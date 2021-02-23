Как часто ваши ссоры с любимым начинались с невзначай сказанного слова? Когда он мгновенно вспыхивал и остановить поток взаимных претензий было уже невозможно. Психотерапевт, кандидат медицинских наук, консультант по семейным вопросам и сексологии Ольга Хорошавина составила список самых ненавистных для любого мужчины фраз.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Будь, наконец, мужчиной!

Ничто так не раздражает мужчину, как сомнения в его мужественности. От своей половинки каждый мужчина ожидает поддержки, и ради этой поддержки он готов на многое. Выражая сомнение в его поступках и действиях, вы его этой поддержки лишаете.

Она тебе нравится?

Этот вопрос тоже ставит под сомнение вашу уверенность в своем мужчине. Вы как будто высказываете ему свое недоверие. Отвечая на этот вопрос, мужчины начинают юлить, оправдываться, а это их раздражает ничуть не меньше вашего недоверия.

Сделай это ради меня...

Говоря что-то подобное, женщины часто хотят намекнуть мужчине о награде, которую он получит за свои действия. Вот только он слышит совсем другое — "я хочу манипулировать тобой". А манипуляций мужчины не терпят. В подобных словах они слышат угрозу и шантаж.

Кто тебе звонил?

Еще одна ахиллесова пята мужчин — контроль. За простым любопытством с вашей стороны они могут увидеть попытку полностью контролировать их жизнь. А этого никогда не получится. Секреты есть у всех и у вашего любимого они всегда будут. Оставьте мужчине немного личного пространства и не посягайте на него. Тогда все у вас будет отлично.

А муж подруги снова...

Сравнивать одного мужчину с другим можно лишь тогда, когда сравнение в его пользу. В противном случае вы практически в лицо любимому говорите: — "Ты хуже того парня".

А это вновь сомнение в его мужественности. Не надо так делать.

⠀

В вопросе общения с мужчиной всегда действует простое правило: если вы раздражены, то сначала думайте, а потом говорите. Это поможет избежать большинства ссор.