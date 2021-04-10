Приведет ли пандемия к волне разводов? Немецкие ученые бьют тревогу

Согласно прогнозам социологов, число разводов в Германии в результате пандемии на какое-то время может вырасти в пять раз. DW поговорила о ситуации с адвокатами по семейному праву.

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Считается, что трудности часто сплачивают семейные союзы. Однако, согласно результатам репрезентативного опроса, проведенного социологическим институтом Civey, многие пары в Германии во время пандемии не выдерживают испытаний и расстаются.

За два месяца весеннего локдауна прошлого года решение развестись приняли 2,2 процента из примерно 2500 респондентов — жителей Германии, состоящих в браке. При этом показатель за аналогичный период 2019-го, согласно данным Федерального ведомства статистики, составил 0,42 процента. На основе этого авторы исследования сделали прогноз о возможном пятикратном увеличении разводов на какой-то период в результате пандемии.

Данные опроса также подтверждаются ростом числа обращений к специалистам по семейному праву. На это обстоятельство указала один из авторов публикации — берлинский адвокат Алисия фон Розенберг. Разумеется, немало и тех, кого пандемия сплотила, но они к нам не обращаются, говорит она.

До пандемии в Германии ежегодно разводилось около 150 тысяч пар. Браков заключается — около 400 тысяч. Средняя их продолжительность достигает 15 лет. Разводимость в 2019 году составила около 36 процентов, то есть рано или поздно здесь распадается примерно каждый третий брак. Как обстоят дела сейчас?

У судов после пандемии будет много работы



"На работе судов увеличение числа желающих развестись пока не отразилось, потому что, согласно закону, они принимают заявления только после того, как пары в течение одного года прожили раздельно и не вели совместного хозяйства", — подчеркивает в интервью DW кельнский адвокат Агнес Лизик. Она, как и ее берлинская коллега, прогнозирует большой наплыв в суды желающих развестись сразу после окончания пандемии.

Число запросов представлять интересы сторон в бракоразводных процессах, по словам Агнес Лизик, увеличилось во время второго локдауна в конце прошлого года и продолжает расти по сей день. "Нашествия на суды" следует, по ее мнению, ожидать в конце нынешнего — начале следующего года.

Главные причины разводов



Вынужденная социальная изоляция подлила масла в огонь в и без того проблематичные взаимоотношения между некоторыми супругами, которые задумывались о разводе еще до пандемии, считает кельнский адвокат. В последний год на плечи многих семейных пар свалилось еще больше забот и хлопот, чем прежде.

Часто мужчины, ссылаясь на то, что они перегружены работой на удаленке, оставляли женщин наедине с проблемами воспитания и обучения детей во время перехода школ на дистанционные занятия. При этом женщины нередко сами совмещали все это со своей собственной работой в условиях хоум-офиса, не говоря уже о ведении домашнего хозяйства.

"Супруги чаще ссорились, выясняли отношения и даже становились жертвами домашнего насилия, причем, как женщины, так и мужчины. Многие во время пандемии злоупотребляли алкоголем, оказавшись временно без работы или потеряв ее вообще. Эти и другие факторы подтолкнули людей к решению расстаться. Реже чем до пандемии заявители называют причиной разводов измену или супружескую неверность", — замечает Агнес Лизик. По ее словам, подавляющее большинство тех, кто обращается к ней за правовой поддержкой во время бракоразводных процессов, составляют женщины.

Адвокат считает, что усложнило ситуацию и то обстоятельство, что во время пандемии парам стало еще труднее, чем раньше, найти психотерапевтическую помощь. Число запросов на консультации у психотерапевтов резко возросло. Специалисты не в силах охватить всех пациентов. Таким образом, многие, кто не смог найти такую поддержку, выбрали дорогу в адвокатские конторы.

В условиях пандемии парам трудно разъехаться



"Другая проблемы заключается в том, что во время пандемии парам, находящимся в семейном кризисе, непросто разъехаться по разным квартирам, чтобы прожить один год отдельно друг от друга. Этого для официального решения о разводе, по словам Агнес Лизик, требует семейное законодательство. Однако данная проблема разрешима, если совместную квартиру временно превратить в коммунальное жилье с изолированным друг от друга ведением хозяйства и банковских счетов. В таких случаях суд признает условия проживания, как раздельное", — подчеркивает она.

Одновременно адвокат считает, что для супружеских пар, которые во время пандемии не могут разъехаться, такие условия жизни дают дополнительный шанс помириться и, возможно, наладить взаимоотношения. При этом юрист оговаривается, что речь идет о разногласиях в семье, которые исключают скандалы и домашнее насилие. В противном случае лучше разъехаться по разным квартирам и общаться с помощью адвокатов. Стоит заметить, что все бракоразводные процессы осуществляются в Германии только через них. У желающих развестись нет возможности обращаться в суд напрямую, без юридической поддержки. Это тоже предусмотрено семейным законодательством.

Две категории клиентов



Адвокат Агнес Лизик делит своих клиентов на две категории: тех, кто уже раньше, до пандемии, думал о разводе, но у них не было времени и сил заняться решением этой проблемы, и тех, кого пандемия и социальная изоляция побудили к решению развестись.

"Для некоторых пар социальная изоляция и работа в хоум-офисе создала условия для того, чтобы заняться оформлением разводов. Раньше из-за долгих поездок на работу и дефицита свободного времени у людей, что называется, руки не доходили до решения этих проблем, и они просто мирились со сложившейся ситуацией и продолжали жить параллельными жизнями", — отмечает Агнес Лизик.

Других, по словам адвоката, к такому решению подтолкнули трудные условия в изоляция от внешнего мира и заточение в четырех стенах. "Я вдруг увидела мужа другими глазами, он оказался неспособным преодолевать трудности и жить в гармонии, несмотря на новые обстоятельства", — призналась одна из ее клиенток.

Разводы в формате онлайн



Адвокаты во многих немецких городах предлагают клиентам быстрые и без лишнего стресса бракоразводные процессы по интернету. В Кельне такими онлайн-разводами занимается, в частности, Урсула Кунерт-ван Ларе. В интервью DW она утверждает, что желающих развестись быстро и без лишней нервотрепки — довольно много. Во всяком случае, работы у нее всегда достаточно. Она осуществила уже более полутора тысяч таких дел. "Разводы онлайн я предлагаю только тем клиентам, которые не имеют друг к другу имущественных, наследственных или других претензий, то есть, когда желание развестись по-хорошему и без судебных тяжб является взаимным и добровольным", — уточняет адвокат.

Что это значит на практике? Клиентам не нужно приходить на прием к адвокату, а заполнив необходимые формуляры и анкеты, прислать их по электронной почте со всеми другими документами, которые потребуются суду. Обычно к разводам в режиме онлайн прибегают пары, у которых нет детей или они есть, но право на их воспитание родители делят поровну и не имеют друг к другу претензий.

Адвокат, специализирующийся на семейном праве Урсула Кунерт-ван Ларе в интервью DW подчеркивает, что брачные договоры, в которых все оговорено заранее, намного упрощают возможность развестись в режиме онлайн, а также когда оба супруга здоровы и работают, не нуждаясь в финансовой поддержке одного из них. "И третье условие при онлайн-разводах — наличие только одного адвоката, — подчеркивает она. — Его нанимает один из супругов для подготовки всех документов, представляемых суду, а второй соглашается с ними и не имеет претензий". Как только появляются разногласия и претензии одной из сторон к другой, то лучше каждому из супругов нанять собственного адвоката, а вариант онлайн-развода, таким образом, отпадает сам по себе.