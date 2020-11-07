"Почему он так со мной поступает?". 10 правил построения границ в паре

"Свои люди — сочтемся!". Можно предположить, что вы слышали эту поговорку много раз, но хороша она скорее для отношений кровных родственников в определенных ситуациях и жизненных обстоятельствах. О том, почему важно выстраивать границы в отношениях, в том числе романтических, в своем блоге в Instagram объясняет психолог, психотерапевт, семейный консультант Ольга Кривова.

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Границы в отношениях складываются по-разному, поскольку у нас есть разные виды отношений. Мама и ребенок — это одни границы, которые меняются по мере роста ребенка. Взрослая дочь или сын и взрослая мама — это уже другой вид отношений. Сестры, братья, внуки, супруги, подруги! Сказать "нет" близким или отказать сложнее всего.

Что касается темы границ в рамках отношений мужчины и женщины, супругов, влюбленных или тех из нас, кто только делает первые шаги навстречу, стоит отметить, что у нас множество мифов и фантазий, обоснований, что в паре не может быть границ. Мол, "Я это ты, ты это я! И никого не надо нам…!", "Мы одно целое… навсегда" и "даже смерть не разлучит нас!".

В какой точке начинается кипение мозга, взрыв эмоций, жгучие споры и цикличные конфликты? В том месте, где личностные границы НАРУШЕНЫ и "враг" вероломно пробрался на нашу территорию. Парадокс, который поможет каждому из нас подумать, если есть чувства, любовь, секс и взаимность, то почему появляются споры и драма жизни?

Нам нужны правила! Нужны договоренности и законы, что не очень приветствовалось в отношениях в советский и постсоветский период. Раньше в обществе были четкие традиции, были границы — уважение между супругами и точное распределение обязанностей, правила допустимого и недопустимого поведения.

Давайте восстанавливать традиции культуры отношений!

1. Расставьте приоритеты

Первое, с чего стоит начать — это с себя. Понять свои потребности и ожидания в отношениях, приоритеты, критерии выбора партнера, допустимое поведение и желаемое.

2. Не скрывайте своих ожиданий

Ожидания есть у всех. Говорите о них на первом этапе отношений. Как быстро? Это решать вам. Лучше бы прояснить вектор ожиданий. Мужчина, например, готов создавать семью, девушка — нет. Имеет право. Появляется выбор — оставаться в отношениях или идти на риск? Многие девушки не решаются задать простой вопрос: "Друг мой, а ты женат?". Лучше узнать, пока отношения закономерно не пришли в эмоциональную привязанность. Не так больно будет их завершать.

3. Сразу обозначайте допустимое и недопустимое поведение

"Почему он так со мной поступает?" — интересуются девушки. Потому что вы не поставили границы допустимого и недопустимого поведения в отношениях в самом их начале.

Он всегда опаздывал? Да! Не звонил по несколько дней? Появлялся внезапно под дверью и также внезапно исчезал? Матерился, обесценивал, выпивал и т.д.?

Границы, что приемлемо для меня и для тебя — важнейшая составляющая поддержания благополучия в паре.

4. А когда можно секс?



Когда для вас это нормально, приемлемо и не вскроет ваши внутренние границы и внешние. Говорите об этом, думайте, обсуждайте с партнером. И какой секс для вас приемлем, как часто, что допустимо и что нет для обоих. Мягкий, жесткий, ролевой, спонтанный, запланированный?

5. Озвучивайте свои чувства и желания

В соответствии с законами развития отношений секс идет после интимности. Интимность — это не секс. Это как раз умение говорить открыто о своих чувствах, желаниях. О том, что приятно и неприятно, недопустимо для вас и умение принимать то же самое в ответ от партнера. Умение быть интимными взаимно. Если, конечно, секс не является для вас "десертом" и времяпровождением. Но это стоит обсудить, чтобы не ждать на утро его звонка.

6. Договоритесь о финансовой "политике"

Какие деньги без секса и секс без денег? Не шутка, а очень интимный момент в отношениях. Договариваться о тратах, финансовой "политике" отношений, общем или раздельном бюджете надо "на берегу". Каждая пара выбирает свой формат. Акцент лишь на балансе — брать и отдавать. Баланс важно соблюдать во всех аспектах взаимоотношений.

7. Забудьте о прошлом

Где необходимо поставить знак "Стоп"? Это обсуждение прошлых отношений, бывших подружках, мужьях, женах и так далее. Тени прошлого испортят текущие отношения и привнесут новые проблемы на старой "почве".

8. Делитесь мечтами и планами на будущее

Мечты и планы могут не совпасть. Есть такой американский фильм о любви, в котором девушку пригласили стать партнером компании в другом штате, а парень не мог оставить свою работу. Они не орали и не обвиняли друг друга в эгоизме. Что сделали? Обнялись и попрощались, утирая друг другу слезы. Приняли путь каждого.

Что будет дальше? Неизвестно, но они не свалились в жертву и преследование, а сохранили любовь. Любовь творит чудеса во всех смыслах. Возможно потом они снова будут вместе с глубокой благодарностью друг к другу.

9. Проговорите потребность быть вместе и порознь

Время — невосполнимый ресурс, но мы не помним об этом, не приучены или просто не знаем. Не обсуждаем, сколько времени нам хочется проводить отдельно друг от друга, со своими друзьями, родственниками, заниматься своими увлечениями. Не говорим, сколько времени мы хотим быть вместе. Можно быть вместе и читать разные книги, прижимаясь лодыжками друг к другу, молчать, любоваться закатом, пить кофе… Говорите, говорите и ищите возможности, а не причину для ссор.

10. Обсудите представление о семье

Дети! Важное решение, которое поменяет жизнь пары навсегда, добавит ответственности и изменит границы, договоренности и потребует серьезного их пересмотра.

Не рискуйте, не стоит "радовать" мужчину фразой: "Дорогой, у нас будет ребеночек", ожидая от него слез умиления и восторга чувств. А если мужчина не готов стать отцом? Имеет право? Да! А вы сами готовы к материнству или никогда не думали об этом? У кого-то много детей, у других пар — один ребенок. Кто-то живет вдвоем всю жизнь. Разные ситуации, потребности, возможности и договоренности.

Говорите непременно, хотите ли вы детей, когда и сколько? Не испытывайте отношения "на прочность" и не устраивайте ни в одном из вышеперечисленных пунктов "проверку чувств".

Помните, что, как и все живое, отношения развиваются, меняются, трансформируются вместе с нашим ростом и меняющейся жизнью. Это нормально. Меняются и договоренности. Главное, чтобы вы научились говорить друг с другом в самом начале и пронесли это умение через всю жизнь, слышали друг друга, вслушивались и искали решения вместе, уважая границы каждого. Это подлинная близость, тогда и счеты сводить не нужно, а можно просто любить!