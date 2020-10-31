Почему в отношениях становится скучно и что с этим делать

В противовес интенсивным и эмоционально насыщенным отношениям достаточно часто супруги жалуются на скуку. Им скучно в отношениях, скучно друг с другом, скучно дома. Не исключено, что вы знакомы с такими пары, а кто-то, возможно, сам находится в подобных отношениях. Но что же такое скука в данном контексте? Подробнее об этом в своем блоге в Instagram рассказывает психолог, психотерапевт, семейный консультант, автор книги "Когда любовь "прошла" Ольга Кривова.

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Скука в отношениях может настигнуть пару вне зависимости от наличия детей в семье: дети вырастают и уходят, родителям становится скучно и неинтересно, или дети могут быть маленькими, школьниками, подростками, любыми, но скука в отношениях между родителями все равно заполняет пространство семьи.

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Но давайте сначала определимся, что значит, когда супругам стало скучно. Возможно, что каждый из них подошел к какому-то внутреннему пределу, когда партнеры перестали получать что-то важное друг от друга, но при этом продолжают отмалчиваться и не говорят открыто, а что собственно ушло из отношений, что бы им хотелось возродить или выстроить по-новому.

Супруги часто не говорят о сомнениях, о своей печали, о прошлом. Им кажется, что время прошло зря или партнер оказался не тот и не оправдал их ожиданий. В большей степени прятать гнев и неудовольствие отношениями под скукой склонны мужчины. Женщинам проще выражать свои чувства, сожаления или претензии, но не всегда полностью осознаваемые.

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Под скукой всегда будут лежать подавленные или неосознаваемые чувства: печаль, разочарование и гнев, под которыми скрываются важнейшие потребности в отношениях. Потребности, без удовлетворения которых отношения медленно умирают.

Правда в том, что когда люди достаточно давно живут вместе, они начинают потихоньку друг в друге разочаровываться, а возможно, и в самой идее семейной жизни.

Не осознавая свои потребности в отношениях, супругам может казаться, что просто ушла радость. Но радость добровольно из отношений не уходит. Что-то в отношениях изменилось, что-то произошло, а они и не заметили, не обратили внимание на перемены, может быть, на первый взгляд и незначительные.

В процессе психотерапии вполне можно постепенно, как клубок ниток, разобрать запутанные чувства: что произошло с супругом, а что произошло с вами, как изменились отношения и как вы не смогли друг другу об этом сказать.

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Вы спросите: "А зачем такое сложное распутывание, разве нельзя как-то проще прояснить ситуацию, добавить веселья и радости, разнообразить сексуальные отношения?". Безусловно, можно! И радость внести, и как-то разнообразить семейную жизнь, секс, облегчить быт, больше уделять времени друзьям и досугу.

Но дело в том, что в ситуации скуки есть риск распада семьи, потому что, заскучав в браке, супруги могут подумать о том, что они просто не подходят друг другу и тогда они начинают смотреть в сторону развода. Какое знакомое всем и безапелляционное объяснение потери отношений! Собственно, объяснение ни о чем, правда?

Важно понять, что отношения восстанавливаются и наполняются новым смыслом. И если уж вы заговорили о скуке, то подумайте об этом и ответьте себе на один очень простой вопрос: "А как вам скучно?". Вы можете написать себе ответ для наглядности. Вы увидите и поймете нереализованные потребности, о которых вы не говорите со своим партнером по какой-то причине.

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Одной из таких причин опять же могут быть предрассудки и некие ложные убеждения: что если уж женились или просто живете вместе, то на свою личную жизнь, свободную от партнера, времени не остается или права на нее у вас нет. И все время вы должны отдавать семье, быту и детям.⠀

В завершении необходимо отметить, что практически все пары проходят через скуку и усталость в семейных и партнерских отношениях. И в этом нет катастрофы! Просто наступает время перемен, отношения, как и все живое, должны развиваться и только вы сможете помочь себе и отношениям обновляться и стать такими, какими вы их хотите видеть.