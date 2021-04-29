Можно ли удержать мужчину только сексом?
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Некоторые женщины думают: "Вот я выучу всякие сексуальные штучки, куплю пару комплектов красивого белья и смогу удержать мужчину". О чем свидетельствует такое мнение и насколько оправданна подобная теория, в своем блоге в Instagram рассказывает психолог Алла Пилипюк.

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"Чаще всего такое мнение говорит о том, что на других уровнях понимания, любви, близости все закрыто. И для взаимодействия с мужчиной остается только интим.

Не работает эта методика, потому что мужчине от женщины нужно нечто большее, чем просто тело. Пусть даже красивое, подкачанное и с упругой попой-орехом. Интим помогает удержаться только в позиции любовницы, но о действительно близких отношениях речь не идет.

Потому что внутри у "вечной любовницы" тяжелые чувства:

  • обиды, претензии к мужчинам;
  • детские травмы;
  • негативный опыт, вынесенный из семейной модели.


И да, в плане физики и анатомии она может научиться чему угодно, но она будет транслировать мужчине свое истинное состояние. Потому что она напряжена, не умеет расслабляться, не может довериться партнеру.

Именно поэтому, если мужчина уходит к любовнице, он в большинстве случаев пытается вернуться в семью. Потому что помимо интима он нуждается еще и в поддержке, в расслаблении, но не получает этого. И тогда он снова ищет свою зону комфорта.

Пытаться строить отношения только на сексе — изначально провальная затея. Мужчины будут приходить и уходить, потому что только тела им мало. Поэтому прежде чем начинать отношения, очень важно разобраться со своим внутренним содержимым. Чтобы выйти из статуса любовницы и построить нормальную и гармоничную семью".

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