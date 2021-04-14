Летом будет бум знакомств: что на это указывает и почему свидания "на одну ночь" больше не популярны

В пандемию популярность приложений для знакомств повысилась среди тех, кто страдал от одиночества и из режима самоизоляции вышел с убеждением: пора искать пару для серьезных отношений. Хотя знакомства в традиционном смысле — свидания, ухаживания, походы в гости — заменили онлайн-конференции, лето 2021 обещает быть богатым на создание новых пар, прогнозируют эксперты. Причина тому — усталость от одиночества и продолжающаяся вакцинация.

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Оставшись в одиночестве на время режима самоизоляции, многие люди переосмыслили свою жизнь и решили задуматься о поиске пары для создания семьи. Об этом говорит рост числа скачиваний приложений для знакомств.

По итогам четвертого квартала 2020 года выручка онлайн-дейтинга Hinge выросла втрое по сравнению с 2019 годом. Число скачиваний приложения по всему миру повысилось на 63%. На IPO в феврале вышла компания-конкурент Bumble, рассчитанная на женскую аудиторию.

Количество установок Tinder, Badoo, Bumble, Happn и Plenty of Fish также выросло на 4% в 2020 году, по данным аналитической компании Sensor Tower. Расходы пользователей на приложения для знакомств выросли на 15% в 2020 году, отмечает Лекси Сюдов, руководитель отдела маркетинговых исследований App Annie.

По статистике Tinder в мае прошлого года, чем больше в конкретном регионе было зафиксировано зараженных коронавирусом, тем дольше длилась переписка местных жителей друг с другом. Начиная с середины марта, количество ежедневных сообщений выросло на 10-15% в США и почти на 25% в Италии и Испании. Сами пользователи не могли не заметить, что количество сообщений, которые они получают каждый день, росло, а вместе с ними росла и их популярность.

Среди причин эксперты называют как желание пообщаться с кем-то на карантине, необязательно сопровождающееся стремлением найти пару для серьезных отношений, так и страх одиночества, который заставил многих задуматься о создании семьи. По мнению основателя и генерального директора Hinge Джастина Маклеода, этим летом случится настоящий бум активности в приложениях для знакомств, еще более заметный, чем в прошлом году.

Свою роль в этом сыграет и вакцинация, которая позволит отойти от надоевшего формата онлайн-конференций и переписок в чатах ради свиданий вживую. Пока одни эксперты предсказывают "жаркое лето любви" ("hot vax summer") в этом году, другие, напротив, считают, что популярность набирают длительные отношения, а не свидания "на одну ночь". Это связано как с соображениями безопасности, так и с психологическими причинами.

Повысившееся желание вступать в отношения психологи связывают с пережитым в пандемию опытом одиночества. "Для взрослого человека характерна потребность в надежной, безопасной привязанности, источником которой как раз и являются долгосрочные доверительные отношения, — поясняет клинический психолог Анастасия Четкина, консультант онлайн-сервиса YouTalk, преподаватель Московского института психоанализа. — Они помогают в решении трудностей, которых прибавилось во время пандемии".

По словам Четкиной, в период самоизоляции многие люди столкнулись с собственными внутренними конфликтами: время максимальной неопределенности обострило не только тревожное состояние, но и остальные психологические проблемы. "В связи с этим появилась потребность в надежных, безопасных и долгосрочных отношениях, чтобы человеку было проще справляться с теми трудностями, с которыми он столкнулся во время пандемии", — резюмирует эксперт.

Глава Hinge отмечает тенденцию к тому, что люди будут искать более долгосрочные отношения, основываясь на опросах, проведенных среди пользователей приложения. "По крайней мере треть наших пользователей говорят о желании остепениться и найти партнера, более половины — активно ищут эти долгосрочные отношения", — поделился Маклеод с Business Insider.

Он считает, что именно одиночество, испытываемое многими во время самоизоляции, стало движущей силой для поиска. "Думаю, многие люди, которые встречались с несколькими партнерами, а затем в одиночку прошли через пандемию, теперь чувствуют потребность в постоянном партнере и общении больше, чем когда-либо", — добавил эксперт.

Еще одно нововведение пандемиии — видеочаты, которые стали доступны пользователям Tinder и Hinge. Маклеод считает, что видео-знакомства останутся надолго и станут непременным отборочным фильтром перед первым свиданием. "Действительно полезно сделать пяти- или десятиминутный пробный звонок перед тем, как встречаться лично, чтобы понять, стоит человек встречи или нет, — считает Маклеод. — Чтобы не тратить весь свой вечер впустую".

Такая избирательность окупается не количеством контактов, а продолжительностью одних отношений — вживую. "Я не думаю, что люди будут тратить часы на видеочат, когда они могли бы встретиться лично", — добавил эксперт.

Предсказания, простирающиеся на годы вперед, обещают другое: в декабре 2020 года профессор Йельского университета Николас Кристакис написал в своей книге, что после 2024 года мир начнет стремиться к общению в самых разных формах — в том числе в свободных сексуальных связях. "В 2024 году все тренды [пандемии] развернутся в обратную сторону, — пообещал он The Guardian. — Люди будут неуклонно стремиться к общению". По его мнению, это будет выражаться в "сексуальной распущенности", "расточительности", "откату от религиозности".

В то же время многие пары за период самоизоляции приняли решение о разводе. Что, конечно, не мешает свободным теперь людям снова начать знакомиться этим летом — вживую или онлайн.