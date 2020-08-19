Маска не помеха для обольщения: как подать "сигнал соблазнения"

"Маска зарекомендовала себя в социальной среде как способ защитить себя от Covid-19. Но ее ношение создает помехи для целого раздела невербального человеческого общения. Мимика, выражения лица — союзники, позволяющие вносить коррективы во взаимодействие — исчезают под тканью маски. Тогда процесс общения сопровождают только глаза и лоб. Таким образом, нам приходится избавляться от основного элемента невербального общения — от нашей улыбки", — пишут исследователи Лотарингского университета в области психологии Сирил Тарквинио и Камилла Луиза Тарквинио на страницах Slate.fr.

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В сентябре 2012 года в журнале InStyle Джулия Робертс объяснила блеск своей улыбки своей привычкой чистить зубы пищевой содой. Но есть еще один секрет, который открыли преподаватель университета Василики Койду и его коллеги: линия, соединяющая нижнюю часть его клыков, почти параллельна линии, соединяющей центр ее зрачков. "Исследователи показали, что существовала разница в угле между этими двумя линиями в контрольной группе и в группе из 94 знаменитостей. Для звезд этот угол был почти на 30% меньше (0,97 градуса по сравнению с 1,33 градуса)", — пишет Slate.fr.

Улыбка считается более красивой при небольшом угле наклона, потому, что лицо в этом случае более симметрично, вероятно, поэтому в эволюционных теориях симметрия лица считается признаком хорошего здоровья (отсутствия болезни, генетической аномалии, нарушения в процессе развития), говорится в публикации.

Другие исследования показали, что количество зубов, обнажаемых при улыбке, также является параметром, который может сделать улыбку человека более привлекательной, например, таковы выводы команды исследователей под руководством Сулимана Аль-Джохани, сделанные в 2011 году. Таким образом, существует значительная разница между знаменитостями и другими людьми: у первых при улыбке больше шансов показать 12 зубов, пишут авторы статьи. "Эти данные были подтверждены выводами Педро Оливейры и его коллег, которые указали, что наличие двенадцати зубов (по сравнению с десятью или восемью в среднем у обычного человека) было характерным для самых привлекательных улыбок".

Простого присутствия улыбки достаточно, чтобы повысить привлекательность человека, но по мере того, как улыбка становится шире, тот же человек оценивается более положительно. Таким образом, улыбка хорошо украшает лицо и даже наводит на мысль, что этот человек более счастлив. Кроме того, задействован не только этот параметр, поскольку те же исследователи отметили, что улыбающийся человек считался более милым, обладающим более приятным характером, более экстравертированным, более отзывчивым, указывают психологи

"Без сомнения, улыбка усиливает привлекательность. Но это в большей степени относится к женщинам, чем к мужчинам, как показали две исследовательские группы, изучавшие выпускные фотографии студентов и студенток. Оба исследования показали, что независимо от типа позы, мужчины улыбались реже, чем женщины. Женщины также больше, чем мужчины, были склонны использовать широкую улыбку, что подтверждается работами Петра Шароты", — указывает издание.

Женщинам улыбка приносит гораздо больше пользы. В исследовании Николя Гегена и Жака Фишера-Локу юноши и девушки в возрасте от 20 до 21 года средней физической привлекательности путешествовали автостопом, глядя водителю в глаза. В зависимости от случая, взгляд сопровождался улыбкой или нет. Затем измерялся показатель остановок. Эксперимент проводился на 800 водителях, мужчинах и женщинах, в различных условиях. Анализ привел к выводу, что, когда автостопом занимались улыбающиеся женщины, автомобилисты останавливались чаще, чего нельзя сказать о мужчинах.

По мнению других ученых, при взаимодействии между мужчинами и женщинами тот факт, что мужчины легче подходят к женщинам, которые им улыбаются, объясняется тем, что они интерпретируют это как более сильное желание с их стороны, чем это происходит на самом деле. Так, многие мужчины интерпретируют дружелюбное поведение женщин как попытки соблазнения, а женщины интерпретируют такие знаки просто как дружеские, поясняют психологи.

Но улыбка — это лишь один из параметров обольщения. Есть много других сигналов, которые входят в уравнение соблазнения и дают понять приближающемуся к вам человеку, что ему готовы оказать радушный прием. Например, это пристальный взгляд, случайный жест, когда вы смотрите другому в глаза. Что касается взгляда, то такое поведение используется и мужчинами, которые хотят соблазнить партнершу или стать к ней ближе, пишет Slate.fr.

"Вы можете спасти свое лето, и хотя в этом году ваша улыбка скрыта под маской, ничто не потеряно: чтобы привлечь других, вы можете сделать свой взгляд бархатным, независимо от того, мужчина вы или женщина. В отсутствие сверкающей улыбки, способной продемонстрировать хотя бы десять ваших лучших зубов, более пристальный зрительный контакт, кивок или наклон головы в сторону, похоже, тоже сработают", — резюмируют Сирил Тарквинио и Камилла Луиза Тарквинио.