Клубничные сообщения. 6 золотых правил секстинга

Секстинг — виртуальный обмен интимными фотографиями и сообщениями сексуального характера. В эпоху смартфонов это как выпить чашку кофе. Но даже здесь важно соблюдать определенные правила. Какие именно, рассказывает психолог, сексолог Инна Сорокина.

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"Обмен интимными фото у мужчин и женщин вызывает разные эмоции, иногда непредсказуемые. Мужчины, получившие неожиданно фото дамских прелестей, воспримут как само собой разумеющееся, обрадуются и подключатся к игре. А вот женщин не всегда радуют такие фото. Часто они вызывают негодование, как следствие, это может закончиться для мужчины негативом или сразу черным списком. Поэтому давайте обсудим золотые правила секстинга.

Терпение и еще раз терпение

Чашка кофе — это не повод слать фото гениталий. Если будете торопиться, то высока вероятность того, что испугаете девушку и получите от ворот поворот. Слишком интенсивный секстинг создает завышенные ожидания к будущему сексу. Вряд ли будет приятно, когда в переписке представили себе горячую львицу, а в постели получите лежащую звезду. Прибегать к интимным фото лучше уже после интимной близости.

Лучшее начало — это слова

Слова — это то, что может завести не хуже фотографий, и это позволит проверить, насколько девушка готова к виртуальному интимному флирту. Отправив сразу фото, а в ответ получив тишину, это может сильно ударить по самооценке и вызвать негативные эмоции.

Быстро не значит лучше

Для женщины важно, чтобы ее соблазняли, интриговали и играли. Большинство мужчин не чувствуют скорость, поэтому вываливают все и сразу, чем вызывают быструю утрату интереса по отношению к себе.

Важен настрой

Не отправляйте фото ни с того ни с сего. Создайте ситуацию, чтобы девушка сама попросила фото. Нет ничего хуже, чем интимное фото, особенно когда его не просят.

Включайте творчество

Интересное, интригующее фото куда приятнее, чем фото эрегированного пениса в отражении зеркала.

Приватность наше все

Да, секстинг — это веселое развлечение, но помните, что у таких увлечений могут быть последствия. Телефоны теряются, взламываются. А из мести фото могут оказаться в сети. То, что попало в сеть, может остаться там навсегда".