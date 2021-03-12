Многоженец-феминист. Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?

Житель американского штата Юта завел пять жен и стал отцом 25 детей. Многоженец выступает за равноправие мужчин и женщин (как он его понимает), считает себя феминистом и убежден, что глава семейства не обязан содержать своих возлюбленных и детей, а жены не должны беспрекословно подчиняться указам мужа. Чтобы показать реалии полигамных отношений, семья решила сняться в телевизионном реалити-шоу "Мои пять жен". Какие плюсы и минусы таит в себе многоженство, а также кто и почему хочет его декриминализировать — в материале "Ленты.ру".

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Семейство Уильямсов



51-летний бывший епископ мормонской церкви Брейди Уильямс живет в американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Одна из отличительных особенностей этого штата — большие мормонские семьи. Согласно их религиозным убеждениям, многоженство не считается грехом, скорее, наоборот, благодетелью. Адепты Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, обосновавшиеся в Юте в 1847 году, убеждены: чем больше мужчина заведет жен и вырастит детей, тем более почетное положение займет в загробном мире.

В 29 лет Уильямс решил создать мормонскую полигамную семью и со временем обзавелся пятью женами, две из которых приходятся друг другу двоюродными сестрами. Все женщины воспитывались в закрытой мормонской общине Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, где их учили быть смиренными сестрами и женами.

Практика многоженства, при которой один мужчина берет в жены двух и более женщин, была установлена в роли основного учения мормонов в начале 1840-х годов, но лишь в 1850-х стала полноправной частью учения Церкви. Основателем религии и первым президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней был Джозеф Смит.

Мормоны верят в воскресшего, живого Иисуса Христа, поэтому они не носят креста и не крестятся. Креста нет и на остроконечных шпилях мормонских церквей. Икон у мормонов также нет, в церквях висят исключительно портреты и статуи Джозефа Смита, Брихама Янга и других "апостолов". В домах можно увидеть изображения Христа с надписями "Приди ко мне" или "Я приду к тебе".

Как правило, жизнь мормонов регулируется на общих собраниях в церкви. Президент церкви автоматически получает звание пророка, и паства безоговорочно ему верит. В 1890 году церковь официально запретила многоженство. Однако сделано это было лишь для того, чтобы официально не нарушать закон и не отдавать церковные земли правительству. Несмотря на это, многие местные жители продолжили заводить полигамные семьи. Они не отказались от этой практики даже в 1935 году, когда власти Юты официально признали полигамию уголовным преступлением. Единственное, подобные браки перестали афишироваться.

С конца XIX века мормонская Церковь Иисуса Христа Святых последних дней отлучает последователей, состоящих в браке с двумя и более супругами. Лидеры организации, штаб-квартира которой находится в городе Солт-Лейк-Сити, стараются дистанцироваться от практики многоженства. Однако в 1929 году отлученные мормоны основали Фундаменталистскую церковь Иисуса Христа Святых последних дней — конфессию мормонизма, практикующую полигинию. Кроме того, в Юте появились сторонники многоженства, не исповедующие мормонскую веру.

В 2000-х Уильямсы стали избегать религии и теперь не отожествляют себя ни с какой конфессией. Они заявили, что не хотят жить в вечном страхе перед адом и надеяться лишь на то, что попадут в рай. "Теперь мы поклоняемся любви, преданности и счастью в семье", — подчеркнул глава семьи. Когда Уильямс был еще подростком, его родители тоже перестали считать себя мормонами, хотя и остались в полигамных отношениях. Он утверждает, что ему было сложнее уйти из церкви, поскольку в ней воспитывались все его жены.

На территории всех Соединенных Штатов, в том числе Юты, многоженство карается законом. Однако учитывая, что почти никто из сторонников полигамии не пытается получить разрешение на второй брак, мормонов практически невозможно как-то преследовать по закону. Как правило, следующие после законной супруги партнерши считаются женами только в контексте религиозных убеждений. В результате чего эта практика больше похожа на супружескую измену, чем на нарушение закона.

Мои пять жен

Foto: Facebook/Brady and Wives

Жены Брейди Уильямса



Официально Уильямс узаконил брак только с Поли. Он утверждает, что с остальными женами — Розмари, Рондой, Робин и Нони — у него духовный союз. При этом все супруги носят фамилию мужа. Вместе супруги завели 25 детей и живут по соседству в двух больших домах.

