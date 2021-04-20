Простые и эффективные способы продлить секс

Как для мужчин, так и для женщин одним из актуальных вопросов является, как продлить половой акт, отмечает сексолог Анеля Сыикова. В своем блоге в Instagram она поделилась рекомендациями, которые помогут решить этот вопрос.

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Дыхание

Чувствуя приближение оргазма, замедлитесь и сделайте глубокий вдох и выдох, при необходимости несколько повторов. Помогает расслабиться и увести мозг от мыслей.

Медленное проникновение

Можно перед вхождение использовать легкое постукивание по внешним губам и клитору, а потом медленно войти в партнершу. Избегайте быстрых и частые фрикций. Начинать лучше с возвратно-поступательных движений, которые длятся 3-5 секунд. Далее в течение 4-5 минут можно немного ускорить темп. Если вы чувствуете пик, то можно остановиться, подышать до того момента, пока не почувствовали, что можно продолжать.

Пролонгирующие средства

Презервативы и лубриканты с охлаждающим эффектом особенно снижают чувствительность и позволяют вам отодвинуть эякуляцию. Можно использовать эрекционные кольца, которые задерживают процесс быстрого эффекта, пережимая пенис, уменьшая отток крови.

Мастурбация

Одна из причин преждевременной эякуляции — не регулярная половая жизнь. Лучше за день до секса или перед ним непосредственно снять накопившиеся напряжение. Так вы снизить риск закончить вашу встречу слишком быстро.

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Женщинам, которые быстро теряют и не успевают продержать оргазм, перед половым актом рекомендуется поиграть с игрушкой, создав легкое возбуждение.

Мастурбация — это способ научиться управлять своей эрекцией, контроль и познание ощущений как для мужчин, так и для женщин.

Техника "Стоп-арт"



Суть ее в том, чтобы остановить стимуляцию перед достижением оргазма и возобновлять, когда предоргазменные ощущения пропадают.

Меняйте позы, делайте перерывы на прелюдию. Смена поз позволяет сделать передышку и снизить возбуждение. И, конечно, разнообразит секс.

Отключайте мозг, думайте о прекрасном процессе и будьте в моменте с партнером!