Психотерапевт объясняет, чего хотят женщины от мужчины и наоборот

О сексе большинство мужчин говорят прямо и спокойно. А о душевных потребностях молчат, как рыбы. И что у них там на глубоком илистом уме — большой вопрос. Так что же им нужно? Своими размышления на этот счет делится психотерапевт Ирина Белоусова.

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Что нужно мужчинам

Чтобы вы были красивая. Для него — точно. Есть такие адские перчилы с гигантским чувством собственной важности, которым надо, чтобы вы были красивая сразу для всех (с эталонными характеристиками). У них с головой, конечно, не все хорошо, но — вот. Что хотите, то и делайте. И таких немало. Он вашей красотой и сексапильностью будет невидимо "делать" всех остальных мужиков, у которых на вас слюнки текут.

Чтобы напоминали маму. Вам нужно быть примерно такой же непостижимой женщиной, по тем же функциям и качествам, как его мама. Если вы маму его ему не напомните, он быстро исчезнет из вашей жизни.

Доверие и принятие с их слабостями дома, чтобы быть в безопасности. Даже если он домой таскает по 5 мамонтов за раз и его боятся все в округе, дома он уязвим и открыт. И предпочитает чувствовать себя принятым, даже если не прав. Отвержение — это почти как серпом по причинам бытия.

Признание. Поддержка и синхронность взглядов, чтобы чувствовать тыл за спиной и набираться сил (а завтра снова в бой, доказывать и делать себя среди других таких же дельцов).

Достаточная свобода для самореализации в социуме, чтобы "делать" свой мужской успех.

Что нужно женщине

Чтобы к нему можно было прилепиться. В этой прилепленности, привязанности, безопасном соприкосновении возможно движение любви и заботы. Как они задвигаются — вопрос другой и зависит от текущих потребностей/возможностей людей. И можно, конечно, всю жизнь догонять своего сваливающего в горизонт нервного Авося, это тоже выбор.

Чтобы он был в чем-то поресурснее, чем она. Деньги, тело, статус, дарование, успех, поставленный удар, ученая степень и титул принца — чем женщина желает быть защищена и продвинута вперед и повыше за счет мужчины, можно выяснить только у нее.

Чтобы можно было спокойно идти слегка за ним по отношению к социуму. Это не про иждивение, это про голову на плечах в вопросе "кто будет отцом моих детей". Она ему тоже отдаст очень много тепла и нежности.

Чтобы мужчина понимал необходимость распоряжаться ресурсами в интересах пары, защитить женщину своими ресурсами от неблагополучия. Вот это все милое ухаживание с цветами — это как сказать "я готов нести блага тебе", это ясно на интуитивном уровне. Так что не снижайте важность заходов с букетами!

Чтобы мыслили в одном направлении. А то этот поход с мужчиной по жизни будет в разные стороны. Мезальянсные браки — это не просто.

Чтобы он видел ее той, кем она видит себя. И видеть его близко к его видению себя. Та, кому надо быть женой, не согласится на предложенную роль мамы, дочери, карманной собачки и т.д. Поиграть можно в любое смещение, но только недолго.

Чтобы он выбрал, и первым. Без объяснения вот этого выбора именно этого человека супругом (уникальный статус) с обеих сторон здоровой пары не состоится. Сначала с выбором приходит мужчина, женщина делает выбор после него. Просто смотрит и улыбается. Не принуждает, не выпытывает номер телефона... Первый шаг — его.

Конечно, женщины разные, как и мужчины. И каждый в этот список внесет что-то свое или вычеркнет, но основные моменты останутся, а детали можете обсудить.