Почему на свадьбу лучше дарить не деньги, а тренинг по отношениям в паре

Член Круглого стола Эстонских женских объединений Эха Рейтельманн считает, что любовь не будет вечно оставаться такой же, как после свадьбы, но должна сохраниться забота друг о друге.

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"Я мечтаю о ситуации, когда на свадьбу будут дарить не конверты с деньгами, а например, тренинг по отношениям в паре. Я за то, чтобы наша молодежь не отказывалась от модели длительных отношений. Прочные отношения должны существовать как идеал для молодых людей, и у нас есть для этого все необходимые программы и инструменты", — сказал Эха Рейтельманн в рамках состоявшейся недавно панельной дискуссии "Долговечные отношения, счастливые семьи и здоровые дети".

"Почему так происходит, что в какой-то момент мы перестаем любить друг друга? Если бы я могла ответить на этот вопрос, я бы немедленно спасла всех жителей Эстонии", — сказала Рейтельманн.

"Разрыв отношений очень болезнен — это больно для пары, и еще больнее для детей. Я занимаюсь проблемой домашнего насилия более 15 лет — если у ребенка нет хороших примеров из своей семьи, он в будущем будет использовать те же паттерны поведения. Отношения также во многом имитируют насилие, о котором говорят в СМИ. С помощью Круглого стола женских объединений Эстонии мы хотим подготовить молодых людей к семейной жизни. Особенно тех, кто не видел хорошего примера дома".

Рейтельманн обеспокоена тем, что, когда речь заходит о семейных вопросах, люди воспринимают это очень лично. "Мне кажется, что мы устраиваем соревнование, кто из нас лучший. Что-то в обществе изменилось таким образом, что люди не осмеливаются признать свою неудачу. Для человека важны любые отношения, вне зависимости от модели семьи, будь то мать-одиночка или приемный отец, поэтому мы должны избавиться от момента конкуренции. Мы не устраиваем семейные конкурсы красоты, мы стараемся снять напряжение в отношениях".

По словам Рейтельманн, для повышения рождаемости, обстановка в обществе должна стать более спокойной — для рождения детей необходима безопасность матери и семьи. "Наше общество должно стать более дружелюбным. Нам стоит больше думать о семьях и детях, принимая решения, чтобы общество было готово к появлению новых граждан", — добавила она.

Рейтельманн отметила, дети в первую очередь мечтают о том, чтобы у них были мать и отец, которые живут вместе. "В данном случае мы исключаем насильственные отношения. Но дети мечтают, чтобы семья была вместе".

Другая участница дискуссии, советник по вопросам народонаселения и семейной политики Министерства внутренних дел Герли Лехе подчеркнула, что доброжелательность по отношению к семьям начинается с нас самих. "Если в автобус заходит мать с детьми, нужно ли смотреть на нее осуждающе? У маленьких детей те же заботы, что и у пожилых: им тяжело подниматься по высоким лестницам, дотягиваться до поручней или прилавков. Это очень важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Другой пример — семейные билеты, которые рассчитаны на маму, пару и двоих детей. Значит ли это, что у нас нет многодетных семей? Почему родитель большой семьи должен покупать для других детей полный билет?".

Опыт Лехе также показывает, что родители не осмеливаются обращаться за помощью или советом. "Родители не хотят ходить на разные тренинги, не хотят чувствовать себя неудачниками. Но им также необходимо развивать навыки воспитания детей и управления отношениями. Муниципалитеты должны вносить в это гораздо больший финансовый вклад, чем сейчас. Если крупный муниципалитет заявляет, что может предложить тренинг только нескольким десяткам человек, то это неправильно", — сказала Лехе.

"У всех бывают взлеты и падения, не всегда стоит сразу рвать отношения, нужно попытаться ухватиться за последнюю соломинку — например, хотя бы записаться к семейному врачу, чтобы узнать, куда обратиться в случае проблем в отношениях. Разрыв отношений наносит человеку травму: если разойтись 3-4 раза подряд, это каждый раз будет ранить человека. Стоит приложить больше усилий для сохранения существующих отношений".