взволнован, когда увидел свою невесту Ирину — великолепную блондинку на 20 лет его младше. Она ждала его возле ресторана на черноморском берегу. Неподалеку стояли, как полагал Джеймс, родители Ирины и 60 нарядно одетых гостей. Джеймс вышел из машины, и ожидавшая его толпа разразилась овациями.

Был июль 2017 года, начало жаркого одесского лета; на террасе виллы "Отрада" с видом на море были накрыты столы. Вскоре Джеймс и Ирина произнесли свои свадебные клятвы под цветочной аркой. Но то, что должно было стать счастливым мгновением, обернулось катастрофой.

Уже около полуночи Джеймс в полном одиночестве лежал в больнице — в его напиток, вероятно, что-то подсыпали. Да, он женился, но не на любимой женщине, а на организаторе свадьбы. Это история о том, как британец потерял большую часть своих сбережений, и как украинская судебная система посмеялась над ним.

Джеймс — не его настоящее имя. У себя дома в Британии он никому не рассказывал, что с ним случилось, даже своей семье.

Би-би-си проверила все изложенные им факты, используя банковские документы, официальные отчеты, текстовые сообщения и побеседовав со многими из тех, кто имел к этому непосредственное отношение.

Шерлок Холмс?

На Ланжероновской улице в центре Одессы на двери красуется силуэт мужчины в узнаваемой кепке и с трубкой в зубах. Если пройти по желто-черной стрелке под арку и через дворик, вы попадаете в кабинет к Роберту Папиняну, частному детективу. Это бывший полицейский, хорошо одетый, с крашенными в черный цвет волосами.

Все выдержано в правильном стиле. Блокнот Шерлока, визитные карточки Шерлока и даже мелодия в телефоне взята из культового советского сериала о Шерлоке Холмсе (которого многие граждане бывшего СССР считают самым лучшим Шерлоком в мире).

Впрочем, как выясняется, методы господина Папиняна весьма далеки от методов литературного героя с Бейкер-стрит. "Мы не сотрудничаем с полицией, мы применяем психологические методы, — говорит он с усмешкой. — Эти деньги были отобраны незаконно, так что и нам нужно искать какие-то незаконные способы вернуть их".

В квартале от офиса господина Папиняна, в самом сердце Одессы, находится Дерибасовская улица с ее барами и ресторанами. Если вы решите прогуляться там вечером, то почти наверняка обнаружите мужчин-иностранцев, обедающих в обществе молодых украинских женщин, а рядом на стульчике будет стоять фирменный пакет с дорогими дизайнерскими подарками.

Украина — одна из беднейших стран Европы, среднемесячная зарплата там составляет около 350 долларов. Здесь процветает индустрия "знакомств". Она весьма многогранна и включает все — от платных посланий по электронной почте до личных "романтических туров", когда мужчины платят тысячи долларов за право выбрать себе перспективную молодую украинскую "жену".

Но Джеймс уверяет, что приехал в Одессу вовсе не в поисках любви. Он работал в британской благотворительной организации, и в 2015 году один из друзей попросил его помочь в создании нового проекта помощи детям, которые стали беженцами в результате конфликта на востоке Украины.

Джеймс никогда до этого не работал за границей, но втянулся в этот проект с помощью переводчицы по имени Юлия. Несколько месяцев он мотался между двумя странами, совмещая благотворительную работу в Одессе со своей основной работой дома. Но в ту зиму сильные снегопады привели к тому, что работа в Одессе застопорилась. Делать было нечего, и тогда переводчица Юлия предложила Джеймсу познакомиться с одной из ее подруг.

Этой подругой была Ирина, 32-летняя женщина родом из Донецка на востоке Украины, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. Впрочем, вскоре выяснилось, что проблемы Ирины начались задолго до того, как ей пришлось бежать от войны. "Она немедленно поведала мне о двух своих предыдущих замужествах и о том, почему она никогда больше не хочет выходить замуж за украинца", — говорит Джеймс.

Несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, Джеймс говорит, что между ними пробежала искра. Несколько вечеров подряд они провели вместе, наслаждаясь ночной жизнью Одессы.

