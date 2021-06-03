Об эмоциях, играх и даже питании. 10 правил хорошего секса

"Секс начинается не с проникновения и даже не с поцелуя, а с комплимента. Особенно для женщин, ведь они получают оргазм не только на физиологическом уровне, но и на психологическим — им важно чувствовать себя сексуальными на всех стадиях секса, в том числе на подготовительной", — подчеркивает сексолог Анеля Сыикова. В своем блоге в Instagram она опубликовала 10 советов хорошего секса.

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Постепенность

Прелюдия — это важная составляющая всего сексуального цикла. Она увеличивает возбуждение и настраивает пару на дальнейшее продолжение. Все начинается с комплиментов, поглаживаний и поцелуев, и даже если партнер не настроен, правильный подход может вызвать в нем желание.

Почему мужчины зачастую пренебрегают прелюдией? Дело в том, что цикл мужских сексуальных реакций более реактивный. Мужчине требуется гораздо меньше времени на возбyждение. Пришел. Увидел. Победил.

Но если секс начался до того, как женщина готова, шансы на opгазм минимальны, а вот шансы, что после секса женщина будет "дуть щеки" и выказывать недовольство размером зарплаты, количеством в ее жизни, цветом обоев и функционалом чайника, очень велики. Наблюдая такую реакцию, мужчина в последнюю очередь думает о прелюдии и просто решает, что жена-грымза.

Прелюдия — это некая игра между партнерами, от которой получают взаимное удовольствие и возбyждение оба партнера. Времени на нее жалеть не стоит, в том числе подогревайте друг друга случайными прикосновениями и поцелуями (именно поцелуями, а не чмоками перед уходом на работу). И помните, что прелюдия ДОЛЖНА не только БЫТЬ, но и быть РАЗНООБРАЗНОЙ.

Взаимное согласие

Эмоции играют в сексе не последнюю роль. Принуждение только вызывает отторжение, поэтому помните про первый пункт.

Разнообразие

Чем дольше пара в отношениях, тем скучнее становится секс. Это приводит к тому, что им занимаются все реже, а это чревато и изменами в том числе. Поэтому используйте разнообразие: меняйте позы, места, аксессуары, придумывайте тематические игры.

Эрогенные зоны

Известно, что если пара доставляет друг другу удовольствие, то их удовлетворенность от секса повышается, а отношения улучшаются. Поиск эрогенных зон можно превратить в игру

Правильная контрацепция

Секс должен быть не только приятным, но и безопасным. Контрацепция — это осознанный подход к своему здоровью и своей сексуальной жизни.⠀

Методы контрацепции

1. Барьерный — не дает сперматозоидам добраться до яйцеклетки механическим путем и/или химическим.

мужские и женские презервативы (фемидом) — ЕДИНСТВЕННЫЙ метод, который не только предотвращает нежелательную беременность, но и имеет степень защиты от всех ЗППП;

маточные диафрагмы, цервикальные колпачки, внутриматочные спирали;

спермициды — вещества, которые убивают сперматозоиды; лишь снижают вероятность передачи некоторых ЗППП (свечи, пенки, растворяющиеся таблетки, спреи и т. д.).

2. Гормональный — воздействие на организм с помощью гормонов

оральные контрацептивы: комбинированные (КОК), мини-пили;

посткоитальная контрацепция (экстренная);

инъекции;

пластырь;

подкожные импланты;

вагинальные кольца;

внутриматочная спираль;

прерванный половой акт;

методы определения фертильного/не фертильного периода (температурный, цервикальный, календарный);

обмен справками о здоровье (целесообразно отнести в эту категорию).

3. Хирургический

вазорезекция — перевязывание семенных канатиков (обратима);

вазэктомия — стерилизация с сохранением потенции (обратима крайне редко);

перевязывание (удаление) маточных труб (необратима).

Лубриканты

Если надо, воспользуйтесь смазкой. И даже если не надо, то все равно надо подумать о ней, смазка нужна не только для того, чтобы облегчить проникновение, но и для того, чтобы сделать секс более удобным сразу для двух сторон.

Причем, даже если речь об оральном сексе, то смазка может быть отличным вкусовым дополнением.

Смазка может просто приятно пахнуть, а запах, чтобы вы ни думали, играет одну из самых ведущих ролей в сексе: партнеров выбирают по запаху.

Питание

Сытная еда сделает вас ленивыми, поэтому лучше устроить небольшой перекус из легких салатов или суши.

Алкоголь

Алкоголь в небольших количествах раскрепощает, но излишнее его употребление снижает удовольствие и даже может оттолкнуть партнера.

Эксперименты

Забудьте про скромность: используйте эротическую одежду, игрушки, меняйте позы, танцуйте, пробуйте разные виды секса. Один из простых способов внести разнообразие — это интимные игры.

"Сектор желаний"

Нарисуйте на листе бумаги круг. Разделите его на 10 сегментов (можно больше, насколько хватит фантазии).Каждый сектор будет отвечать за ваши желания: opальный cекс, поцелуи, поза 69, массаж, мануальные ласки и т.д. Каждый из партнеров с закрытыми глазами должен указать на один из секторов. Что выпало, то и выполняете!⠀

"Шерлок Холмс"

Возьмите маленькую ягоду (клубника, вишня, малина, черника или мелкий фрукт). Завязываем партнеру глаза, а партнерша кладет ягодку в любом "секретом" месте на теле. Задача партнера отыскать ее только с помощью губ. Можно выбирать также путем игры, загадок, кто будет в какой роли.

"Животный cекс"

Знаете, какая одна из популярных cекс-фантазий и у мужчин, и у женщин? Животная страсть, когда нет сил раздеться, и он просто разрывает твои трусики, колготки или даже платье. Для этой игры найдите майки, белье или что-то посерьезнее — которые не жалко. Можно слегка надрезать их ножницами, чтобы было легко порвать. И пусть партнер пускается во все тяжкие. Но вначале подразните друг друга, подключить можно танец, рассказ, мимику и т. д.

Разговоры

Расскажите друг другу, от чего вы получаете большее удовольствие, и чего следует избегать.

Когда с партнером идете в кино или в ресторан, вы же решаете, куда и в какой, верно? В сексе желательно также. Можно до, можно в процессе, но обсуждение нужно. Не стоит думать, что "всем все и без разговоров ясно" — не ясно. Спросите, услышьте, обсудите.

Пожалуйста, не застревайте в какой-то последовательности действий. Даже если она всегда работает для нынешнего партнера, вам же самой/му это может наскучить.

Проявляйте разумный альтруизм. Если партнеру ужасно чего-то хочется и это не вызывает у вас симметричного восторга, но и дикого отвращения тоже — попробуйте. Это о вещах, которые "ну, ок". Не кошмар, но и не экстаз.

Будьте искренними и старайтесь быть в моменте — здесь и сейчас.