Кузнец, утюжок, ножницы. Эти и другие позы, которые женщины любят в сексе больше всего

Секс должен быть качественным. Качество — это про умение чувствовать и делать все так, как нравится каждому из партнеров, подчеркивает в своем блоге в Instagram секс-коуч и эксперт по отношениям Алина Довгаль.

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Секс — это как вкусная трапеза, а прелюдия — это закуска к "основному" блюду, отмечает эксперт. Наиболее "горячие" точки — это там, где щекотно. Ну что? Разыграем аппетит?

Внутренняя область трицепса и бицепса

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Начните с легких круговых движений, плавно перемещаясь к внутренней стороне локтя, и будьте готовы, что ваш партнер сойдет с ума от удовольствия.

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Область вокруг глаз

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С помощью больших пальцев руки нежно поглаживайте веки и брови партнера, осыпайте их поцелуями. Переход от глубокого зрительного контакта к нежным прикосновениям — это так интимно.

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Мочка уха

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Их можно покусывать, лизать прямо за ухом, нежно целовать и посасывать или же просто шептать на ушко сексуальные вещи. Все эти действия повысят градус возбуждения.

Волосы⠀

Что может быть лучше, чем провести руками по волосам партнера или слегка ухватив за них, притянуть любимого поближе?

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Косые мышцы живота и боковая часть туловища

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В момент прикосновения к этой области, она рефлекторно заставляет мышцы тазового дна сокращаться как у мужчин, так и у женщин. Это вдвойне усиливает возбуждение. Чередуйте поцелуи с легкими покусываниями, плавно двигаясь вниз к бедренной кости.

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Копчик

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Целуйте и касайтесь языком этой области, попробуйте провести кончиками волос по коже, а затем перейдите на мягкое скольжение ногтями, чтобы усилить ощущение.

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Внутренняя поверхность бедра

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Это одна из самых "взрывоопасных" точек на человеческом теле. Оставьте ее на "десерт". Облизав указательный или большой палец (а именно влажность усиливает стимуляцию), медленно проведите им от середины внутренней поверхности бедра к его верхней части. Затем следуйте по этому же пути, но уже языком, тем самым максимально возбуждая.

Уверенность в себе и своей привлекательности делает секс более раскрепощенным. И как следствие достичь оргазма проще и он будет ярче.

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