Джеймсу было весело с Ириной, но они никогда не оставались наедине. Ирина едва говорила по-английски, Джеймс не знал ни русского, ни украинского. Поэтому, как и при большинстве подобного рода "свиданий", при них всегда был переводчик, в данном случае — Юлия, которая, между прочим, получала за это по 150 долларов в день. "Было немного странно, что кто-то все время повторяет сказанное, но между нами возникло взаимное чувство", — говорит Джеймс.

Как ни странно, когда они были в разлуке, общаться было легче. Флиртовали они в "Вайбере", где есть функция перевода. "Ты показал мне настоящую сказку, огромное спасибо тебе за это, я верю в ТЕБЯ. Только ты можешь дать мне счастье. Я люблю тебя", — гласило одно из посланий, отправленных Ириной Джеймсу.

В следующие полгода они виделись каждый раз, когда Джеймс приезжал в Одессу. Они обедали в дорогих ресторанах, а по вечерам ходили в оперу.

Впрочем, не то что близость, даже поцелуи оставались под запретом. Рядом всегда была переводчица Юлия, через которую Ирина сообщила Джеймсу, что не верит в секс до свадьбы. "Я подумал тогда: какие высокие моральные убеждения, — говорит Джемс. — должно быть, она очень хорошо воспитана".

Помолвка с Ириной

За восемь месяцев до свадьбы на той же вилле "Отрада" состоялась церемония помолвки. Есть даже видео, на котором Джеймс и Ирина медленно кружатся в танце. Он двигается несколько неуклюже, зато она улыбается и машет в камеру.

Под балладу Уитни Хьюстон Could I Have This Kiss Forever с потолка сыпятся блестки. На дворе ноябрь 2016 года, с момента их первой встречи прошло 11 месяцев.

Джеймс решился на этот шаг под определенным давлением со стороны Юлии и Ирины и говорит, что сам влюбился, но не питал иллюзий по поводу чувств своей избранницы. "Она ощущала себя запертой в собственной стране, — говорит он, — она была совсем не глупа и хотела построить свое будущее за пределами Украины. Так что наша связь была в наших же общих интересах".

Джеймс начал платить за уроки английского для Ирины в надежде, что знание языка поможет ей перебраться к нему в Великобританию. Однако после нескольких бесед с работниками посольства стало ясно, что для переезда придется преодолеть множество бюрократических препонов. "На это ушло бы несколько лет", — говорит Джеймс.

И тогда он принял радикальное решение перебраться на Украину и начать там новую жизнь с Ириной. Он ушел с работы, продал дом и с подачи возлюбленной стал подыскивать себе жилье в Одессе. "Ожидалось, что мы купим жилье, потому что это придало бы нашим отношениям некую стабильность, — говорит Джеймс. — Мои друзья в Британии считали это очень серьезным шагом, но они были рады за меня, полагая, что так я смогу построить свое будущее".

На самом деле это было лишь началом многочисленных проблем.

Квартира

Перевод денег из Британии на Украину никогда не был простым. Украина — одна из самых коррумпированных стран Европы. Законы по борьбе с отмыванием денег устанавливают ограничения на размеры денежных переводов, и крупные транзакции сразу привлекают внимание. Поэтому Джеймс не сильно удивился, когда Ирина предложила довольно странную операцию с целью получить 200 тысяч долларов "на квартиру".

Вместо того, чтобы переводить деньги на личный счет Ирины, Джеймсу было предложено перечислить их на счет компании ее подруги Кристины, которая как раз занималась планированием свадьбы.

Несмотря на некоторые подозрения, Джеймс все же отправил деньги на счет Кристины. Однако, когда деньги поступили на счет, события приняли сюрреалистический оборот.

Ирина заявила Джеймсу, что банк разморозит деньги только в том случае, если он вступит в брак… с Кристиной. Это будет чистая формальность, которую можно за 10 минут отменить в загсе, а потом расторгнуть этот брак, уверяла она.

Джеймс оказался в безвыходной ситуации. Всего за несколько дней до свадьбы Ирина грозила расторгнуть помолвку, если не сможет получить деньги и купить квартиру, в которой им предстоит жить. "Я в полной растерянности, — писала ему в "Вайбере" Ирина. — Ты же не хочешь, чтобы я выглядела проституткой в глазах моих родственников".

