"Мне его не так уж и хочется": как секс влияет на успех в работе

Казалось бы, в мире мало вещей, между которыми должна лежать такая же большая пропасть, как между сексом и работой. На самом деле это не так: на ваше поведение в постели влияют те же факторы, что и на мотивацию на работе. Более того, развивая качество секса во взрослом возрасте, можно стать более успешным в делах, уверен коуч, автор Forbes Ontology Леонид Кроль.

Одно из любимых направлений работы Леонида Кроля — обучение предпринимателей эмоциональному интеллекту. Когда-то в молодости Кроль изучал людей и практическую психологию, работая сексологом. В своей практике он часто видит, как развитие сексуальности помогает быть эффективнее в других областях жизни, казалось бы, даже не связанных с сексом напрямую, в том числе в бизнесе и карьере.

"В последние лет пять эмоциональный интеллект стал одним из основных предметов коучинга. Ничего удивительного в этом нет. Человек формировался миллионы лет: большую часть этого времени он развивался как человек биологический и лишь последние двадцать тысяч лет — как социальное существо. Получается соотношение 1000:1, в котором 1 — всего лишь! — это рациональность и логика, а 1000 — то, что нам дала природа: интуиция, чутье, харизма, спонтанность.

Эмоциональный интеллект — мощнейший источник энергии. Это гаджет, который развивался миллионы лет. Но в тесных рамках офисного общения, в котором люди выступают как рабочие функции, люди часто используют только интеллектуальную надстройку и забывают, как включать этот гаджет и для чего он нужен. А между тем именно он помогает решить целый ряд часто возникающих в бизнесе проблем. Как использовать свой характер в лидерстве, как сделать из собрания "солистов" хорошо сыгранную команду, как проводить стратегические сессии быстро и эффективно, как продуктивно конфликтовать и меньше времени тратить на контроль — все это про эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект очень разнообразен в своих проявлениях. Одно из них — наша сексуальность. Именно в ней хорошо видны те древние механизмы спонтанности и интуитивности. Вот почему сексуальность влияет на все сферы нашей жизни, в том числе и на профессиональную. То, насколько мы удовлетворены нашим сексом, насколько мы понимаем, что нужно нам самим, и насколько слышим — чего хотелось бы нашему партнеру, — в полной мере отражает и наше поведение в бизнесе, и то, насколько он будет успешным и удовлетворяющим. Если мы научимся пользоваться разными кнопками нашего гаджета эмоционального интеллекта в сексе, то этот же самый гаджет поможет и развитию нашего бизнеса.

Давайте поговорим о сексе "на сорок пятом этаже" — где-то между возрастом согласия и летами мудрости, между 18 и 120: что люди думают о сексе, как он связан с эмоциональным интеллектом и как изменения в сексе в лучшую сторону могут помочь гармонизировать настройки во всех других областях жизни.