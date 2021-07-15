Клише о любви с первого взгляда в XXI веке устарело: две трети пар начинают отношения с дружбы

Если у вас не получается найти свою любовь через приложения для знакомств, вы можете попробовать отправиться на свидание с одним из своих друзей, уверяет новое исследование. Подробнее о нем со ссылкой на Daily Mail рассказывает портал InoPressa.ru.

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Ученые из Британской Колумбии в Канаде проанализировали данные примерно о 2000 пар разных демографических групп и обнаружили, что две трети этих людей начинали свои отношения просто как друзья, что заставляет предположить, что установление платонической связи с кем-то вначале способствует установлению прочных романтических отношений позже.

Исследование указывает, что клише о любви с первого взгляда, которое часто используется в голливудских фильмах, в XXI веке немного устарело. На самом деле, если сначала узнать кого-то как друга, это может оказаться более эффективным, чем начинать отношения в сексуальном контексте, например, через приложения для знакомств, или ходить на свидания с незнакомцами, говорится в публикации.

"Есть много людей, которые с уверенностью будут говорить, что знают, почему и как люди выбирают партнеров, становятся парой и влюбляются, но наше исследование демонстрирует, что это не так", — отмечает автор исследования Дану Энтони Стинсон, профессор психологии Университета Виктории в Канаде. "Мы можем хорошо понимать, как незнакомцев влечет друг к другу и как они начинают встречаться, но большинство отношений начинается не так", — констатирует она.

В рамках исследования профессор Стинсон и ее коллеги проанализировали данные, полученные от почти 1900 студентов университетов и взрослых. В целом, 68% сообщили, что их нынешние или самые недавние романтические отношения начинались как дружба.

Исследователи обнаружили, что различия по полу, уровню образования и этническим группам были невелики. Среди студентов университетов те, кто состоял в отношениях с тем, с кем они изначально дружили, дружба длилась около одного-двух лет. Исследователи отметили, что подавляющее большинство этих участников сообщили, что в дружбу они вступали без романтических намерений или влечения. Эта средняя продолжительность дружбы до начала романа указывает на то, что пары были настоящими платоническими друзьями до перехода к романтическим отношениям.

Интересно, что 47,4% студентов сообщили, что для них начинать с дружбы является предпочтительным способом развития романтических отношений, и это делает этот тип намного более популярными, чем другие представленные варианты, такие как встреча на вечеринке или онлайн.

Учитывая распространенность романтических отношений, которые начинаются платонически, профессор Стинсон хотела бы, чтобы исследования, в которых изучаются романтические пары, начавшие отношения как друзья, продолжились, т.к. это часто упускается из виду исследователями. Например, изучая выборку предыдущих исследований о начале отношений, авторы обнаружили, что почти 75% из них были посвящены "искре" романтики, которая вспыхивает между незнакомцами. И только 8% исследований посвящались романам, начавшимся между друзьями. Такой ограниченный фокус мог бы быть оправдан, если бы начало отношений с дружбы было бы редким или нежелательным, но наше исследование свидетельствует об обратном, указали исследователи.

"Профессор Стинсон также надеется, что это исследование подтолкнет людей к пересмотру своих предвзятых представлений о любви и дружбе. "Наше исследование показывает, что границы между дружбой и романтикой размыты, и я думаю, что это заставляет нас переосмыслить наши предположения о том, что такое хорошая дружба, а также что такое хорошие романтические отношения", — заявила она.

Исследование было опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science.