"Люди боялись потратить даже 20 евро": Яна Милле о кризисе, трендах и планах открыть первую в Латвии свадебную школу

"В этом году все должно было быть иначе", — признается организатор свадеб и основатель свадебного агентства Bright Dream Яна Милле. Она рассказала DELFI Woman, где застал ее карантин, насколько тяжелыми последствиями он обернулся, почему решила открыть первую в Латвию свадебную школу и каким будет для индустрии 2021 год.

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— Какие были планы в январе на год вперед — каким он обещал быть?

Если честно, то планы были как никогда оптимистичные. На этот год планировалось много свадебных проектов, именно поэтому я решила, что в этом году обязательно надо открыть агентство, где мы могли бы встречаться с молодоженами. С коллегой сняли помещение для нашей свадебной студии, вложились в ремонт и в обустройство интерьера, и только подписали контракт, как произошел мировой коллапс.

— 12 марта 2020 года правительство Латвии объявило, что с 13 марта в стране начинается чрезвычайное положение. Помните, где вы находились в тот момент и как на это отреагировали?

Конечно! За пару дней до того, как объявили чрезвычайную ситуацию в стране, я заболела, поэтому находилась дома. Были предположения, что у меня Covid-19, поскольку я все время находилась там, где скопление людей. Как только смогла встать с кровати, тут же полетела сдавать тест на коронавирус. Вздохнула с облегчением, когда он оказался отрицательным. После выздоровления старалась соблюдать все меры предосторожности и сократила до минимума выход из дома. Но продукты на год вперед я не скупала, наверное, потому что большой супермаркет у меня в 50 метрах от дома.

— Буквально спустя несколько дней политики приняли решение закрыть границы. Как это сказалось на свадебной сфере — именно в этот момент люди начали переносить или отменять свадьбы?

Да, в тот момент у меня началась горячая линия. Все мои пары живут в других странах. Началась паника — что ожидать и как быть? Практически все мои молодожены перенесли свадьбу на следующий год.

Foto: Valērijs Balabolins.

В свою очередь у меня на конец марта была запланирована конференция в Москве. Очень расстроилась и переживала, что не смогу на нее попасть, благо организаторы решили провести ее чуть позже, в апреле, в режиме онлайн.

— Сколько в процентном соотношении клиентов решили до последнего ничего не отменять, а кто сразу отменил, кто перенес свадьбу и т.д.?

Мои клиенты, конечно же, расстроились, что не смогут воплотить задуманное в реальность именно в те дни, которые они запланировали. Около 80% свадьбу перенесли на 2021 год. Я считаю, что они сделали абсолютно правильный выбор. 50% их гостей из других стран, а зачем им рисковать своим здоровьем и здоровьем своих близких. Тем более, что неизвестно было на тот момент, смогут ли они попасть на территорию Латвии. Другие 20% еще в ожидании, что же будет в августе. Мы держим руку на пульсе и готовы в случае необходимости организовать свадьбу за две недели, такой опыт у нас уже тоже был.

— В какой момент в вашей работе, как организатора свадеб, наступила полная тишина или всегда было что делать?

Полная тишина наступила с конца марта, когда с моими клиентами мы уже пришли к определенному решению, а новых заказов не поступало. На тот момент мы все засели дома и ждали, что нам начнет диктовать правительство.

— Что было самым трудным в период карантина, а за что ему хотелось бы сказать спасибо?

Знаете, я никогда не думала, что мне придется столкнуться с такой ситуацией. Период был действительно сложным. Дохода не было. Пришлось выживать, оплачивать счета и аренду помещения агентства из своих запасов, а страх был за то, что мы не знали, насколько долго это продлится и насколько нас хватит. Я благодарна арендодателям, что нам сделали скидку на время пандемии. От этого было уже легче.

В целом этот период понес за собой огромные убытки не только в нашей индустрии ивентов и развлечений, но и в воздушном пространстве, в сфере туризма и еще многих других. Мы ни по каким критериям не подходили, чтобы получить от государства хоть какую-то помощь и компенсацию по простою. Знаю, что некоторым моим коллегам было очень сложно выживать в такой ситуации.

Но я благодарна такому опыту и могу с точностью сказать, что выживают сильнейшие.

— Как удалось выжить в период, когда не было свадеб, соответственно, не было и дохода?

Я не ставила себя перед выбором закрыть агентство как таковое или пытаться держаться на плаву. В создание Bright Dream я вложила очень много сил, любви, средств и времени. Обратной дороги не было. Оставалось бороться из-за всех сил с данной ситуацией.

Сначала в ход пошли накопления, чтобы покрыть все важные расходы. Потом стала предлагать консультацию по организации собственной свадьбы в режиме онлайн, но это не зашло. Даже 20 евро люди боялись потратить, хотя для такой консультации это просто гроши.

Затем я активно стала искать подработку: взяли в цветочный бутик, потом я решила пойти в онлайн-казино. Пока задержалась там, чтобы перестраховаться на случай второй волны, которую так яро прогнозируют.

На данный момент совмещаю две работы и живу с полным отсутствием свободного времени.

— Какие альтернативы были замечены в Латвии в период карантина — проводил ли кто-то онлайн-свадьбы, zoom-регистрации и т.д.?

