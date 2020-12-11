"Не смотри на меня!". Шесть плохих женских привычек в сексе

"Вы наверняка много раз слышали фразу о том, что девочки любят плохих парней и наоборот. Но только не тех, у кого плохие привычки в сексе. А такие, поверьте, есть у большинства из нас", — отмечает сексолог Оксана Александрова. По ее словам, это те незаметные, но постоянные маячки, способные оттолкнуть даже преданного партнера. Что это может быть?⠀

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Мне все должны!⠀

Когда вы ведете себя как звезда, которая соизволила принять милость от воздыхателя. Это, мягко говоря, раздражает. Надеть на себя образ Снежной королевы — отличный вариант для ролевой игры. Но ужасный для повседневной жизни. Когда-то ваш партнер устанет работать за двоих и начнет искать ту, которая тоже подарит ему ласку.⠀

День сурка⠀

Часто партнеры, притираясь друг к другу, пробуют самые разные позы. А потом, когда понимают, что именно им подошло, "затирают до дыр" эти пару позиций. Ну, согласитесь, если бы вы год ели каждый день только суп с лапшой и плов, вам бы уже это... мягко говоря, надоело. Так и в любви. Всегда нужно разнообразие.⠀

Не смотри на меня!⠀

Это плохая привычка тех девушек, кто всего боится и стесняется. Повернуться не могу — будет видно целлюлит, при свете стесняюсь, сверху не полезу — грудь висит и т.п. Такие танцы с бубнами очень быстро надоедают. Девочки, если вас УЖЕ захотел партнер, то его не смущает ваш целлюлит. Поверьте, он вас уже успел внимательно рассмотреть.⠀

Консерваторы⠀

Те, у кого в голове старинные, но "верные" убеждения. Например, никакого минета, секса вне дома или еще что покруче. Но это же ваша жизнь! И она одна. Неужели не хотите хоть иногда выйти за рамки и попробовать что-то новое?⠀

Вечный двигатель⠀

Такие девушки могут поднять трубку во время секса, вспомнить о кипящем кофе и пойти выключить, встать и сменить плейлист во время секса и т.д. Такое переключение ни вам не дает расслабиться, ни мужчине.⠀

Фантазеры⠀

То, что врать — это плохо, мы знаем с детства. Но продолжаем врать себе и партнеру во время близости. Что мы кончили, что нам не больно, что все ок. В первую очередь мы врем себе. А во вторую уже партнеру, который скоро почувствует ваше притворство.