Не наказывайте отказом от секса! О проблемах в интимной жизни зрелой супружеской пары

Дистанцирование. Ослабление сексуального желания. Исполнение "супружеского долга", а не получение удовольствия. Проблемы в сексуальной жизни зрелой супружеской пары — чаще всего следствие нарушений межличностных отношений, уверена практический психолог, магистр психологии, гештальт-терапевт, семейный системный консультант Наталья Вольперте. О том, почему так происходит и с чего начать "чинить" секс, она рассказала в своем блоге в Instagram.

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Психолог Дороти Теннов, изучив сотни супружеских пар, пришла к выводу, что состояние влюбленности после начала семейной жизни продолжается еще около двух лет, а потом мы "спускаемся с небес на землю" и начинаем замечать недостатки партнера.

Розовые очки влюбленности снимаются, волшебство идеализации избранницы или избранника исчезает, и мы внезапно понимаем, что живем с другим человеком со своими достоинствами и ограничениями. Дальше мы учимся любить друг друга.

Психиатр Скоп Пек выделил три основных отличия влюбленности от любви.

1. Влюбленность не является актом желания или сознательного выбора: мы не можем сами вызвать это состояние, но часто влюбляемся не в то время и не в тех людей.

Любовь это чувство, которое мы можем развивать. Если мы хотим научиться любить избранника — мы можем сделать это.

2. Влюбленность — это не настоящая любовь. Она не требует от нас сознательных усилий и осознанного выбора.

Когда мы любим — это в первую очередь решение углублять и развивать близость именно с этим человеком.

3. Влюбленность дает нам ошибочное ощущение того, что мы "прекрасны" и не нуждаемся в работе над собой.

Любовь вдохновляет нас на личностный рост и развитие. Мы хотим становиться лучше друг для друга. И это, отнюдь, не созависимость, а решение прилагать усилия, которые принесут пользу партнеру.

Любовь, основанная на свободном и осознанном выборе, — это основная эмоциональная потребность взрослых людей. Истинная любовь в браке — это такое отношение, когда партнер говорит: "Я выбрал тебя, и мой выбор — идти навстречу твоим интересам" и мы отвечаем ему тем же.

Проблемы в сексуальной жизни зрелой супружеской пары — чаще всего следствие нарушений межличностных отношений. При отсутствии в паре доверия нарушается эмоциональная близость, что приводит к дистанцированию и, как следствие, к ослаблению сексуального желания, исполнению "супружеского долга", а не получение удовольствия и даже к отказу от секса.

Поэтому "чинить" секс необходимо с возвращения близости и доверия. Как это сделать?

Научитесь СНОВА говорить друг с другом



Не с позиций "мужа и жены", у которых много взаимных обязательств, а с позиции двух любящих людей, которые желают друг другу добра (это иногда — самое сложное). И с этой позиции обсуждать все то, чем вы недовольны. Недовольны чем-то бывают все — важно начать сотрудничать и вместе находить решение;



Проводите регулярно время только вдвоем



Это нормально не брать детей во все поездки, ходить вдвоем куда-то, хотя бы просто на прогулку. Говорите и рассказывайте друг другу об интересующих вас вещах, о мечтах, планах. Получайте удовольствие от общения друг с другом;



Научитесь говорить о сексе



Не во время секса. А когда вы просто вдвоем. Благодарите друг друга, обменивайтесь впечатлениями, переживаниями, ожиданиями. Обсудите подходящую вам двоим регулярность, время суток, слова, значение которых будете понимать только вы. Делайте это открыто и легко, а иногда и с добрым (!) юмором.



Разрешите себе подумать о своих сексуальных предпочтениях



Что вам нравится, что вас возбуждает? Обсудите это с партнером. Не для того, чтобы он помчался воплощать ваши желания. Просто, чтобы секс был живым, нужно как минимум чего-то в нем хотеть и знать, чего ты хочешь конкретно.



Назначьте себя ответственным за ваше удовольствие



А потом научите своего партнера всему, чего вы хотите. Ваш партнер должен узнать от вас как и что вам нравится.



Секс не должен быть чем-то кроме секса



Не стоит "наказывать отказом от секса", "мириться при помощи секса" и т. д. Здесь принцип: "мухи отдельно -котлеты отдельно" должен стать правилом.

Секс — это только про радость общения, удовольствие и желание сделать приятно любимому человеку. Остальное — за пределами спальни.