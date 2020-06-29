Попасть в любовные сети: как Tinder заставляет нас встречаться с теми, кто нам не подходит

Нам кажется, что мы сами решаем, с кем нам дружить, общаться и тем более заводить любовные отношения. Но на самом деле, искусственный интеллект и алгоритмы давно это делают за нас. Как? Об этом книга журналистки Жюдит Дюпортей "Любовь по алгоритму. Как Tinder диктует, с кем нам спать", которая выходит в переводе на русском языке. Forbes Woman публикует фрагмент о том, как устроена внутренняя кухня Tinder.

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Многие думают, что управление сайтом знакомств — простое дело, которое заключается в сведении спроса с предложением. Однако есть статистические и эмпирические доказательства, показывающие, что успешный сайт знакомств требует куда больших усилий. Окей. Но каких именно?

Во-первых, нужно ограничить "нежелательные коммуникации", которые также называют "надоедливыми запросами", чтобы "пользователи с наиболее привлекательными профилями" не перестали пользоваться приложением.

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"Пользователи с наиболее привлекательными профилями" — это, должно быть, женщины. Ведь, как мне объяснял Луи, отвечающий за связи с общественностью Tinder во Франции, дейтинг-приложениям, в том числе и Tinder, гораздо сложнее привлечь женщин, чем мужчин.

В одной из версий патента говорится, что после каждого лайка сервер подбирает для вас нового человека с похожим профилем. Сервер может быть настроен так, чтобы считывать неявные сигналы <…> с помощью алгоритма по распознаванию лиц, который определяет этническую принадлежность, цвет волос, цвет глаз тех людей, которых уже лайкнул пользователь. То есть я буду встречать больше голубоглазых парней в Tinder, потому что лайкнула Хаски (прозвище мужчины, с которым встречалась автор, прим. Forbes Woman)?

Система также сканирует описания наших профилей: Сервер может быть настроен так, чтобы искать в профилях пользователей ключевые слова, связанные с их деятельностью или интересами. Анализ ключевых слов может быть использован сервером, чтобы подобрать пару для пользователя.

Грубо говоря, если я напишу в Tinder, что "обожаю кошек", то буду видеть больше мужчин, которые упоминают кошек в своих профилях.

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Все эти данные сводятся вместе, чтобы выдать оценку совместимости вашего профиля с другим. Ну вот, Жюдит, вот почему тебя достали шутками про BlaBlaCar… Приложение просто предлагало тебе фанатов тачек! Мне смешно, но я вспоминаю, что уже задумывалась о том, что переписывалась в Tinder со слишком большим количеством любителей мотоциклов. Совпадение? Или просто действие алгоритмов? Чем больше у Гарри и Салли совпадений по ключевым словам, тем больше шансов, что сервер покажет их профили друг другу. Авторы патента дали своим гипотетическим пользователям имена знаковых персонажей. Здесь встречается супермен Кларк Кент или, как в примере выше, главные герои фильма "Когда Гарри встретил Салли" .

Поиск точек соприкосновения на этом не заканчивается. Том Жак, вице-президент по технологиям в Tinder, рассказал на конференции в Лас-Вегасе в декабре 2018 года, что приложение использует систему визуального распознавания Amazon, чтобы определить основные интересы пользователей . Сотрудники Tinder поняли, что недостаточно анализировать тексты биографий, ведь многие их не заполняют. Тогда Tinder обзавелся Rekognition — искусственным интеллектом, созданным Amazon для каталогизации фотографий. Если вы на фото с гитарой, оп, вас определяют в категорию "творческих" людей. Лазаете по горам? Оп, вы "любитель отдыха на свежем воздухе". Все для того, чтобы свести людей, у которых есть точки соприкосновения.

Мы будто герои фильма "Лобстер" , в котором одиноких людей арестовывают, ссылают в отель и дают им сорок пять дней, чтобы найти пару. А если им это не удается, их превращают в животных. Чтобы пару утвердили, у партнеров должна быть "важная" точка соприкосновения: недуг, физическая схожесть, языковой тип… Сводить вместе людей с общими интересами, почему бы нет? В конце концов, если алгоритм может избавить нас от многолетних поисков…

Но то, что написано дальше, говорит совсем об ином. Авторы патента отмечают, что для зарождения отношений или простого желания встретиться крайне полезна "вера в судьбу", ведь люди привязаны к символам, особенно в вопросах, касающихся любви: Сервер может быть настроен так, чтобы сделать профиль более привлекательным для другого пользователя (далее "пользователь 14"), показывая совпадения между профилями, способные дать пользователю 14 ощущение, что профиль другого человека выпал по воле судьбы.

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Естественно, эти "совпадения" совсем не являются таковыми: Сервер может быть настроен так, чтобы выискивать совпадение интересов, места рождения, даты рождения, университета, имени, фамилии, никнейма и ключевых слов, чтобы создать впечатление, что пользователи были созданы для того, чтобы быть вместе.

