Конец романтики: что придет на смену браку и моногамии

За первые месяцы эпидемии в Китае зафиксировано рекордное количество разводов. Социологи предрекают полную перестройку коммуникации между людьми — в том числе и внутри семьи. Но на самом деле эти процессы были запущены задолго до коронавируса. Forbes Life решил разобраться, каких трансформаций института семьи и отношений мы можем ожидать в будущем.

Романтические отношения — все? По крайней мере на это намекает статистика последних лет. В своей книге "Жизнь соло" социолог Эрик Кляйненберг рассказывает, что в США сегодня около половины взрослых людей являются одиночками. А количество синглов во всем мире только с 1996 года по 2006 год выросло на 33%. Нет никаких оснований полагать, что этот тренд в ближайшее время развернется в другую сторону — "традиционная семья", скорее всего, будет все быстрее уходить в прошлое.

Но все-таки человек — биосоциальное животное, и взаимоотношения с другими для нас важны. Близкие контакты с партнерами — это то, что помогает нам вырабатывать гормон окситоцин, критически важный для физического и психического здоровья. Значит, даже если классический брак канет в лету, что-то должно прийти ему на смену. Попробуем разобраться — каких трансформаций института семьи, отношений и секса мы можем ожидать в будущем?

Серийная моногамия



Эволюционный биолог Ричард Докинз в своей книге "Эгоистичный ген" приводит множество математических расчетов, после которых он приходит к выводу: моногамия для человека и многих близких к нему видов животных — это наиболее эффективная стратегия.

Но значит ли это, что надо "быть вместе, пока смерть не разлучит"?

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Конечно, нет. "По природе" достаточно моногамии на 3-4 года — чтобы зачать, родить и подрастить ребенка. Именно такой "срок жизни" моногамии подтверждают и исследования антрополога Хелен Фишер. Она проводила МРТ мозга людей, которые находятся в состоянии острой влюбленности, и тех, кто пребывает в более давних отношениях. Оказалось, что работа "системы вознаграждения" мозга, которая вырабатывает дофамин, со временем перестает так сильно возбуждаться в ответ на присутствие одного и того же партнера.

Кроме того, исследования финских ученых показывают: у женщин, состоящих в моногамных отношениях в течение 7 лет, либидо куда ниже, чем у одиночек и тех, что недавно нашли себе нового партнера. Сегодня среднее количество партнеров у людей в развитых странах — пять-семь человек в течение жизни. При этом количество браков практически во всех странах ОЭСР стремительно падает, число разводов — растет.

Можно предположить, что выбор серийной моногамии — то есть смены партнеров раз в несколько лет — станет одним из главных трендов отношений будущего. Постепенно все больше людей будет отказываться от идеи "вместе навсегда" — особенно с учетом перспективы радикального продления жизни — и завершать отношения, как только они перестают давать всплеск дофамина и окситоцина.

Отношения "по науке"



Большинство из нас выросло под влиянием мифа о романтической любви, которая преодолеет все преграды и подарит небывалое счастье. Но доказательств тому было немного — только субъективные свидетельства очевидцев, а также художественный вымысел в книгах и фильмах.

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Сейчас, с развитием науки, стало возможным довольно точно оценить — как же романтические отношения действительно воздействуют на организм?

Вот, например, в этом исследовании австралийские ученые наблюдали за состоянием психического здоровья 3820 респондентов — и соотносили их ответы с качеством их личных отношений. Оказалось — довольно ожидаемо, — что только удачный союз снижает риски депрессии и тревожности.

Интересно другое — во-первых, неудачные отношения для женщин вреднее, чем для мужчин. У них они увеличивают вероятность тревожного расстройства, тогда как на мужчин никак не влияют. Во-вторых, и это главное, качество романтической связи можно оценить количественно — например, с помощью опросника DAS-7. Если вы набираете по нему менее 25 баллов, то такие отношения лучше прекратить.

Кажется, не за горами те времена, когда решение о начале отношений люди будут принимать не по зову сердца, а по данным тестов и обследований. Пройти опросники, сделать функциональную МРТ, чтобы определить отклик своего мозга на партнера, сдать анализы на окситоцин и ген окситоцинового рецептора — и можно будет с довольно высокой вероятностью определить исход вашего романа.