"Он бил меня каждую неделю, потом извинялся, и мы жили дальше". Кристина откровенно о домашнем насилии и смелости больше не молчать

Кристине из Даугавпилса 23 года. Чуть больше двух месяцев назад отец буквально эвакуировал ее из Риги, где она жила с парнем, который сильно ее избил. До этого девушка три года жила с другим парнем и терпела физическое насилие над собой почти каждую неделю. Сегодня она ищет причины произошедшего с ней и призывает всех, кто находится в такой ситуации, не молчать и не терпеть. Ни секунды больше. Откровенное интервью порталу Chayka.lv — один из шагов самой Кристины в этом направлении.

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Она — молодая миловидная девушка. Открытая и улыбчивая. Если бы не ссадины и синяки на теле и лице. Если бы не то и дело подступающие слезы от свежих воспоминаний. "Примерно четыре года назад я познакомилась с парнем из Риги, к которому вскоре переехала. Нашла работу в столице. Первые полгода наши отношения были просто замечательными", — начинает свой рассказ Кристина.

Потом в ее телефоне внезапно "всплыл" бывший парень, и это очень не понравилось сожителю девушки. Настолько, что он дал ей сильную пощечину. "Я тогда списала это на ревность. Подумала, ну, бывает. Но после этого подобное стало происходить довольно часто. Он ни с того ни с сего начинал меня оскорблять, психовать, бить", — вспоминает она.

Кристина брала отгулы на работе, маскировала синяки всеми возможными способами, никому ничего не рассказывала. А он подходил к ней, говорил: "Извини". Она обнимала его, и, что называется, "проехали". Потом все повторялось по тому же сценарию.

Пока однажды девушка все-таки не осознала, что побои не прекратятся и пора выходить из этих отношений. Она втайне сняла квартиру и, когда парень был на работе, съехала. Он и тогда не особо молил о прощении. А вскоре в соцсетях появилась его фотография с новой девушкой. Кристина стала жить своей жизнью.

Могла себя защитить, но испугалась



Вскоре случилось новое знакомство. Приятный молодой человек, очень нежный и заботливый. Как теперь говорит Кристина, даже чересчур.

Они быстро съехались. Примерно через месяц после этого они проводили время с общими друзьями, выпивали. Под утро все разошлись, и внезапно с новым парнем Кристины что-то случилось. "Он стал психовать, в ход пошли кулаки. Он несколько раз ударил меня по лицу. Я попыталась убежать, а он тогда буквально скинул меня с лестницы. Я вернулась домой и стала собирать вещи, а он снова стал меня бить и душить. Тогда я впервые подумала, что вот, сейчас меня убьют", — девушка вспоминает те события со слезами на глазах.



Все это происходило на глазах у друга того молодого человека. Он просто сидел и наблюдал, не вмешивался, не пытался разнять пару. В какой-то момент Кристине удалось вызвать полицию. Экипаж приехал. Но тогда вмешался тот самый друг. "Он — бывший военный угрожающего вида, сказал мне, что я должна спуститься и сказать, что у меня все хорошо. Иначе мне будет очень плохо. И я вышла на улицу и сказала, что мой обидчик уже ушел, и со мной все в порядке. Вернулась в квартиру, и избиения продолжились… Сейчас я понимаю, что могла использовать полицию для своей защиты и сделать так, чтобы их обоих забрали. Но я испугалась", — объясняет Кристина.



Ищет ответы на свои вопросы



Потом она позвонила отцу, и тот организовал ее срочную "эвакуацию", после которой Кристина уже больше двух месяцев находится дома, в Даугавпилсе. Получает извинения и призывы вернуться от своего обидчика. Наблюдает, как медленно заживают раны на ее теле. Раздумывает о том, как вылечить раны душевные. Как понять, почему с ней вообще произошло подобное. И это откровенное интервью — один из шагов в этом направлении.

Кристина вспоминает, как в детстве видела сцены насилия и агрессии в семье. Вот и она терпела. Достаточно долго. Потом поняла, что так быть не должно. Ушла.



Но почему ее новые отношения вновь завязались именно со склонным к избиению женщин молодым человеком? Это такая повальная беда у парней нынче? Или, может, дело в ней, и это она — типичная жертва?

Но она просто хотела жить, любить и договариваться в конфликтных ситуациях. В какой момент ее сожители решали, что на нее можно поднять руку?

Остановить это может только жертва



В обещания своего последнего парня исправиться она уже не верит. Говорит, что и от того, первого сожителя, надо было уходить тут же после первой пощечины. Теперь она это понимает. Если молодой человек вместо слов прибегает к таким действиям, то это не предвещает ничего хорошего в дальнейшем. И здесь нет места оправданиям типа "приревновал сильно; с кем не бывает".

Кристина никогда не обращалась к помощи психологов и признается, что даже не представляет, как это сделать, с чего начать. Надеется, что, выбрав путь "не молчать, рассказать о пережитом публично" самостоятельно выйдет на тех людей и те события, которые помогут ей понять, осознать, сделать правильные выводы и больше никогда не попадать в подобные передряги.

Она уверена, что много женщин терпят физическое насилие со стороны мужей и сожителей, но молчат об этом по многим причинам. Как бы то ни было, Кристина уверена, что избиение женщины не может быть нормой ни в коем случае, поэтому призывает и других "подруг по несчастью" переосмыслить, понять, прервать цепочку событий, которая может привести к трагедии.



В то же время девушка осознает, что каждый набивает свои шишки в этой жизни сам. Ей понадобилось несколько лет, чтобы понять, что она не хочет больше так жить. А кто-то терпит всю жизнь.

Но мысль, которую хочет сейчас донести Кристина — физическое насилие не прекратится по воле тирана. Его может прекратить только его жертва, приняв определенные меры по самосохранению и/или наказанию обидчика.



Теперь, когда Кристина рассказала своим близким и друзьям о том, через что прошла, она говорит: "Все, кто слышит мой рассказ, хотят поехать в Ригу и отомстить ему, побить его в ответ. Но я считаю, это бессмысленно. Его обязательно жизнь побьет…".

Фото: Владимир Горбунов