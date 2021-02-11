От "бабочек в животе" до "разбитого сердца": что происходит в организме, когда мы влюбляемся

С приближением дня всех влюбленных много говорится о любви и отношениях, но знаем ли мы, что лежит в основе влюбленности? Что происходит в нашем организме, как появляются так называемые "бабочки в животе", как сохранять и поддерживать чувство любви в дальнейшем? И как преодолеть этап "разбитого сердца"? Советами делится психолог, доктор психологии Диана Занде и фармацевт BENU Aptieka Занда Озолиня.

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Любовь слепа...

Психолог Диана Занде объясняет, что чувство влюбленности определяется физиологическими процессами. Когда мы видим какого-то человека, который нас очень привлекает и очень нам нравится, мы обычно говорим: "У меня в голове что-то щелкнуло!". И это не так уж далеко от истины — можно сказать, что "щелчок" действительно происходит в голове, так как в мозгу начинают выделяться различные вещества (нейромедиаторы и гормоны) и человек ощущает необыкновенный прилив энергии.

Наш мозг ведет себя так, словно мы сдаем тяжелую экзаменационную сессию — нам вдруг нужно выучить все, что мы не успели освоить в течение семестра, мы способны мобилизоваться. Очень похожую мобилизацию организма может вызвать чувство влюбленности — но не для сдачи экзаменов, а для одного выбранного человека. Наш взгляд сконцентрирован только на нем, остальной же мир больше не важен. Даже тогда, когда мы не вместе, все наши мысли посвящены этому человеку — мы полностью заняты им. Это состояние очень хорошо характеризуется выражением "Любовь слепа".

Это очень точное наблюдение за природой человека — ведь когда мы влюблены, то происходящие в нашем мозгу процессы немного мешают нам ясно мыслить. Именно поэтому нам очень трудно заметить, что объект нашей любви, например, не такой уж пунктуальный и аккуратный или обладает другими недостатками. В этот период нам трудно увидеть этого человека таким, каким он есть на самом деле, и каждое его качество мы трактуем в его пользу.

Так устроено природой, чтобы мы могли влюбиться, ведь, если бы мы смотрели на этого человека реально, нам вообще никто бы не подошел. Поэтому можно сказать, что мозг помогает нам увидеть в объекте любви прекрасное, а остальное — немного отложить в сторону.

Так происходит, чтобы мы могли активно начать эти отношения, поскольку в фазе влюбленности нам необходимо построить близкие отношения — плот, на котором мы потом сможем плыть по реке жизни, даже когда влюбленность уже закончится.

Влюбленность и здоровье

В период влюбленности благодаря происходящим в организме биологическим процессам мы чувствуем себя очень энергичными, можем обходиться без сна и пищи, становимся очень эмоциональными. Можно сказать, что наш организм находится в чрезвычайном состоянии. Однако он не может находиться в таком состоянии тотальной мобилизации всю жизнь, поэтому влюбленность — это начальная фаза любви, которая затем проходит. Возможно, что после фазы мобилизации понадобится немного восстановиться — например, у вас может накопиться недосыпание или несделанные дела.

Многие люди в фазе влюбленности становятся менее чувствительными к боли, многие проблемы со здоровьем отодвигаются на второй план и человек их больше не чувствует так сильно, как раньше. Немного труднее может быть людям с хроническими заболеваниями, для которых любое внешнее потрясение может быть не слишком полезным. Особенно, если это несчастная любовь, которая приходит со всеми этими переживаниями, к которым добавляется еще и разочарование. В этом случае можно сказать, что влюбленность не идет человеку на пользу, так как может стать причиной тревоги и депрессии.

Однако, если мы говорим о любви в целом — когда пара живет в полноценной любви, где присутствует и эмоциональная, и интимная близость, а также взаимные обязательства, которые партнеры не нарушают, и активная сексуальная жизнь (это относится не только к 20-летним, но и к 70-летним парам), такая любовь действительно идет на пользу здоровью. Она дает эмоциональное благополучие — у вас есть кто-то, с кем можно поделиться, кто вас поддерживает, кто-то, а ком вы можете заботиться, а также физическую близость, которая несомненно заставляет ваше тело чувствовать себя бодрее, моложе и здоровее.

Поэтому, если любовные чувства здоровы с обеих сторон, то они идут на пользу как эмоциональному самочувствию, так и физическому здоровью. И наоборот — если у пары любовь закончилась или ее совсем не было, то это может причинить очень много боли и страданий, а также ухудшить состояние здоровья.

Как появляются "бабочки в животе"

Ощущение, которое иногда называют "бабочками в животе", на самом деле может быть у нас не только, когда мы влюбляемся, но и от большого стресса. Зачастую люди говорят: "Мой живот скрутило!", а когда мы влюбляемся, то говорим: "Бабочки в животе". Так как влюбленность — это своего рода положительный стресс, "бабочки в животе" — одно из ощущений нашего тела, которое мы можем испытать, к примеру, перед экзаменом. Когда мы влюбляемся, то придаем этому выражению положительную окраску, а перед экзаменами — отрицательную.

