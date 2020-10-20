Нет удовольствия: нелюбовь к себе вызывает проблемы в сексе

Нелюбовь к своему телу мешает людям получать удовольствие от секса, выяснили американские ученые. Они надеются, что работа над принятием себя позволит людям более уверенно чувствовать себя в постели.

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Неприятие собственного тела отрицательно сказывается на удовольствии от половой жизни, сообщают ученые из Университета Миссури. Исследование было опубликовано в журнале Body Image: An International Journal of Research.

Работая с подростками, ведущий автор исследования Вирджиния Рамзейер Уинтер обратила внимание, что большинство из них были недовольны своим телом независимо от того, насколько привлекательным оно было. Ее заинтересовало, как отношение к своему телу может влиять на удовольствие, испытываемое при интимном взаимодействии, в том числе и при половых актах.

"Когда исследователи говорят о сексуальном здоровье и сексуальной функции, почти всегда речь идет о негативных аспектах, — говорит Уинтер. — Наше исследование тоже сообщает о них, однако также мы обратили внимание на удовольствие, и я думаю, что это тоже важно, потому что мы хотим не только уменьшить количество негативных переживаний, но и увеличить количество положительных.

Очень важно, чтобы люди, независимо от их возраста или статуса отношений, чувствовали себя как можно комфортнее во время сексуальных контактов — это позволит снизить уровень беспокойства и психическое состояние".

Ученые проанализировали связь между отношением к своему телу и сексуальным взаимодействием между малознакомыми людьми. Такие случайные связи включают в себя различные виды контактов, начиная от объятий и заканчивая ласками и половым актом.

Участниками исследования стали почти 250 мужчин и женщин, использовавших приложения для знакомств на одну ночь. 62% женщин и 43% мужчин были гетеросексуальны, остальные были бисексуалами, геями, лесбиянками и т. д. За последний месяц они хотя бы раз должны были переспать с кем-то новым.

Исследователи предложили им заполнить анкеты, определяющие, как человек относится к своему телу и насколько он удовлетворен половой жизнью. Участники исследования должны были указать, насколько они согласны с утверждениями вроде "я уважаю свое тело", "я ценю, когда мое тело позволяет мне взаимодействовать с другими людьми", "секс в случае, если мое тело не будет ничем прикрыто, вызывает у меня беспокойство".

Как оказалось, отрицательное восприятие своего тела приводило к проблемам с удовлетворением, в то время как люди, которые считали себя достаточно привлекательными, чаще сообщали об удовольствии и положительных впечатлениях. "Это первое подобное исследование, в котором рассматриваются и мужчины, и женщины. Кроме того, это, безусловно, первое исследование, рассматривающее культуру связей на одну ночь совместно с отношением людей к своему телу. Мы мало что знаем о людях, практикующих такие отношения, с точки зрения образа тела и сексуальной функции", — сообщает Уинтер.

Вирджиния Уинтер надеется, что это исследование будет полезно молодым взрослым людям, которые начали половую жизнь недавно. "Многие из тех, кто практикует короткие половые связи, скорее всего, находятся в студенческом возрасте, поэтому я думаю, что эту информацию можно использовать в студенческих городках, — говорит Уинтер. -— Мы, возможно, сможем использовать ее для разработки мер, которые помогут людям принять свое тело и начать относиться к нему лучше. Такие изменения помогут им улучшить и свою половую жизнь тоже".

Так как участниками исследования были преимущественно молодые люди (средний их возраст составил около 26 лет), ученые отмечают, что его следует провести и в других возрастных группах. Тем более пожилые женщины тоже нередко ведут активную половую жизнь — как выяснили специалисты из Питтсбургского университета, важной частью своей жизни секс считают около четверти женщин после менопаузы, а половина хотя и считает его менее важным, чем в юности, до сих пор в нем заинтересована.

Меньший интерес к сексу проявляли женщины с симптомами депрессии. Женщины, для которых секс был важен, чаще сообщали и об удовлетворенности им. Также чаще довольны сексом были женщины с высшим образованием.

Эти данные могут быть важны для врачей — очевидно, не стоит рассматривать снижение интереса к сексу как закономерную часть старения. Отказ от половой жизни может быть вызван депрессией или связанными с менопаузой изменениями организма, такими как сухость влагалища, и специалистам следует учитывать это при работе с пожилыми пациентками.