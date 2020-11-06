Прямолинейная, спонтанная и импульсивная. Что мы знаем о мужской сексуальности?

В средствах массовой информации, книгах и социальных сетях, затрагивая вопросы сексуальности, больше внимания уделяется женщинам. А что же мужчины? Своими размышлениями на этот счет в своем блоге в Instagram поделился врач-психотерапевт, сексолог Василий Шевляков.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Женская сексуальность — игривая и загадочная. Она отличается от мужской большей индивидуальностью сексуального поведения и эмоциональных реакций, тогда как мужская с большего универсальна и не так подвержена колебаниям психоэмоционального состояния и циклом.

Да, да, тем самым циклом женского организм — менструальным. Именно поэтому сексуальность у женщин более динамична и изменчива. Например, в первой половине цикла интерес к эротике возрастает, а во второй — падает, как и в целом сексуальное влечение. Даже возможность достигать оргазма циклична.

В целом для женщин эмоциональное состояние неразрывно связано с сексуальностью. Согласно исследованиям, основное влияние на женскую сексуальную удовлетворенность оказывают чувство общего эмоционального благополучия, качество отношений с партнером, комфорт и доверие. Физическое возбуждение далеко не всегда на первом плане. Это значит, что женское удовольствие и сексуальное удовлетворение не так сильно связано с оргазмом.

Кстати, любопытный факт. При качественной сексуальной близости и психологической удовлетворенности, а также при продолжительности сексуального контакта свыше 15 минут, даже без оргазма женщина может испытывать такое же удовлетворение, насыщение и послевкусие, как если бы он случился.

С этим связано одно из негативных последствий сексуальных революций 19-го века — превращение женского оргазма из удовольствия в утомительную обязанность. Тогда стала крепнуть идея того, что наличие оргазма у женщины это показатель ее сексуальной полноценности. Соответственно, его отсутствие означало неполноценность и потерю партнера.

Что самое двойственное в женской сексуальности — большинство сексуальных нарушений и проблем не мешает интимной близости женщины, хотя и препятствуют получению удовлетворения.

Foto: Shutterstock

Что же мы знаем о мужской сексуальности? Она остается пока частью некоторого культа маскулинности — будто сексуальное влечение и желание мужчины сильнее женского и ассоциируется конечно с его потенцией и эрекцией. И здесь маленькая западня. Где есть культ, там есть мифы, страхи и заблуждения.

Мужская сексуальность, как и мужское мышление — прямолинейная, спонтанная, импульсивная и направлена на результат (удовлетворение).

Для мужчины секс является не только удовольствием, сколько ответственной и тяжелой работой, которая должна быть успешно завершена с максимальными оценками результативности и качественной обратной связью от партнерши.

Естественно, на первый план выдвигаются количественные показатели, которые можно точно оценить и сравнить, а значит и техника исполнения сексуальных безумств. Это способствует формированию классического отношения многих мужчин к сексуальным отношениям — интимная близость = половой акт, а остальное необязательно.

Под этим ненавистным для женщин отношением есть одно очень важное объяснение. Мужчины не доверяют своим переживаниям, от слова совсем, и поэтому постоянно нуждаются в подтверждении своей сексуальной и половой состоятельности (конечно же, в объективном подтверждении!).

И теперь вишенка на торте — это подтверждение мы, мужчины, можем получить только от женщин. Поэтому мужская сексуальность в женской власти. Постоянные сомнения в способности удовлетворить женщину и страх сексуальной неудачи преследуют мужчину всю его сознательную жизнь — от первых платонических фантазий до самой смерти.

Foto: Shutterstock

А вот в мужском мире обсуждать собственную сексуальность и интимные переживания сексуальных отношений не принято и даже порицается. Поскольку мужчинам обсуждать свои переживания с женщинами также неловко, то возникает самая распространенная проблема мужской сексуальной активности — исполнительная тревожность.

Каждый положительный опыт мужчины на сексуальном фронте подтверждает собственную маскулинность, но не улучшает ее, тогда как любая неудача подрывает веру в собственные силы и требует переоценки. Поэтому первый сексуальный опыт для мужчины крайне важен в любых отношениях, а самоутверждение в своих сексуальных качествах является одним из ведущих факторов измен.

Отвлечемся от мужских стереотипных страхов и прикоснемся к традиционной модели сексуального поведения мужчин — наступательно-активной. С распространением идей гендерного равенства мужчины все больше выражают свое недоумение и даже раздражение, если женщина открыто и прямо выражает свои сексуальные желания. Это объясняется скрытым опасением таинственной силы женской сексуальности и ее манящего и чарующего воздействия на мужскую устойчивую гранитную невозмутимость и стойкость. А ведь мужчины даже в зеркале себе не улыбаются. Так что мужская сексуальность оказывается достаточно ранима и чувствительна.