Любовь на карантине. Как сделать предложение руки и сердца в эпоху запретов

До 14 февраля остались считанные дни. Как бы вы не относились к его атрибутике, в любом случае это хороший повод организовать праздник и тем самым раскрасить карантинные будни. Глава свадебного агентства Bright Dream Яна Милле уверена, что чрезвычайная ситуация не помеха устроить романтический вечер или даже сделать заветное предложение руки и сердца. Главное, чтобы у вас был план. Своими подсказками и профессиональными советами она поделилась с DELFI Woman. Время воспользоваться ими еще есть!

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Все дело в девушке





Предложение руки и сердца — это очень эмоциональное, даже сакральное событие, к которому в любом случае стоит подготовиться: выбрать формат, стиль, локацию, продумать аксессуары. Очень многое в этом плане зависит от девушки: какой у нее характер, что она любит, где чувствует себя уютно, ведь для нее это будет сюрприз, и он должен получиться приятным и запоминающимся.

Если будущий жених креативный и предприимчивый человек, а кроме того, у него есть активная поддержка в лице друзей и родных, то он сможет организовать все сам. Но если есть дефицит времени или идей, всегда можно обратиться к профессионалам, которые все своевременно и качественно организуют — удаленно, с доставкой, как договоритесь. Главное — идея. И даже с учетом ограничений идей достаточно.

Море идей в море любви



Если бы не карантин, главной рекомендацией было бы делать предложение вне дома. Но раз уж в стране ЧС, можно покреативить, не покидая родных стен. Вот несколько эффектных идей.

Устройте романтический ужин тет-а-тет

Тут целый простор для фантазии. Можно заказать блюда из ресторана с учетом вкусов вашей возлюбленной. Например, она любит итальянскую кухню. Отлично. Подумайте заранее о соответствующей музыке или найдите красивую итальянскую мелодраму.

А можно приготовить ужин самому. Это займет время, зато какой будет эффект!

Создайте слайд-шоу ваших самых романтических воспоминаний

Наверняка у вас тысячи фотографий в телефоне и на компьютере из ваших путешествий, с вечеринок, концертов. Сложить фотографии в видеопрезентацию, продумать музыкальное оформление, вино, свечи и, конечно же, заветные слова "Выходи за меня!" — очень камерно, но как красиво.

Организуйте виртуальную вечеринку с друзьями

Сейчас только ленивый не поучаствовал в Zoom-тусовке. Новый формат, в котором есть своя прелесть. Сделайте список гостей, разошлите всем приглашения и предупредите, что для вашей возлюбленной это будет сюрпризом. В определенное время все подключатся к видео-звонку с бокалами и улыбками, и во время тоста будет озвучено предложение руки и сердца.

Привлеките артистов или шоуменов

Вы можете заказать для любимой выступление певца или группы онлайн. Или же устроить для нее серенаду под окном. А можно организовать во дворе и целый фейерверк с надписью "Выходи за меня". Все зависит от ваших финансовых возможностей и качественной организации.

Если же вы хотите сделать предложение не дома, то, несмотря на ограничения, тоже есть варианты.

Забронируйте номер в отеле с ужином, приготовленным шефом любимого ресторана

Организуйте романтический пикник на природе. Зимняя погода — не помеха. Наоборот: глинтвейн, теплые шарфы и варежки, игра в снежки — разве не романтично! А камеру для праздничной съемки можно поставить на штатив.

Если вы любите активный образ жизни, спорт, можно зарезервировать время на горке, чтобы вместе прокатиться на лыжах или санках. И заранее договориться с администрацией повесить на трассе баннер с фотографией вашей любимой и предложением руки и сердца.

Если обстоятельства сложились так, что вас с возлюбленной разделяют тысячи километров, разные страны, — онлайн вам в помощь. Skype, Zoom, WhatsApp помогут вам ощутить близость и обменяться самыми важными словами. А кольцо и букет вашей девушке доставит курьерская служба — теперь это наши главные помощники и в будни, и в праздники.

Есть ли у вас план?



Безусловно, к такому важному событию надо готовиться заблаговременно и действовать по продуманному плану. Во время предложения избраннице, как правило, дарят кольцо, поэтому размер пальчика девушки стоит знать точно до покупки и вручения украшения. И, конечно же, вы не обойдетесь без шикарного букета.

Чтобы предложение стало прекрасной историей, а будущий жених не попал в историю, есть вещи, которые лучше не делать. Например:

не стоит прятать кольцо в еде или бросать в бокал шампанского;

не устраивайте розыгрыш. В жизни вы можете с радостью дурачиться и разыгрывать друг друга, но предложение для любой девушки — это, прежде всего, романтика, ее личная сказка, приколы могут все испортить;

не организовывайте все в последний момент, на бегу. Не рискуйте одним из лучшей дней вашей жизни.

Ваше время пришло





Foto: Artūrs Lacis

Вы можете исполнить под окном любимой серенаду или подарить ей щенка, о котором она мечтала с детства, можете арендовать билборд на обычном пути девушки на работу, где будет ее фото и ваши слова любви, или создать для нее персональный сайт, наполненный ее лучшими фотографиями и историями, собрать плейлист ее любимой музыки или испечь для нее своими руками торт — у фантазии нет границ, как и у любви.

Идеальной формулы предложения руки и сердца не существует. Но есть очень важный момент, в котором мужчина должен быть уверен перед тем, как делать предложение своей любимой. Он прост: убедитесь, что время пришло. Вы оба готовы к этому важному шагу и считаете, что брак — это ваша общая ценность, к которой у каждого из вас лежит душа. Тогда слова "Выходи за меня замуж!" увенчает счастливая улыбка и безусловное "да".