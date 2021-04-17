"Ох, что сейчас будет!" Психологические сценарии, по которым люди строят отношения

Если вы заметили, что в отношениях с разными партнерами у вас возникают одинаковые сложности, значит, вы живете по определенному психологическому сценарию. О самых распространенных из них DELFI Woman рассказывает психолог, психотерапевт Вероника Серединская.
Рано или поздно каждая пара сталкивается с кризисом в отношениях. Конечно, все мы разные, как и причины для кризиса и конфликтов, а значит и пути выхода из них будут разными. Еще Лев Николаевич Толстой сказал: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по-своему".
Вспоминается одна замечательная притча про семейное счастье:
"В одном маленьком городе жили по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорились, виня друг друга во всех бедах и выясняя, кто из них прав, а другие дружно жили, без ссор и скандалов. Удивилась строптивая хозяйка счастью соседки, начала завидовать и говорит мужу: "Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо.
Пришел тот к соседскому дому, притаился под открытым окном. Наблюдает. Прислушивается. А хозяйка как раз порядок в доме наводит. Вазу дорогую от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот упадет. Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. "Ох, что сейчас будет!", — думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
— Прости, дорогой. Я виновата. Так неаккуратно вазу поставила.
— Что ты, милая! Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас большего несчастья.
Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему:
— Ну что ты так долго? Посмотрел?
— Да!
— Ну и как там у них?
— Просто у них все виноваты, а вот у нас все правы!"
Это притча хорошо показывает, что в каждой семье свои установленные правила поведения и взаимодействия в конфликтных ситуациях. Уже сейчас вы можете задуматься, как происходит у вас — все правы или все виноваты?
Давайте разберем распространенные психологические сценарии, по которым люди строят отношения и по которым потом живут внутри своей семьи.
Сценарий — это определенный план жизни. Он выстраивается под влиянием той обстановки, в которой человек живет в детстве, а действует в течение всей жизни.
Очень важно понимать, что по сценарию человек живет неосознанно, то есть не специально повторяет за родителями или делает наоборот не так, как они, а как бы рефлекторно, по привычке.
Это значит, что в отношениях, даже с разными партнерами, будут появляться одинаковые сложности.
Итак, самые распространенные сценарии.
Женщина-мать
Эта женщина опекает мужа. Забота, опека, контроль — ее основные качества. Она может не осознавать их, но в ее партнерах часто оказываются инфантильные мужчины, которым необходима эта забота. Подвох тут в том, что женщина, как правило, рассчитывает на партнера, и не понимает, что с первого дня берет его на ручки и несет за него ответственность.
Проблемы начинаются позже, когда проходит время и она начинает не только ждать, но и требовать от него. А ведь он вступил в отношения с женщиной, которая "коня на скаку остановит" и "в горящую избу войдет" не случайно. Чаще всего — действовать он не способен.
Для женщины подобные отношения — возможность почувствовать себя нужной и получить контроль над ситуацией, а значит избавиться от тревоги "вдруг что-то пойдет не так". Она живет по принципу "хочешь сделать хорошо — сделай сам".
В этом случае женщина часто содержит мужчину, больше зарабатывает и/или больше работает, возможно она единственный добытчик в семье.
Основная проблема этого сценария в том, что женщина, хоть и ждет от партнера активности, ответственности и шагов, не дает ему шанса проявить себя, не дает возможности принимать решения и делать что-то самостоятельно. Эти попытки обрубаются на корню. Для некоторых мужчин эта ситуация комфортна, другие мучаются от опеки и контроля и могут странным образом показывать свою независимость, например, злоупотреблять алкоголем или изменять.
Женщина-дочь
В этом случае все наоборот. Женщина нуждается в заботе и поддержке. Она не способна принимать решения, не умеет брать ответственность за поступки и свою жизнь. Она маленькая девочка в теле взрослой женщины и готова слушаться мужа и делать так, как он скажет.
Это может быть комфортно для обоих партнеров, так как мужчинам с детства рассказали, что они должны защищать и оберегать женщин. В таких отношениях мужчина чувствует себя серьезным и всемогущественным, а женщина подкрепляет его значимость и веру в себя. Ему комфортно находиться рядом со "слабой" женщиной.
Слабое место этого сценария в том, что эта женщина-девочка (которой, скорее всего, в детстве не хватало отцовского воспитания) перерастает свою роль. Она взрослеет в процессе этих отношений и ей больше не нравится, что ее свободу ограничивают, за нее принимают решения и говорят что делать и как жить.
Женщина-сестра
Если она встречает мужчину, у которого нет стремления быть сыном или отцом для женщины, получается удивительно крепкий союз. Они доверяют друг другу, они партнеры и члены одной команды. Они единомышленники и лучшие друзья. Большой страсти в этих отношениях, как правило, не будет. Зато будет стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Проблемы могут начаться, когда женщина-сестра встречает мужчину, который привычно исполняет роль отца или сына. В отношениях с "отцом" она будет с самого начала страдать от ограничения свободы, а с "сыном" — от его инфантильности. Ей нужен равный и никак иначе.
Если у вас получится разглядеть, по какому сценарию строятся ваши семейные отношения, к вам придет понимание того, почему случаются конфликты в ваших отношениях, а значит получится их разрешить.