Когда алгоритм находит такие совпадения, есть две опции: показать пользователю эти сходства или нет. Во втором случае цель состоит в том, чтобы пользователь сам нашел точки соприкосновения и таким образом поверил, что эта встреча произошла по воле судьбы. Неужели мы настолько предсказуемы, настолько поддаемся влиянию? Есть что-то захватывающее в идее игры с нашей "верой в судьбу" или "чувством судьбы"…

После того как оценку получили наши интересы и уровень привлекательности, оценивается и наш ум: Сервер, отвечающий за совпадения, анализирует такие факторы, как среднее количество слов в предложении, общее количество используемых слов длиной более чем в три слога, глубина словарного запаса. Чтобы нас оценить, авторы пользуются тремя тестами: Flesh Kincaid Reading Ease, Flesh Kincaid Grade Level и Gunning Fog Index (фигурирует в патенте под названием Gunning Fox score). Тесты Kincaid были придуманы американским ВМФ в 1975 году для определения уровня сложности текста на английском языке и уровня образования, необходимого для его понимания. Что касается Reading Ease, чем ниже оценка по шкале от 0 до 100, тем сложнее текст. У журнала Time, например, — 52, это уровень студента университета, а у "Гарри Поттера" — 72, уровень восьмиклассника. По тому же принципу работает и Gunning Fog Index. Его разработали издатели в 1950-х, чтобы определять степень читабельности текста. Все это напоминает День обороны и гражданства , когда мы пишем диктант и решаем несколько задач по математике, чтобы государство смогло собрать статистику и определить общенациональный уровень грамотности.

Выходит, что в Tinder день обороны и гражданства проходит каждый день? Или как? Патент описывает, как могут использоваться эти тесты: Полученный анализ позволит определить IQ пользователя, его уровень образования или уровень общей нервозности. Документ не уточняет, как именно может быть оценена общая нервозность. Tinder оставляет за собой возможность постоянно изучать наши физические, интеллектуальные, физиологические характеристики, будто мы астронавты на задании. Важное отличие: астронавты знают о том, что находятся под постоянным наблюдением. Все эти оценки имеют внутреннюю функцию. Они позволяют распределять нас по разным группам. Приложение описывается как "функционирующее на базе геолокации", но патент предлагает другой параметр близости и оставляет за собой право ставить его в приоритет, выбирая, каких пользователей нам показывать:

Сервер может быть настроен таким образом, чтобы регулировать оценку, выданную анализом географической близости, в свете других факторов. Например, сервер может выдать оценку, соответствующую близости в 10 км, когда реальная дистанция между пользователем 14 и пользователем А равняется 50 км, если у них схожий уровень дохода, возраст и уровень образования.

Внутри каждой группы профили снова сортируются, но уже другим алгоритмом, который начисляет бонусы и вычеты, чтобы отобрать тех, кого показать определенному человеку, когда тот зайдет в приложение.

"Ни один из людей не обладает абсолютной ценностью", — пишет исследователь Джессика Пиду об этом алгоритме. Бонусы и вычеты находятся в постоянном движении. Они рассчитываются индивидуально и зависят от того, с кем нас сравнивают. Для распределения бонусов и вычетов патент предлагает оценивать профили по "демографическим критериям". Любая информация, будь то возраст, профессия или уровень дохода, приносит очки. Чем больше у вас очков, тем больше шансов, что ваш профиль окажется в топе кандидатов для другого человека. Но настолько ли нейтральна эта система?

Сервер может быть настроен таким образом, чтобы уравновешивать разным образом демографические различия и совпадения в зависимости от пола пользователя. И здесь появляется самый удивительный, на мой взгляд, пункт патента. Исключительно в качестве примера представим, что Гарри и Салли — пользователи сервиса <…>. Допустим, Гарри старше Салли на 10 лет и зарабатывает на 10000 долларов в год больше, кроме того, у него есть степень магистра, а у Салли только среднее образование. Несмотря на такие несоответствия, сервер выдаст Салли более высокую оценку, и вероятность того, что Гарри увидит ее профиль, возрастет.

В этом гипотетическом примере молодая женщина, которая зарабатывает меньше и чей уровень образования ниже, может получить хорошую оценку и попасть в топ-5 выборки для мужчины, с которым ее сравнивают. То, что я моложе и меньше зарабатываю, чем Хаски и Мираж (прозвища мужчин, с которым общалась автор, прим. Forbes Woman), — случайность или работа алгоритма? Интересно, а что происходит, если женщина находится в позиции лидера в финансовом и культурном планах?

Патент уточняет: Однако если бы Салли искала партнера и сервер оценивал бы профиль Гарри, вероятно, оценка была бы иной. То есть если бы Салли была на 10 лет старше, зарабатывала бы на 10000 долларов больше и имела бы университетский диплом против школьного аттестата Гарри, сервер бы низко оценил профиль Гарри, и его шансы появиться среди кандидатов Салли упали бы. Получается, обратная ситуация не работает? Богатый мужчина с молоденькой девушкой — это нормально, а богатая женщина с юношей — нет? Tinder слегка консервативен, не правда ли? Именно на это намекает в своем анализе Джессика Пиду. По ее мнению, патент отражает "патриархальную модель гетеросексуальных отношений".

Профессор добавляет: "Еще один пассаж отмечает важность разницы в возрасте в зависимости от пола. Есть параметр Tinder, определенный приложением как "genderrole traditionalism" . Он измеряет привлекательность человека в зависимости от его пола и разницы в возрасте по отношению к тому, с кем его сравнивают. И здесь больше очков получают мужчины в возрасте и молодые девушки".