Уильямс живет в браке с первой женой Поли уже более 28 лет. У них шесть общих детей: пять дочерей и один сын. Поли росла в полигамной семье и была готова к тому, что у ее мужа будут другие партнерши. Однако восемь лет назад ее старшая дочь вышла замуж и предпочла жить в моногамных отношениях, несмотря на воспитание и родительское влияние. До узаконивания брака они встречались около трех месяцев.

Второй женой Уильямса стала мастерица и рукодельница Робин. Он сделал ей неофициальное предложение вступить в брак через шесть недель после знакомства — через девять месяцев после свадьбы с Поли. Робин родила от Уильямса трех сыновей и двух дочерей, одной из которых уже 27 лет.

Затем Уильямс вступил в отношения и с Розмари, которая работала в семейной строительной компании. Оттуда она ушла после того как выиграла грант в местном колледже, куда она пошла учиться на преподавательницу по музыке. В 2016 году они вместе с Уильямсом успешно окончили колледж. У Розмари с мужем четыре совместных ребенка: два сына и две дочери. По ее словам, до предложения руки и сердца они с Уильямсом встречались полгода.

Четвертая жена Нони жила в штате Монтана, когда познакомилась со своим будущим мужем Уильямсом. Шесть месяцев пара поддерживала отношения на расстоянии, после чего Уильямс позвал ее замуж. Она единственная из жен, кто работает в строительной компании брата Уильямса и помогает ему с административными задачами, параллельно воспитывая шестерых общих детей: двух сыновей и четырех дочерей.

Ронда, пятая жена, приходится Робин, второй жене, двоюродной сестрой. Она признается, что ей потребовалось восемь лет, чтобы ощутить себя частью большой семьи, сформировавшейся задолго до ее появления. За Робин Уильямс ухаживал шесть недель, прежде чем сделать ей предложение. И хотя женщина не скрывает, что полигамия имеет свои недостатки, она счастлива, что четверо ее детей, рожденных от Уильямса, растут в окружении нескольких любящих матерей.

Семейство живет в двух домах, которые поделены на пять апартаментов. У каждой жены есть личная кухня и гостиная, а также отдельные спальни для себя и своих биологических детей. Уильямс каждую ночь кочует от одной спальни супруги к другой.

В 2013 году Уильямс решил показать реалии полигамных отношений и позволил транслировать свою семейную жизнь в телевизионном шоу "Мои пять жен". На экранах показывали, с какими трудностями, нуждами и страхами сталкивается необычная семья за закрытыми дверьми. Деньги от съемок помогали Уильямсам держаться на плаву. 4 февраля 2015 года семья объявила, что после двух сезонов телешоу закрывается.

Фото: страница Brady and Wives в Facebook



Многоженец считает себя феминистом. "Разумеется, многоженство подразумевает патриархат, это правда. Но мне нравится считать, что мы вышли за границы этих понятий и продолжаем их менять, — рассуждает он. — Думаю, проблемы в полигамном союзе такие же, как и в моногамном, только помноженные на несколько раз. Расходы, естественно, отличаются".

Семья Уильямсов. Фото: страница Brady and Wives в Facebook

По его словам, многие полигамные семьи убеждены, что только мужчина должен зарабатывать деньги и обеспечивать жен и детей, а женщины обязаны беспрекословно ему повиноваться. "Это все бред, — считает Уильямс. — Наша семья верит в эгалитарную полигамию, в которой женщины и мужчины имеют равные права в управлении хозяйством. Очевидно, что большую часть занимает финансовый аспект. Должны быть учтены интересы каждого".

Супружеский долг

Отец большого семейства заверяет, что обычно в их семье царит спокойная и дружественная атмосфера. По его словам, жены почти не конкурируют друг с другом за его внимание. Их интимная жизнь строго урегулирована: Уильямс ночует с каждой из партнерш поочередно, не задерживаясь у одной супруги более чем на одну ночь. Жены утверждают, что в их семье нет ревности, и цель каждой из них: достойно воспитать общих детей в прогрессивной полигамной семье. При этом родители позволяют детям самим решать, что им ближе — полигамные или моногамные отношения.