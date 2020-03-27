Любовь на карантине: американец устроил свидание с помощью дрона

Карантин — повод для знакомства, считает фотограф из Нью-Йорка Джереми Коэн, который отправил дрон с валентинкой на соседнюю крышу, чтобы признаться незнакомой девушке в симпатии. Как протекали эти отношения на расстоянии и вынудят ли они Ромео и Джульетту эпохи коронавируса нарушить режим самоизоляции, разбиралась "Газета.ru".

Каждый переживает карантин по-своему. Одни сосредотачивают внимание на домашних животных, другие собирают пазлы, третьи ищут вторую половинку на время самоизоляции в Карантиндере — приложении для онлайн-свиданий. А 28-летний Джереми Коэн из Бруклина решил необычным способом привлечь внимание девушки и провести свидание на крыше на безопасном расстоянии.

История стала распространяться в американских СМИ после сообщения американца в Twitter. Он опубликовал в Tik-Tok видео, где рассказал, как вынужденная самоизоляция заставила его проявить оригинальность.

Джереми заметил симпатичную девушку, которая танцевала на соседней крыше. У него, разумеется, не было ее телефонного номера, как и возможности связаться с ней каким-либо другим способом. Тогда у него возникла идея отправить ей дрон для фотосъемки с прикрепленной к нему бумажкой, где Джереми оставил свой номер.

"Я достал изоленту, ручку, бумажку и дрон. Затем написал свои координаты и прикрепил к беспилотнику. Флирт обычно пугает меня, но за время недельного карантина я так одичал, что мечтал о хоть какой-нибудь социальной интеракции", — признался Джереми.

РекламаЗакрыть I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe — Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020



Девушка ответила ему спустя час, выдержав паузу приличия, ее имя оказалось Тори Сигнарелла. Джереми записал ее контакт в своем телефоне как "Roof girl" — девушка с крыши. На следующий день находчивый молодой человек пригласил ее на свидание, девушка согласилась, но удивилась, как он сможет это организовать в условиях карантина. У Джереми был план.





Он подговорил соседа Тори по комнате, тот вынес на крышу стол, стул, подготовил цветы и романтический ужин. Джереми при этом оставался у себя на балконе, соблюдая правила самоизоляции. Они с Тори разговаривали по FaceTime.

"Я сказал ей, что она прекрасно выглядит. Так что мы созвонились по FaceTime и вместе ели наши органические, разогретые в микроволновке ужины", — сообщил фотограф.

Свидание прошло удачно, но сделать следующий шаг мешает карантин. Тем не менее Джереми намерен перевести отношения на новый уровень и обещает своим подписчикам, что его самый романтичный жест впереди.

"Свидание прошло так хорошо, и в зависимости от того, как долго продлится карантин, я, возможно, буду в отношениях на расстоянии с кем-то, кто живет со мной на соседней улице", — поделился американец.



Когда-нибудь голливудский режиссер снимет про эту лав-стори в изоляции романтическую комедию. А пока пользователям Twitter остается следить за развитием событий и надеяться, что влюбленность не вынудит Джереми нарушить правила карантина и придумать какой-нибудь безрассудный способ встретиться с девушкой.





Среди них уже появились скептики, которые сомневаются в подлинности истории, называя ее слишком хорошо срежиссированной, тем более, что Джереми — профессиональный фотограф. Сам молодой человек уверяет, что история реальна, а привлеченное внимание аудитории постарался направить во благо общества, разместив в соцсети ссылки на благотворительные фонды.

