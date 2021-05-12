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Аксессуары и украшения
Ограничений — много, свадеб — мало. Гид по свадебным трендам на сезон весна-лето 2021
Foto: Shutterstock

Как подготовиться к очень особенному дню жизни в непростое для всего мира время? Какие тренды и какие вдохновляющие идеи для стильного свадебного образа? Об этом и о многом другом рассказывает организатор свадеб и корпоративных торжеств, владелец праздничного агентства Bright Dream Яна Милле.

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2020 год и начало 2021-го принесли нам много ограничений и мало свадеб. Казалось, что за это время все невесты соскучатся по свадьбам и наденут пышные платья, однако тренд 2021 года — это минимализм, элегантность, комфорт и эстетика.

Смелые невесты смогут поразить мини платьем голливудского стиля.

Цвет свадебного образа в этом сезоне остается неизменным — это белый. От чего советую отказаться? От броских украшений и жемчуга, которым так осыпали платья в прошлом сезоне.

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Публикация от RASARIO (@rasario.bridal)

Платья


В этом сезоне актуальны платья любой длины. Они могут быть как с открытой спиной, так и с высоким горлом.

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Публикация от Weddings — Editorial (@lucie.weddings)


Глубокое декольте, широкие легкие рукава или абсолютно открытые плечи. Актуальны платья с высоким разрезом. Хитом этого сезона непременно станут платья из атласа, шелка, мерцающей и легкой ткани, а также кружева.

Мировые бренды свадебных платьев класса lux предлагают следующие варианты платьев:

Vera Wang

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Публикация от VERA WANG (@verawanggang)


Berta

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Публикация от BERTA (@berta)


Milla Nova

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Публикация от Milla Nova™ (@millanova)


Для любителей практичности и комфорта в масс-маркете тоже можно подобрать свадебный образ. К примеру, в магазине ZARA можно подобрать белоснежное лаконичное платье или стильный костюм.

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Публикация от ZARA Official (@zara)

Костюмы


Это может быть классический белый костюм — как брючный, так и с юбкой карандаш, также можно скомбинировать шелковое платье миди и белый oversize жакет.

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Публикация от Prea James Bridal (@preajames_bridal)

Костюмы для жениха


Каждый жених в этот день хочет выглядеть безупречно. У женихов всегда есть выбор между классикой и современными трендами. Главный тренд — раскрыть индивидуальность мужчины. Это могут быть смокинги, фраки, слим фит, костюмы в полоску, в клетку, двух цветов или просто брюки, рубашка и подтяжки.

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Публикация от BG Suits (@bgsuits)
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Публикация от BESPOKE šūšanas ateljē kungiem (@bespokelatvia)
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Аксессуары и украшения

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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