К тому же это положительное чувство можно тренировать. Весна — это пора, когда мы чаще это чувствуем, радуясь пробуждению природы. Испытывая эти чувства, мы можем сами постараться ассоциировать их со своим партнером, постепенно научиться переживать это положительное чувство, думая о партнере. Точно так же со временем мы зачастую учимся, думая о партнере, испытывать недовольство или разочарование — подчеркивает психолог.

"Разбитое сердце"

Влюбленность — это положительный стресс и мобилизация, а "разбитое сердце" и муки любви — это настоящие страдания. Организм находится в состоянии, которое очень напоминает траур. Это душевная боль, и ее последствия могут быть такими же сильными, как и в случае смерти кого-то из близких. При этом могут быть подавленность и депрессия, желание изолироваться и никого не видеть, ощущение, что жизнь закончилась… Каждый из нас когда-нибудь был в таком состоянии. Люди с более чувствительной психикой, более ранимые могут переживать такую ситуацию очень глубоко, замыкаться в себе и даже ощущать ее влияние на здоровье. Однако и более стабильные и сильные люди не хотели бы испытать эти чувства.

На этапе "разбитого сердца" совершенно не обязательно стараться начать новые отношения, хотя зачастую друзья это настоятельно советуют. Это все равно что наложить на сломанную ногу пластырь и пойти танцевать — не получится! Эту боль нужно пережить!

Нередко это состояние длится год, как и при трауре, пока не пройдут все циклы — первые праздники, которые вы встречаете порознь: Рождество, Лиго, "день нашей встречи", годовщина расставания… В это время важно, во-первых, позволить себе пережить эту боль, а, во-вторых, искать людей, с которыми можно было бы об этом говорить. Поэтому важно, чтобы рядом были друзья, которые понимают, что этот процесс не нужно подгонять — вы тоже должны это понять.

Без грусти нельзя пережить утрату, и зачастую, когда потеря любви пережита, люди могут лучше оценить то, что было в их отношениях, и начинают следующие отношения, будучи уже более умными, мудрыми и ориентированными на более здоровые отношения. Это болезненный опыт, который может оказаться очень полезным.

Особенно трудными в этот период будут праздники. Например, в день всех влюбленных тем, кто одинок, потерял свою любовь или не нашел ее, может быть очень грустно. Поэтому окружающие должны относиться к этому с большим пониманием. Можно спросить: "Как ты себя чувствуешь?", но не следует поучать или навязывать свое мнение.

Если вы слишком сильно взволнованы…

Если между вами произошла крупная ссора, закончились отношения или человек находится в состоянии длительного стресса или подавленности, то ему могут помочь успокоиться чаи из лекарственных трав с успокоительным действием — из мяты, валерианы, мелиссы, хмеля. Так же в период переживаний рекомендуются биологически активные добавки на растительной основе с витаминами группы B, обладающие успокоительным действием и успокаивающие нервную систему. Помните — как бы грустно вам ни было, физическая активность поможет вам привести в порядок свои мысли и укрепить иммунитет, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Хороший сон лечит все! Если же из-за волнения вы лишились полноценного сна, то на помощь придут сиропы на растительной основе, которые действуют быстрее таблеток. Однако помните — каким бы сильным ни было волнение, нельзя превышать установленные дозы! Если нарушения сна продолжаются больше двух недель, необходимо обратиться к специалисту.

Как заботиться об отношениях в долгосрочной перспективе

Заставить фазу влюбленности продолжаться всю жизнь невозможно, так как наш организм просто не выдержал бы такой мобилизациие. Иногда люди считают, что чувство любви всегда будет существовать само по себе. Однако в действительности, для того, чтобы это чувство сохранилось, нужны осознанные действия. Одно из них — посмотреть на своего партнера как на человека, в которого вы влюбились, с которым однажды познакомились и который вам так понравился, как на человека, которого вы решили любить, с которым вы хотите быть вместе и жить в любви и согласии.

Вы хотите, чтобы он вам нравился, так как это выгодно вам самим. Каждый день думайте о нем, как о чем-то приятном: о каком-нибудь приятном воспоминании или времени, проведенном вместе, все равно о чем, что вызывает у вас положительные чувства к другому человеку. Таким образом вы тренируете чувство любви. Это так же, как научиться радоваться приятным мелочам или брюзжать — мы можем научиться этому и выработать рефлекс в отношении своего партнера, когда при мыслях о нем у нас возникают положительные эмоции. Нужно любить по желанию, любить, потому что вы так решили и хотите этого.

Психолог советует не воспринимать любовные отношения как нечто само собою разумеющееся — об этих отношениях нужно заботиться и прикладывать для этого усилия. Не нужно считать, кто делает больше, кто поступает правильнее — просто нужно что-то отдавать другому человеку, так как это прежде всего выгодно для отношений, во-вторых — очень выгодно для самого человека, а в-третьих, очень выгодно детям, если они есть у пары, чтобы они научились строить полные любви отношения во взрослом возрасте. Чем больше любящих людей, тем мы все вместе счастливее!