Новинка на латвийском рынке — мобильный фотограф: как он работает и в чем его преимущества

Наличие фотографа уже стало неотъемлемой частью празднования того или иного торжества, не утратив своей актуальности даже после того, как практически у каждого появился мобильный телефон. Большинство гостей стараются запечатлеть самые яркие моменты, тем самым создавая определенные помехи в работе профессионалов и наблюдая за праздником через экран телефона. О том, как выйти из положения, DELFI Woman рассказывает автор проекта Mobile photo.lv Мила Попкова.

С развитием современных технологий появилась и новая профессия — мобильный фотограф. Он не является заменой традиционного фотографа, у него отдельная роль. Его основная задача — замечать различные нюансы, запечатлеть самые важные моменты и предоставить возможность поделиться в соцсетях или со своими близкими людьми качественными снимками в день праздника, а не спустя 2-3 недели.

Как это работает?

Праздники бывают разные. Если вы отмечаете детский день рождения, то вполне можете рискнуть и зарезервировать только мобильного фотографа.

Если же вас ждет большое событие — свадьба, то здесь все зависит от ее масштаба. Хороший вариант — пригласить профессионального и мобильного фотографа. Первый снимает все в лучших традициях, второй также фиксирует ключевые события, фотографирует гостей, молодоженов и тут же отправляет снимки в общий чат, созданный для этих целей заранее.

В чем разница между профессиональным и мобильным фотографом?

Профессиональный фотограф обладает набором различной техники, мобильный фотограф снимает только на телефон, в котором есть целый ряд программ разной обработки, что позволяет быстро обрабатывать снимки.

И один, и второй могут работать по отдельности или в команде, дополняя друг друга. При совместной работе главным будет профессиональный фотограф: он находится в центре внимания и выполняет поставленные перед ним задачи. Мобильный фотограф снимает бекстейдж, ловит интересные моменты, больше внимания уделяет различным деталям. Если мобильный фотограф на празднике один, то он в том числе выполняет те задачи, которые перед ним поставит заказчик.

Профессионального фотографа можно нанять на весь праздник, мобильного — только на определенную часть, например, роспись в ЗАГСе.

Еще одно отличие профессионального фотографа от мобильного заключается в том, что первый обработает и пришлет снимки в течение трех недель, второй — несколько фото для соцсетей или отправки близким в тот же день, остальные в ближайшие 2-3 дня.

Какие основные преимущества мобильного фотографа?

Комфорт гостей. Заранее предупредите гостей о том, что они смогут по-настоящему насладиться праздником, а не смотреть на него через объектив своего телефона и при этом получить желанные фотографии "здесь и сейчас".

Дело в том, что они пытаются сфотографировать все самостоятельно с одной единственной целью — чтобы поделиться радостным событием или показать себя во всей красе в тот же день. Если присутствует профессиональный фотограф, то они знают, что "потом" будут красивые, профессиональные снимки, но они нужны им "сейчас". Хотя бы 1-2. Мобильный фотограф эту потребность удовлетворит, при этом все сделает красиво и быстро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mila Po (@milapo_online) 18 Ноя 2019 в 12:11 PST

Кроме того, если речь о свадьбе, то мобильный фотограф может остаться с гостями, пока профессиональный фотограф занят молодоженами.

Удобный доступ к фото. За день до торжества вы можете создать, например, в приложении WhatsApp отдельную группу, в которую будут добавлены все гости и мобильный фотограф. По мере возможностей он будет обрабатывать и сразу же отправлять в эту группу снимки. Ее участникам остается только выбрать понравившиеся фотографии и опубликовать их или переслать дальше. Вы также можете сфотографироваться на камеру профессионального фотографа и попросить сделать снимки и мобильного фотографа.

Яркие моменты и детали. Профессиональный фотограф в силу своей работы и поставленных перед ним задач зачастую должен делать постановочные снимки. Безусловно, он следит за происходящим и старается поймать интересные моменты, но в целом он всегда сконцентрирован на выполнении определенных пожеланий. Мобильный фотограф в этом плане более свободен, поэтому у него есть возможность быстрее отреагировать на случившееся, что-то внезапное, обратить внимание на различные детали, которые создают настроение и которые многие в день праздника могут даже не заметить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MOBILE PHOTO LV (@mobilephoto.lv) 23 Май 2020 в 9:12 PDT

Интересные ракурсы. Мобильный телефон позволяет выбрать любой ракурс, не мешая фотографу в кадре. Автоматически не мешают ему и гости, которые так часто пытаются сделать свои снимки, попадая в объектив в самый неподходящий момент. В результате все довольны — профессиональный фотограф может выполнять свои обязанности, гости уверены, что "здесь и сейчас" получат красивые снимки, поэтому могут сконцентрироваться на происходящем, а главные действующие лица увидеть потом то, что осталось за кадром или было упущено ими из вида в силу многочисленных событий и впечатлений.