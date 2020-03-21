Может, это любовь? Как распознать истинное чувство

Зачастую люди думают, что любовь приносит в жизнь стабильность, спокойствие и гармонию. Так ли это? Отвечая на этот вопрос, психолог и гештальт-терапевт Елена Сидорова отмечает, что любовь, даже если она самая настоящая, отнюдь не дает чувство безмятежности — она волнует и потрясает нас. Что именно привлекает нас в партнере и что происходит, когда это любовь?

1. Когда мы любим, мы дорожим партнером и боимся его потерять

По этой причине расслабиться не получится. Мы все время должны находиться в тонусе, чтобы сохранять интерес друг к другу и поддерживать огонек отношений.

2. Когда мы влюблены, мы готовы рисковать и идти в неизвестность

Нет никакой гарантии или определенности, есть только желание идти вперед — на сближение и развитие. Какое продолжение ждет наши отношения, есть ли у них будущее… неизвестно. Однако каждый из партнеров инвестирует свое время, энергию и чувства. Если вступая в отношения, у вас нет веры в счастливый конец, наверняка, сказывается негативный прошлый опыт. Чтобы любить по-настоящему, нужно почти что верить в чудо.

Большое значение играет чувство веры в счастливый союз. Еще Фрейд говорил об ожидании, исполненном веры. Для новой любви необходим огонь, который способен разгореться снова. Есть у вас такой огонь внутри?

3. Видеть в партнере загадку, которую хочется разгадывать

Влюбляемся мы, как правило, психикой. Нас в партнере привлекает далеко не внешность, а знакомые переживания, которые он в нас вызывает. Через любовь друг к другу мы словно исцеляемся, делимся личными переживаниями и наполняем друг друга открытиями. До тех пор, пока мы интересны друг другу, мы вместе.

4. Испытывать физическое влечение однозначно важно

Любить значит желать партнера, прикасаться к нему, ласкать друг друга. В акте любви происходит слияние двух людей в одно целое. Конечно, в семейной жизни между супругами происходят периоды охлаждения и тепла. Такие приливы и отливы любви никогда не останавливаются в своем вечном движении.

5. Когда мы любим и любимы, мы ощущаем полноту жизни

Мы словно чувствуем свое право на существование. Истинная любовь чувствуется как неповторимое ощущение оправданности своего бытия в этом мире. Выбирая друг друга, мы делаем друг друга избранными — "Ты особенный для меня, я тебя выбираю. Я признаю тебя важным, особенным. И мы теперь вдвоем". Мы пробуждаемся к новой жизни и чувствуем безопасность. Когда мы любим, мы острее чувствуем, что живем.

Человеку жизненно необходимо во что-то верить. Жить и верить — это, согласитесь, замечательно!

Сколько пожеланий со словами веры шлют нам друзья и родные на день рождения и Новый год. Даже самый прагматичный и рациональный нуждается в вере, будь то вера в успех или любовь. Не столь важно. Главное, чтобы была! С точки зрения психологии состояние веры важнее ее содержания. Верьте в любовь и она с вами обязательно случится!