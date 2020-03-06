Проходите мимо! Восемь типов мужчин, которые не созданы для отношений

Если за вашими плечами уже несколько неудачных отношений, к настоящему моменту вы могли предположить, что до сих пор встречали не созданных для них мужчин. Чтобы не ошибиться в следующий раз, обратите внимание на сигналы, которые могут свидетельствовать о том, что даже начинать роман с этим партнером не стоит.

Если в прошлом остались многие отношения, которые по той или иной причине не сложились и в результате вы расставались со своими партнерами, в какой-то момент вы можете решить, что любви нет, как и смысла пытаться ее найти. Мол, не судьба и все тут. Однако махнуть на себя рукой вы всегда успеете, не торопитесь, ведь вы не единственная, кому пока не удалось найти своего суженого.

Предлагаем ознакомиться с 8 типами мужчин, с которыми не стоит вступать в отношения. Информация о том, по каким признакам их можно распознать, прилагается.

Но если вы пока не готовы или просто не хотите вступать в отношения, то знайте, что это нормально. Не нужно гнаться за отношениями ради отношений. К тому же для того, чтобы чувствовать себя счастливой и наполненной, не обязательно рядом должен быть второй человек. Быть с кем-то должно быть исключительно ваше решение, а не потому, что такие требования выдвигает общество.