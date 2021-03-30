Он + Она + смарт-устройство. Новый любовный треугольник?

Если о дружных парах говорят, что они подходят друг другу, как рука и перчатка, то сегодня эту метафору следует немного уточнить, потому что, помимо перчатки, в руке нередко будет и одно из смарт-устройств. Клинический психолог Кристина Балоде рассказывает о главных проблемах в отношениях пар в наши дни, когда в совместную жизнь двух людей навсегда вошли технологии.

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Людям присуща естественная склонность все новое вначале отвергать, однако технологии не предлагают что-то совершенно иное, чего раньше в отношениях пар никогда не было.

"Мы и раньше писали друг другу длинные, лиричные письма, зато сегодня для того, чтобы передать эмоции, меньше нужны и слова, потому что выразить их мы можем при помощи эмодзи, переслать друг другу песню, делиться картинками и фотографиями", — говорит психолог, отмечая, что в психотерапии пар тоже используется такой способ, как писать друг другу письма. "Без разницы, от руки или в цифровом виде, но это должны быть написанные слова, потому что они содержат много конструктивной информации, более точно формулируют эмоциональное состояние, и такой способ мы с пользой можем применять для повышения качества отношений. Правда, у удаленного общения есть один недостаток — получив сообщение или электронную почту, человек прочитанное всегда интерпретирует по-своему, потому что при личном общении мы воспринимаем информацию не только через слова, но и через эмоции, жесты, язык тела. Цифровая среда — пока еще новая культура общения, которую нужно развивать и совершенствовать, тренируя свои навыки".

Право на первое прикосновение

Нередко первая вещь, к которой мы прикасаемся утром, это телефон, а когда ложимся спать, последнее нежное поглаживание посвящено не любимому человеку, а… сенсорному экрану.

"Столько же раз, сколько мы прикасаемся к смарт-устройству, мы не прикасаемся ни к одному живому существу. Однако смарт-устройство никогда не даст взамен те приятные чувства, которые способен дать другой человек, благодаря чему в организме вырабатываются все те гормоны, которые отвечают за влечение и заинтересованность друг другом, — поясняет Кристина Балоде. — Любой человек ориентирован на то, чтобы хорошо себя чувствовать, и смарт-устройство нередко становится желанным источником хороших ощущений, который дает передышку от повседневных забот. Этого нужно опасаться людям, у которых есть склонность к зависимости, — нельзя допускать, чтобы увлечение смарт-устройством определяло то, что происходит с собственной жизнью, с отношениями".

Проведенное "Tele2" исследование показало, что мы используем технологии для удовлетворения наших основных потребностей, в основном любознательности (54%), необходимости в отдыхе и развлечениях (51%), бегстве от повседневных забот (37%), социализации (31%), заработка на жизнь (27%) и любви (5%).

Преодоление расстояния

Еще не так давно о платонических отношениях говорили как о чем-то невозможном, но сегодня технологии позволяют общаться со своим партнером в любой точке мира. Если посмотреть на это с точки зрения близости, пойдет ли это на пользу отношениям?

Кристина Балоде отвечает: "Кто сказал, что, сидя вдвоем на одном диване, отношения непременно будут более близкими, чем тогда, если вы сидите каждый на своем континенте?! В любом случае, это зависит от взаимной заинтересованности, эмоционального присутствия, навыков разрешения конфликтов, времени и энергии, которые мы вкладываем в беседы. Сидя на одном диване, мы тем не менее можем быть очень чужими друг другу, но то же время, даже если нас отделяет океан, с помощью технологий мы можем ощущать глубокую близость с человеком, который находится очень далеко".

Незавершенные разговоры

Технологии сегодня предоставляют возможность практически одновременно начать разговор и общение с несколькими людьми в виртуальной среде, однако культура расставания в этой среде очень хромает — мы забываем начатые отношения адекватно завершить. Это наблюдается и в романтических отношениях, когда люди знакомятся в интернете.

"Мы очень небрежно относимся к завершению отношений, начатых в цифровой среде, не сказав друг другу спасибо за опыт, беседу. Ведь любые отношения начинаются уже с первой минуты, даже те, которые продлились всего 5 минут. "Здравствуйте" мы сказали, а вот сказать "пока", "до свидания" в цифровой среде почему-то кажется не так важно. Иногда это огорчает, ранит намного больше и мешает человеку быть открытым, потому что он никогда не знает, как долго эти отношения продлятся", — характеризует тенденции коммуникации в цифровой среде психолог, подчеркивая, что за повышение культуры общения каждый несет ответственность сам.

Более широкие возможности контролировать друг друга

Проверить, во сколько в последний раз партнер заглядывал в WhatsApp, установить в его телефоне приложение с функцией GPS, чтобы видеть, где любимый человек находится каждый момент. Технологии предлагают для партнерских отношений широкие возможности контроля.

"С одной стороны, в определенных ситуациях это может привнести в жизнь определенную безопасность, но, с другой стороны, взрослые люди, как правило, друг перед другом без необходимости не отчитываются за каждый свой сделанный шаг или действие, за каждого человека, с которым разговаривают. Такая слежка может и усилить тревожность, и успокоить — у каждой пары будет свое мнение о том, для каких целей система слежения используется, и это вновь вопрос о ценностях, нашем понимании того, что мы это делаем добровольно, а не принудительно, предоставляя другому в отношениях больше привилегий. Если же гложет непрерывное беспокойство о том, что другой человек, используя смарт-устройство, непременно делает что-то у меня за спиной, это уже, безусловно, вопрос не об устройствах, а о взаимном доверии", — говорит Кристина Балоде.

Похитители безраздельного внимания

Она любит долгие прогулки по вечерам, он — смотреть телевизор или клипы на Youtube. И...? "Не знаю, как вы, но я определенно не вижу так много синхронных пар, которые только то и делают, что бегут по жизни, взявшись за руки, и все делают только вместе", — добавляет психолог, рекомендуя парам договориться о том, как наполнить общее жизненное пространство, каждый раз оценивая, чего в данный момент хочется больше — заняться своим любимым делом или провести время друг с другом.

"В свою очередь смарт-устройство будет третьим лишним, и нужно научиться его интегрировать в отношения двух людей, договорившись о том, когда и сколько ему будет посвящаться свободного времени. Если же в паре один постоянно уступает другому, а другие виды досуга заменяют только смарт-устройства, это наводит на мысль, что в этой паре различаются представления о том, что для каждого означает находиться в реальных практических отношениях. Возможно, один в паре от отношений ожидает, что будет вместе проводить свободное время, а у второго совершенно другие ожидания. В любом случае, будучи в отношениях, не следует завышать ожидания по поводу того, что второй будто точно таким, как вы, с такими же интересами — этого не будет никогда!"