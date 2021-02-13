Каждый хочет любить и быть любимым, но почему не у всех это получается?

Статистика последнего десятилетия показывает, что растет проблема одиночества в современных больших городах. Браки, где господствует клятва любви, умирают. Люди сходятся, пробуют жить вместе и быстро расходятся. Расставание становится обычным делом. Дети все чаще и чаще живут с одним из родителей. Повторно вступать в брак не спешат ни мужчины, ни женщины. Что же происходит? Своими размышлениями на этот счет делится психолог Елена Сидорова.

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В преддверии Дня влюбленных давайте поговорим о любви. Начнем с самого простого эксперимента — наблюдения.

Произнесите слово "любовь" и почувствуйте свое тело. Что вы испытываете прямо сейчас? Какие эмоции? Мысли? Какие картинки всплывают в памяти? А может вы сразу фантазируете на тему кого-либо? Побудьте с собственными ощущениями.

По роду профессии я часто работаю в консультациях с людьми разного возраста. Объединяет всех живых чувство любви. Кто-то ее ищет, жаждет, мечтает о ней. Кто-то исцеляется от разбитого сердца и клянется больше никогда… В любом случае данное чувство хоть раз в жизни, но испытал каждый.

Почему мы так хотим чувствовать любовь? Да потому, что именно она является базовой потребностью любого человека. Любовь — это состояние. Это способность жить в счастье и испытывать радость. Это чувство, с которым приобретает смысл все, что есть.

Вопрос лишь в том, что вы считаете любовью. На практике данное чувство часто путают с зависимостью. Вся эстрада, кинематограф и литература описывают и воспевают несчастную любовь плюс неистовые страдания. Но любовь ли это? Либо невроз и паранойя?



С точки зрения природы, индивид стремится к размножению. Гормоны срабатывают, и все происходит. И то, что приняли за любовь, вдруг куда-то испаряется.

Любовь как чувство сопряжено с радостью, милосердием, добром и принятием, с душевным ростом. В ней нет категоричности. Есть выбор.

Отношения строятся на договоренностях , где каждый день люди выбирают быть вместе, так как вместе лучше, интереснее, радостнее и т. д.



Но очень важно помнить, что мы можем делиться с окружающим миром лишь тем, что есть у нас самих. Любовь рождается всегда внутри человека. Пока мы ищем ее вовне, мы находимся в дефиците. Хотим наполнить эту пустоту, дыру, не осознавая, что это невозможно сделать. Ее можно лишь залатать (исцелить) самостоятельно или в терапии. Это часто про детские травмы: мы ищем того, кто нас полюбит, понянчит, даст нам то, чего у нас не было по факту рождения.

Однако, как показывает жизнь, восполнить придется самостоятельно до того, как любовь постучится в двери жизни. Ведь тот, кто придет, он тоже захочет быть любимым. Так что придется познать жизненное правило — баланс во всем: прежде, чем брать, наполнись и отдай.



Так уж складывается, что жизнь то и дело подкидывает нам не только различные испытания, необходимость делать выбор, но и разные иллюзии. Одну из таких создают крупные города.

Когда моя средняя дочь уехала жить и учиться в Нью-Йорк, она была счастлива и полна надежд. Огромный мегаполис, бурлящая жизнь… Через пару лет я прилетела ее навестить, мы пошли на NYC Fashion week (Michael Kors Show). В красивом зале было сотни красивых знаменитостей, по подиуму ходили звезды, всюду вспышки фотокамер, свет софитов. Не жизнь, а праздник!

После показа мы отправились в оживленное популярное кафе. И дочь мне сказала: "Знаешь, мам, несмотря на яркую картинку кипучей социальной жизни, Нью-Йорк город одиноких людей. Здесь все работают много, чтобы жить достойно. Иметь семью — роскошь. На нее нужно время, а время — деньги".

Я задумалась тогда. Статистика последнего десятилетия показывает, что растет проблема одиночества в современных больших городах. Браки, где господствует клятва любви, умирают. Люди сходятся, пробуют жить вместе и быстро расходятся. Расставание становится обычным делом. Дети все чаще и чаще живут с одним из родителей. Повторно вступать в брак не спешат ни мужчины, ни женщины.

Что же происходит? Неужели любовь как ценность теряет свою привлекательность и человечество выбирает сознательное одиночество?



С точки зрения психологии, человек существо социальное. Мы нуждаемся в живом общении, в тактильности и поддержке. В этом, я думаю, убедились в последнее время все. Пандемия лишила нас живого общения, заменив офлайн контакты на онлайн. Особенно пострадали сениоры, поскольку для многих из них виртуальный мир чужд.

Соцсети и огромное информационное пространство интернета поглотило нас всех. Мы все чаще сидим за гаджетами, общение все чаще происходит в сети, любовь и знакомства — виртуальные. Человечество довольствуется экранной реальностью, нежели реальной жизнью.

Образ жизни становится менее подвижный. Здоровье слабее. Энергии не хватает, поскольку она рождается в движении. Получается, что через определенное количество времени наступает разочарование, апатия, потеря интереса к жизни, депрессия. Кака така любовь, когда ничего не хочется…

С чего начать движение к любви и социализации? Как помочь себе в моменты сильнейшего одиночества?

Двигайтесь, начинайте свой день с пробежки или зарядки. Тело создано для движения. Через достаточно небольшой срок утренней активности вы почувствуете совершенно иное состояние, захочется жить, творить, любить.

Бережно заботьтесь о себе. Гуляйте на свежем воздухе. Украшайте свое пространство. Сделайте приятный сюрприз знакомому, коллеге, соседу.



Ищите общение всюду. Не замыкайтесь. Когда я только переехала в Латвию, я старалась заводить знакомство повсюду. Общалась с цветочницей, с кассиром в магазине около дома, знакомилась в самолете, в школе сына с родителями и учителями. Эти контакты дали новые знакомства.

Учитесь, будьте открыты новому. Лучший способ подружиться и завести отношения, когда есть общие интересы и занятия. Сейчас множество образовательных онлайн программ и школ. Всюду есть чаты. В них живые люди, такие же желающие общаться и узнавать новое.

Помогайте другим. Это самый верный способ перестать жалеть себя. Знайте, что всегда есть кто-то, кому еще хуже. И он тоже грустит от одиночества.

Подробнее о том, как изменить состояние, если в вашем сегодняшнем дне проблема одиночества существует, мы рассказывали здесь.