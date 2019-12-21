"Невестина каша", черный пирог и фаршированный верблюд. Самые необычные блюда на свадьбу

Вы уже задумывались о том, какие блюда украсят ваш новогодний стол? В преддверии череды зимних праздников руководитель студии Eledarium DECOR Дарья Григорьева решила рассказать о главных свадебных блюдах в разных странах мира. Как знать, возможно, какое-то из них станет частью и вашего застолья. Обязательно дочитайте до конца — для вас подготовлен ТОП самых необычных свадебных кушаний.
Великобритания
Пожалуй, самым популярным традиционным блюдом Туманного Альбиона можно назвать плумпудинг (plum-pudding). Это блюдо специально готовят именно на свадебное застолье. Состоит оно из муки, изюма, сахара, яиц, хлебных крошек, пряностей и … сала. Перед тем, как подать это угощение на стол, его поливают ромом и поджигают.
Германия
Свадебный стол в Германии — это рисовая каша с изюмом, бигус, куриный суп, отбивные из телятины и многое другое. По традиции блюд должно быть не менее двадцати.
Разумеется, съесть такое количество угощений невозможно, поэтому по традиции предполагается, что гости свадьбы еще и уносят с собой угощения.
Более того, раньше хозяева свадьбы добавляли на столы не крупные куски (примерно 0,5 кг) свежей сырой говядины, и их гости должны были тоже забрать с собой.
- 1. Греция
- 2. Италия
- 3. Норвегия
- 4. Швеция
- 5. Дания
- 6. Эстония
- 7. Нидерланды
- 8. Венгрия
- 9. Корея
- 10. Израиль
- 11. Средняя Азия
- 12. Доминиканская Республика
- 13. Намибия
- 14. Топ-3 оригинальных свадебных блюд