Любовь на карантине: американец устроил свидание с помощью дрона

Карантин — повод для знакомства, считает фотограф из Нью-Йорка Джереми Коэн, который отправил дрон с валентинкой на соседнюю крышу, чтобы признаться незнакомой девушке в симпатии. Как протекали эти отношения на расстоянии и вынудят ли они Ромео и Джульетту эпохи коронавируса нарушить режим самоизоляции, разбиралась "Газета.ru".

Каждый переживает карантин по-своему. Одни сосредотачивают внимание на домашних животных, другие собирают пазлы, третьи ищут вторую половинку на время самоизоляции в Карантиндере — приложении для онлайн-свиданий. А 28-летний Джереми Коэн из Бруклина решил необычным способом привлечь внимание девушки и провести свидание на крыше на безопасном расстоянии.

История стала распространяться в американских СМИ после сообщения американца в Twitter. Он опубликовал в Tik-Tok видео, где рассказал, как вынужденная самоизоляция заставила его проявить оригинальность.

Джереми заметил симпатичную девушку, которая танцевала на соседней крыше. У него, разумеется, не было ее телефонного номера, как и возможности связаться с ней каким-либо другим способом. Тогда у него возникла идея отправить ей дрон для фотосъемки с прикрепленной к нему бумажкой, где Джереми оставил свой номер.

"Я достал изоленту, ручку, бумажку и дрон. Затем написал свои координаты и прикрепил к беспилотнику. Флирт обычно пугает меня, но за время недельного карантина я так одичал, что мечтал о хоть какой-нибудь социальной интеракции", — признался Джереми.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe