Отсутствие оргазмов - тревожный звоночек. Секс-советы для любого возраста

Как и видео с кошками, секс — это одна из тех вещей, которыми большинство людей не могут насытиться. Психотерапевт и сексолог Анджела Джонс говорит, что сексуальная активность — это весьма значительная часть человеческой природы, которая определяет и другие сферы деятельности.

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Что рекомендуют эксперты, чтобы сделать свою - не только сексуальную - жизнь лучше и ярче, пишет FurnishHome.

"Люди — очень сексуальные существа, поэтому не работать над своей сексуальной жизнью и не понимать свою сексуальность — значит не жить своей собственной жизнью на 100%", — объясняет Анджела Джонс. Всем нам нужно знать, что нам нравится (и не нравится) в сексе. Постоянное проявление сексуальности — это не только форма общения, но и форма заботы о себе. При этом универсального определения секса не существует, так что не думайте, что мы говорим только о проникновении.

"Секс — это все, что приносит вам эротическое удовольствие, с оргазмами или без", — объясняет известная сексолог Джесс О'Рейли. "Это может включать в себя объятия, ласки, поцелуи, секс, видео-чаты, флирт, мастурбацию или проникновение, но этот список не является исчерпывающим. Лучший секс совет для вашего удовольствия — ищите свой личный способ заниматься сексом так, как вам нравится". Некоторые люди тяготеют к классическому проникновению, в то время как другие предпочитают оральный секс или петтинг.

"Хороший секс — это путешествие, а не пункт назначения. Но при этом если вы не получаете огромное удовольствие от секса, вполне можно сказать, что вы им вообще не занимаетесь. Факт полового акта ничего не значит. Важны чувства, эмоции, оргазмы, — говорит доктор Джонс. - Физически секс может помочь улучшить режим сна, снизить кровяное давление, повысить иммунитет, засчитаться как любые другие полезные физические упражнения, а также улучшить контроль мочевого пузыря и уменьшить вероятность рака различных типов. Ментально это может снизить депрессию и/или тревогу, повысить самооценку и даже облегчить любой стресс".

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