"Мне представлялась страшная перспектива, что 60 гостей, включая ее родственников, вытрясут из меня душу, если я не женюсь на Ирине, потому что я подведу ее, — говорит Джеймс. — При этом мне дали понять, что развестись с Кристиной, а потом жениться на Ирине будет совсем не сложно".

10 июля 2017 года Джеймс, с одобрения своей невесты Ирины, женился на Кристине Стаховой, которая занималась планированием его свадьбы. По словам Джеймса, Ирина просто прыгала от радости. И на то были веские причины. Банк разморозил счет, и в тот же день Ирина и Кристина объявили, что все 200 тысяч долларов были потрачены на покупку квартиры.

Позже Джеймс узнал, что его новое жилье стоило всего 60 тысяч долларов, к тому же он владел им совместно со своей законной супругой Кристиной. "Каким же я был идиотом", — скажет позже Джеймс.

Свадьба

Через день после женитьбы на Кристине Джеймс приехал на такси уже на собственную свадебную церемонию на вилле "Отрада". Он планировал сыграть полноценную свадьбу, невзирая на юридические формальности, а потом по-быстрому развестись с Кристиной и жениться на Ирине. Естественно, за все платил он.

Украина — страна недорогая по европейским меркам. Однако по счету, который "выписала" за свои услуги организатор свадьбы Кристина — 20 тысяч долларов, — этого не скажешь.

Человек крепок задним умом: это теперь Джеймс знает, что что все на этой свадьбе было мошенничеством.

Цены были взвинчены, гостям, скорее всего, заплатили за участие в массовке, и даже "мама" невесты на поверку оказалась матерью переводчицы Юлии. Почти наверняка Джеймс был единственным на этой свадьбе человеком, который думал, что все происходит по-настоящему.

К тому же тогда он еще не знал, что у его невесты Ирины был муж. Официальные документы, с которыми ознакомилась Би-би-си, свидетельствуют, что в августе 2015 года, за три месяца до того, как она познакомилась с Джеймсом, Ирина вышла замуж за некоего Андрея Сыкова.

У Кристины тоже обнаружился муж по имени Денис, но он был готов подыграть ей. Согласно документам, Кристина развелась с Денисом за три недели до своего брака с Джеймсом, а после того, как была провернута брачная афера, вновь вышла за него замуж.

Вечером после свадьбы, когда первая брачная ночь Джеймса и Ирины казалась неминуемой, были принятые решительные меры.

Джеймс полагает, что ему в напиток подмешала что-то женщина, выдававшая себя за мать Ирины. "Она все время предлагала мне выпить, и сейчас я уверен, что она подмешала туда что-то. Меня стало сильно трясти, и меня вывели из зала".

Остаток ночи Джеймс провел в больнице. Ирина отказалась ехать туда с ним и на следующий день обвинила его в том, что он напился и опозорил ее перед родственниками.

Следующие несколько недель Ирина старалась держаться подальше от Джеймса, пояснив, что сама плохо себя чувствует, но Джеймсу нельзя навещать ее в больнице. "Я в больнице, но ты не можешь сюда прийти, потому что официально ты мне не муж, — написала Ирина в "Вайбере". — По паспорту твоя жена — Кристина. Поэтому со мной может быть только моя мама". Джеймс перевел ей еще 12 тысяч долларов "на медицинские расходы".

В итоге все это безумие закончилось. Один из украинцев сообщил Джеймсу, что реальная стоимость купленного им жилья составляет 63 тысячи долларов — на 140 тысяч меньше, чем он за нее заплатил.

Джеймс наконец осознал, что женщины выманили у него около 250 тысяч долларов — две трети всех его личных сбережений. "У меня все внутри оборвалось, — признается Джеймс. — Для меня это выходит за пределы человеческого понимания: как все эти люди могли сотворить такое и вести себя как ни в чем не бывало?"

"Каждый год мы слышим истории о людях, которых обманывают в Одессе, но эта история совсем другого масштаба", — говорит официальная переводчица Татьяна, которая попыталась помочь Джеймсу справиться с последствиями мошенничества.

