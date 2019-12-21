"Невестина каша", черный пирог и фаршированный верблюд. Самые необычные блюда на свадьбу

Вы уже задумывались о том, какие блюда украсят ваш новогодний стол? В преддверии череды зимних праздников руководитель студии Eledarium DECOR Дарья Григорьева решила рассказать о главных свадебных блюдах в разных странах мира. Как знать, возможно, какое-то из них станет частью и вашего застолья. Обязательно дочитайте до конца — для вас подготовлен ТОП самых необычных свадебных кушаний.

Великобритания



Пожалуй, самым популярным традиционным блюдом Туманного Альбиона можно назвать плумпудинг (plum-pudding). Это блюдо специально готовят именно на свадебное застолье. Состоит оно из муки, изюма, сахара, яиц, хлебных крошек, пряностей и … сала. Перед тем, как подать это угощение на стол, его поливают ромом и поджигают.



Германия



Свадебный стол в Германии — это рисовая каша с изюмом, бигус, куриный суп, отбивные из телятины и многое другое. По традиции блюд должно быть не менее двадцати.

Разумеется, съесть такое количество угощений невозможно, поэтому по традиции предполагается, что гости свадьбы еще и уносят с собой угощения.

Более того, раньше хозяева свадьбы добавляли на столы не крупные куски (примерно 0,5 кг) свежей сырой говядины, и их гости должны были тоже забрать с собой.



