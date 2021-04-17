"Ох, что сейчас будет!" Психологические сценарии, по которым люди строят отношения

Если вы заметили, что в отношениях с разными партнерами у вас возникают одинаковые сложности, значит, вы живете по определенному психологическому сценарию. О самых распространенных из них DELFI Woman рассказывает психолог, психотерапевт Вероника Серединская.

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Рано или поздно каждая пара сталкивается с кризисом в отношениях. Конечно, все мы разные, как и причины для кризиса и конфликтов, а значит и пути выхода из них будут разными. Еще Лев Николаевич Толстой сказал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему".

Вспоминается одна замечательная притча про семейное счастье:

"В одном маленьком городе жили по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорились, виня друг друга во всех бедах и выясняя, кто из них прав, а другие дружно жили, без ссор и скандалов. Удивилась строптивая хозяйка счастью соседки, начала завидовать и говорит мужу: "Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо.

Пришел тот к соседскому дому, притаился под открытым окном. Наблюдает. Прислушивается. А хозяйка как раз порядок в доме наводит. Вазу дорогую от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот упадет. Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. "Ох, что сейчас будет!", — думает сосед.

Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:

— Прости, дорогой. Я виновата. Так неаккуратно вазу поставила.

— Что ты, милая! Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас большего несчастья.

Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему:

— Ну что ты так долго? Посмотрел?

— Да!

— Ну и как там у них?

— Просто у них все виноваты, а вот у нас все правы!"

Это притча хорошо показывает, что в каждой семье свои установленные правила поведения и взаимодействия в конфликтных ситуациях. Уже сейчас вы можете задуматься, как происходит у вас — все правы или все виноваты?

Давайте разберем распространенные психологические сценарии, по которым люди строят отношения и по которым потом живут внутри своей семьи.

Сценарий — это определенный план жизни. Он выстраивается под влиянием той обстановки, в которой человек живет в детстве, а действует в течение всей жизни.

Очень важно понимать, что по сценарию человек живет неосознанно, то есть не специально повторяет за родителями или делает наоборот не так, как они, а как бы рефлекторно, по привычке.