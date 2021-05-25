Он тоже делает ЭТО. Почему и как мужчины могут имитировать оргазм

"Когда заходит речь об имитации оргазма, в образе всплывает женщина. Да, 30% женщин прибегают к имитации оргазма. Тщательно скрывают, но говорят, что да, такое бывает. Мужчины любят говорить, что не играют в оргазм и не имитируют. Но факт остается фактом — иногда мужчины вынуждены прибегать к таким мерам", — отмечает сексолог, психолог Инна Сорока, объясняя, почему и как это происходит.

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"Эрекция — это жизнь мужчины. В умах человечества эрекция и секс — это взаимосвязано. Стойкая эрекция — хороший секс, нет эрекции, увы и ах, не мужик.

Изначально эрекция и пенис — это атрибут мужественности, величия и доминации. В древние времена часто изображали мужчин с эрегированным и большим пенисом как символ власти и благополучия.

В современном мире мужчины часто сталкиваются с нарушениями эрекции, и это не про то, что мужчины мельчают, времена меняются и на мужчин начали обращать больше внимания.

Проблемы с эрекцией



Нарушение эрекции или неудачи в сексе вызывает тревогу, панику и массу переживаний. Но, думаете, мужчина сразу обращается за помощью? Нет. Большинство мужчин думают, что все пройдет само, некоторые занимаются самолечением, а кто-то тревожится и ничего не делает.

Первая и самая сложная проблема — это проблемы, связанные со здоровьем. Сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, сахарный диабет, лишний вес. Виновники мужских проблем.⠀

Гормональные нарушения. Главный гормон для мужчины — это тестостерон, если он нарушается, то это сильно влияет на эрекцию.

Мозг и секс — это взаимосвязь не менее важная. Как только появляются убеждения, страхи, неуверенность, тревога, жди проблем. Тут можно долго дискутировать. Страх венерических заболеваний, неуверенность в своей потенции, неудачный сексуальный опыт. Это только часть проблем, которые влияют на мужчин.

Стресс, нервные переживания — не добрые друзья потенции. Уже писала пост на эту тему. Стресс выключает секс первым делом.

Вредные привычки. Возможно, скажете, вон масса мужчин курит, пьет алкоголь и еще масса вредных привычек и ничего, секс прекрасный и регулярный. Да, но… Никто не мешает говорить, что у вас все хорошо и пенис 25 см. Это вряд ли будут проверять на детекторе лжи. Но врачами уже доказано, что привычки иногда влияют на потенцию и очень сильно.

Этот список мал для того, чтобы охватить всю массу проблем, но это одни из важных пунктов.

Неправильный оргазм



Оргазмы волнуют не только женщин, но и мужчин, настолько, что вызывают невроз. "Если оргазм женщины вызван не пенисом мужчины, то он символически кастрирован". Здравствуй, дедушка Фрейд. Да, уже другой век, интернет и блогинг впереди планеты, но вера во всемогущий пенис и фригидных женщин никуда не делась. Миф продолжает с большей силой вызывать невротические состояния как у мужчин, так и у женщин.

Вместо того, чтобы изучать возможности женского тела, мужчина чувствует себя обиженным и боится потери своей значимости. Женщины, которые не получают оргазм от пенетрации называют себя фригидными, нет оргазма так, как хочет мужчина, клеймо "неправильная женщина".

Важно понять — нет правильных и неправильных оргазмов. Оргазмы достигаются разными способами. Основное — это то, что, можно его достичь при половом акте или вне его. Нет фригидности, существует понятие половая холодность, а еще установки, в которые верят женщины: что ласкать себя это плохо, что женщина должна быть идеальной, что знать тело и свои запускающие кнопки это плохо. Вот и получается, женщина не знает тело, мужчина носится с пенисом, а в итоге страдают оба и живут в неврозах.

Оргазм мужчины и женщины различны, они оба сложны по природе. И когда говорят, что оргазм мужчины прост, а вот женский это… Это про обесценивание и не профессиональность. Да, мужской оргазм дан от природы, но им нужно научиться управлять. Женщине необходимо оргазм развить и познать. Это каждый делает самостоятельно и потом задача — научиться получать удовольствие в партнерском сексе. Пока считаете себя всемогущим или неправильной, ситуация не улучшится. Обвинять кого-то — бессмысленная трата времени. Ждать, что все само произойдет, тоже не имеет смысла. А вот начать с себя и изучать другого — это то, что может помочь.

Имитация оргазма



А теперь перейдем к вопросу имитации оргазма. Зачем мужчинам это? Причины такие же, как и у женщин — не упасть в грязь лицом, бояться признаться в проблемах.

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Когда мужчины прибегают к таким методам?

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1. У мужчины нет достаточного сильного желания, но говорить "нет" не хочет. Поэтому вызвать эрекцию и удовлетворить женщину — это проще, чем признаться, что не хочет.

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2. Бывает, что у мужчины произошло перевозбуждение или состояние организма, что не удается получить оргазм и эякулировать. Желания делать это долго нет, поэтому мужчина прибегает к тому, что имитирует.

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3. Оргазм женщины главный, и после ее оргазма эрекция пропадает; признаться, что есть проблемы мужчина не может и поэтому прибегает к данному методу.

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4. Часто, когда нет фантазии, но мужчина может поддерживать эрекцию, организм может не наступать.

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5. Отсутствие предварительных ласк. Мужчина возбудился и эрекции достаточно для полового акта, но недостаточно для получения удовольствия.

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6. Женщина просит: "Не торопись, давай еще ласкай!". Мужчине приходится переключать мысли на матч по футболу, она получила удовольствие, а его момент оргазма и эякуляции уже упущен и вернуть невозможно.

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7. Некоторые мужчины страдают заболеванием — задержка эякуляции (анэякуляциия) и разрешение невозможно, поэтому опять же, чтоб скрыть это, мужчина прибегает к обману.

Как же мужчина может имитировать оргазм? Как и женщина, он может воспроизводить звуки, показывать телом оргазм, сокращать пенис, а если секс в презервативе, то быстро снять и не показывать его содержимое".