Справедливости нет

Джеймсу удалось не впасть в глубокую депрессию. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы вернуть деньги и добиться справедливости. "У меня были все банковские документы о денежных переводах и переписка в "Вайбере", — говорит он. — Я был уверен, что все встанет на свои места".

Однако ему предстояло познакомиться со всеми недостатками украинской системы правосудия. Четыре раза он ходил в полицию Одессы, чтобы рассказать о том, что произошло, и предоставить собранные им доказательства. "Иногда они смеялись мне прямо в лицо", — говорит он.

У украинской полиции, в особенности одесской, сложилась печальная репутация в том, что касается борьбы с преступностью. Раскрытие брачных афер, даже таких необычных как эта, не значится в списках их приоритетов. "Бывают случаи, когда полиция ничего не делает и даже не шевелится, — говорит адвокат Джеймса Анна Козерга. — Нам постоянно приходится просить их принять меры". Чтобы заставить полицию принять меры, часто требуется дать взятку, но Джеймс отказался это делать.

Ирину и Кристину допросили, но, несмотря на предоставленные Джеймсом документы и требования его адвоката, дела против них возбуждены не были.

Мы связались с одесской полицией, но там отказались комментировать дело Джеймса. Единственный позитивный сдвиг произошел после того, как брак Джеймса и Кристины был признан фиктивным. Джеймс был признан единственным владельцем собственности за 63 тысячи долларов. Он не продает эту квартиру в надежде, что после окончания пандемии ее стоимость вырастет. Однако она явно никогда не поднимется в цене до 200 тысяч, которые он за нее заплатил.

"Другая игра"

Поскольку полиция не проявила интереса к этому делу, Джеймс сделал ставку на Роберта Папиняна, одесского Шерлока Холмса. "Мы попробовали действовать через полицию и официальные каналы, но теперь, к сожалению, приходится играть в "другую игру", — говорит Джеймс.

"Другая игра" означает, что нужно заплатить детективу 3 тысячи долларов вперед, а потом еще 30% от той суммы, которую удастся вернуть. Папинян не скрывает своих методов. Он открыто признает, что один из них — запугивание.

Когда мы посетили его кабинет, у входа нас встретили трое мужчин крепкого телосложения. Папинян считает, что организаторами аферы были женщины, но предпочитает общаться с ними через мужей.

Детектив поделился с нами контактами, и мы связались с ними. Денис, дважды женатый на Кристине, выслал нам фото автомобиля, который, по его словам, всюду следует за ним, и пожаловался, что люди Папиняна — "вымогатели".

Муж Ирины Андрей ответил нам, что "это какое-то недоразумение", и пообещал дать наши контакты жене. Она нам так и не ответила, но ее профиль по-прежнему есть на сайте знакомств. Там она значится как разведенная няня, которая обещает, что "ее сердце будет принадлежать только одному единственному мужчине".

Теперь Джеймс обменивается переведенными в "Вайбере" посланиями с Папиняном, а не Ириной. Он все еще надеется, что сможет вернуть какую-то часть денег. "Две недели назад мои ребята побывали в Черноморске, — гласит последнее послание от частного детектива. — Мы нашли Ирину возле ее дома и дали ей срок до 20 июня расплатиться с долгом".

Джеймс уже слишком многое пережил, чтобы питать какие-то иллюзии. Он нашел новую работу в благотворительной организации и пытается двигаться дальше. Свое настоящее имя он скрывает отчасти потому, что не хочет вызвать тревогу у своих работодателей. "Моей семье я тоже ничего не говорил, не хочу их расстраивать", — признается Джеймс.

А что бы он сказал тем, кто, прочитав эту историю, скажет: какой же дурак? "Они будут абсолютно правы".

Джеймс говорит, что решился рассказать свою историю Би-би-си, чтобы предостеречь всех, кто ищет романтических приключений на Украине. Единственным утешением он считает то, что британский МИД обновил страничку советов желающим посетить Украину исходя из печального опыта Джеймса.

"Имели место случаи брачных афер и попыток вымогательства у иностранных граждан, — говорится на сайте Форин-офиса. Там же содержится предупреждение: "Крайне маловероятно, что вы сможете вернуть деньги, если стали жертвой такого рода мошенничества".