Мои коллеги из Москвы проводили мероприятия в режиме онлайн. Мы этого не делали через Zoom, но организовывали прямые трансляции с коллегами из сферы развлечений и в режиме онлайн обсуждали насущные проблемы, то, как будем из этой ситуации выходить. Я состою в женском бизнес-клубе Ladies Deal Club и от организаторов и участников клуба была самая мощная поддержка.

— Как вы относитесь к онлайн-свадьбе? Появятся ли элементы виртуальности после Covid-19 в проведении свадеб? Например, можно будет приглашать людей со всего мира и не обязательно ждать их личного присутствия.

Как бы мы сейчас не приспосабливались к цифровому времени, я все-таки в этом плане буду консервативна.

Foto: Diāna Veinberga

Я за живое общение, за блеск в глазах, за эмоции, за то, чтобы мы собирались не в сети, а в реальной жизни, ведь свадьба — это повод собрать самых близких за одним столом и насладиться их присутствием.

— В какой момент свадебная индустрия в Латвии начала оживать? Как вы это почувствовали и насколько стремительным был темп?

Свадебная индустрия начала оживать только сейчас. Именно на этой неделе я ощутила настоящий ажиотаж. У нас разрывается телефон, и заказы пошли один за другим.

Настроение как мое, так и моих коллег и партнеров в настоящий момент значительно улучшилось. Мы настроены положительно и готовы идти в бой.

— Какие самые главные уроки удалось вынести из этого непростого периода?

Я сейчас всем советую полагаться только на себя и строить свой бизнес так, чтобы при любой ситуации в стране ты смог остаться на рынке. К сожалению, очень расстроил тот факт, что государству нет дела до малого бизнеса, выживай как хочешь.

— Насколько изменились свадебные тенденции или они не изменились, а просто была пауза и потом все продолжилось, как и было?

Меняются тренды, а все остальное остается прежним. Судя по тому, что свадьбы с этого месяца все же играют и очень активно, ничего особенного не изменилось.

— Изменились ли расценки на услуги — стало ли дешевле провести свадьбу летом 2020 года, например?

Да, кто-то изменил ценовую политику. Одни стали более лояльны, у других же цены выросли вдвое. Мы остались при прежних условиях.

— Если кто-то долго думал, опасался, выжидал и все-таки созрел и хочет организовать свадьбу в кротчайшие сроки, то с чего стоит начать и как быстро все можно успеть сделать?

Организовать свадьбу за 14 дней вполне реально. У нас такой опыт уже был. Для начала необходимо определить бюджет, в который нужно вложиться, а затем подбирать подрядчиков. Услуги организатора не стоят дорого, зато вы получите профессиональный сервис и сэкономите время и деньги.

— Многие перенесли свадьбы на 2021 год. Каким он будет, на ваш взгляд, в индустрии?

Август 2021 у нас уже забит. Уверена, что работать надо будет за два года.

Автор фото: Anastasia Fellini

— Планируете ли вы этим летом поездки в другие страны или решили не рисковать и провести его в пределах стран Балтии?

Я очень люблю путешествовать и надеюсь, что в скором времени у меня будет такая возможность. Пока планирую поездку в Испанию.

— Для вас лето 2020 года ознаменовалось также участием в музыкальном клипе, в котором вы были главной героиней. Поделитесь, как это произошло!

Участие в съемках клипах мне предложил сам автор и исполнитель песни "Мне нужно море" Алекс Лещинский. Он рассмотрел во мне главную героиню, поскольку моя жизнь, которую он наблюдал в соцсетях, схожая со смыслом песни.

И от съемок, и от команды, которая принимала участие, получила большое удовольствие.

Сложно было совмещать съемки с работой, воспитанием сына и занятием спортом. 24 часов в сутках мне не хватало.

— Какие дальнейшие творческие планы?

Планы на будущее у меня необычные на данный момент. Я планирую открыть первую в Латвии свадебную школу, включающую в себя несколько коротких курсов. В ближайшем будущем засяду за написанием программы обучения. На будущий год у нас уже запланировано много мероприятий, а значит понадобится большая команда свадебных координаторов.

— Есть предположение, что может начаться вторая волна распространения коронавируса. Вы к этому как-то морально и финансово сейчас готовитесь?

Да, я подготавливаю себя ко второй волне. Дай Бог, чтобы обошлось. Мы обязаны вернуться к нормальной жизни с полным багажом осознанности.

Foto: Valērijs Balabolins.

— Готовы ли вы к тому, что ситуация может измениться буквально через несколько дней? Например, в пятницу, 10 июля, Министерство здравоохранения Латвии планирует проанализировать прирост заболеваемости Covid-19 и обсудить необходимость пересмотра ограничений.

Пока беспокойства по этому поводу нет, относительно мероприятий мы тоже еще ничего не ощутили. Как раз в пятницу помогаем организовать красивое предложение руки и сердца, поэтому полностью погружены в работу. Уж оно то точно состоится.

В любом случае самое главное сейчас соблюдать все меры предосторожности, не находиться в местах большого скопления людей. Предыдущий опыт, безусловно, позволяет сохранять спокойствие и быть готовым к возможным последствиям.