Почему женщины иногда чувствуют себя обязанными соглашаться на нежелательный секс

"Недавнее исследование показывает, что многие молодые женщины соглашаются на секс не из желания, а из чувства, что они перед кем-то в долгу", — пишут преподаватели Университета прикладных наук Западной Швейцарии Мириан Карбахал и Аннамария Коломбо на страницах Slate.fr.

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"Обязательно ли присутствуют сексуальные ожидания у мужчины, который оплачивает женщине выпивку или еду, либо предлагает ей ночлег после вечеринки? Во всяком случае, так думают молодые женщины, с которыми мы столкнулись в контексте проведенного в Швейцарии исследования сексуальных сделок, то есть экспериментов сексуального характера, связанных с финансовым, материальным и/или символическим обменом", — говорится в статье.

Секс, как и другие социальные практики, можно понимать как пространство, в котором материализуются гендерные отношения. Если опрошенные молодые женщины больше ощущают секс как обязанность, чем молодые мужчины, то это потому, что они подвержены поведенческим ожиданиям, связанным с системой бинарных представлений о сексуальности, называемой гетеронормативностью. В этой системе биологический пол полностью соответствует гендерной роли, а гетеросексуальность является нормой, поясняют авторы статьи.

Исходя из этой логики, сексуальные роли мужчин и женщин понимаются как разные и взаимодополняющие: мужская сексуальность характеризуется напористостью, активностью, мужественностью и влечением, связанным с физиологическими потребностями. Женская сексуальность носит относительный характер и связана с эмоциональностью и супружеством, пишет Slate.fr.

По данным французского опроса, 73% французских женщин и 59% мужчин придерживаются мнения, что "по природе мужчины имеют больше сексуальных потребностей, чем женщины". Согласно этому же опросу, такое убеждение влияет на сексуальную практику женщин, которые признают, что они более склонны к сексуальным отношениям, когда не испытывают к этому желания.

Исследование, проведенное в Швейцарии среди молодых людей, чей возраст в среднем составлял 26 лет, показывает, что 53% опрошенных женщин соглашались на секс без желания.

"Результаты нашего исследования идут в том же направлении и подчеркивают, что гетеронормативный порядок порождает то, что можно назвать "сексуальными долгами", — отмечают МирианКарбахал и Аннамария Коломбо.

"Что касается молодых женщин, то наш анализ показывает, что они чаще, чем молодые мужчины соглашаются на нежелательные сексуальные отношения, и происходит так потому, что в "гендерном порядке" женская сексуальность позиционируется как "сексуальный долг", который принуждает женщин чувствовать себя обязанными соответствовать сексуальным ожиданиям мужчин", — комментируют исследовательницы.

Причем женщины, давая согласие на сексуальные отношения, но не обязательно желая этого, способствуют утверждению мужчин в их собственном "сексуальном долге", который заключается в обеспечении напористого, решительного и преисполненного влечения сексе, порой вынуждающем их демонстрировать (очевидное) безразличие к запросам женщин. "Так, женщины и мужчины объединяются во взаимодополняемости своих "сексуальных долгов", но именно в рамках иерархических отношений: женщины думают, что у них нет другого выбора, кроме как предложить свою сексуальность в ответ на предполагаемые ожидания мужчин, которым они подтверждают, у тех нет другого выбора, кроме как быть всегда готовыми, сексуально доступными и продвинутыми. В результате и женщины, и мужчины, воспроизводят, не обязательно того желая, "гендерный порядок", — говорится в публикации.

"Результаты исследования показывают, что сексуальное согласие — это сложный процесс, который нельзя свести к ответу "да" или "нет", и что "допускать" не обязательно означает "желать", — указывают авторы статьи.

Таким образом, чувство долга перед кем-то указывает на логику, связанную с "гендерным порядком", основанным на гетеронормативности. Тем не менее, сексуальное согласие не является индивидуальной обязанностью только для женщин, отстаивающих на него свои права. Наши выводы побуждают к пониманию сексуального согласия как переговорного процесса между соответствием гендерным нормам и договороспособностью отдельных людей, резюмируют авторы статьи.