Психотерапевт раскрыл три секрета счастливых отношений
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"Какие советы ты бы дал своим детям для счастливых отношений с партнером? Я подумал минуту и понял, что все очень просто", — признается в своем блоге в Instagram врач-психотерапевт, психолог Александр Полищук. Вот главные, на его взгляд, привычки, которые важно практиковать в паре регулярно.

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Весь рецепт упирается в три простых слова. Но часто их делать сложно, потому что:

  • нет привычки из детства;
  • накоплены обиды и претензии к партнеру;
  • есть убеждение "пусть он/она вначале даст, а потом я";
  • есть убеждение "я пробовала и он только больше борзеет".

Есть важный нюанс — эти 3 простых действия важно начать регулярно давать еще в самом начале отношений и не переставать всю совместную жизнь. Это не панацея от конфликтов, недопониманий и ссор. Это накопление и поддержание психологического "банковского счета доверия" между партнерами.

Конечно, важно, чтобы эти три простых действия делали:

  • регулярно,
  • взаимно,
  • подбирая подходящее время и место.⠀

Что же это за такие три простых совета, которые я точно дам своим детям, если они спросят? Вот они.

Говорите!

Нам всем нужны добрые и теплые слова поддержки и чувства, что нас признают. Чаще мужчина хочет слышать от женщины, что он крутой, умный, сильный и самый лучший для нее. Но и женщине тоже приятно получать подтверждение своей нужности и исключительности для него.

Гладьте!

С самого рождения это главное, что мы получаем от любящих людей. В паре женщине это чаще нужнее, чем мужчине. Не жадничайте гладить, касаться, целовать просто так.

Дарите!

Жизнь — это игра в обмен и добычу ресурсов. Взаимные подарки, сюрпризы — это важные ритуалы. Не всегда нужны подарки дорогие. Приготовить завтрак, купить цветок, оплатить чашку кофе, купить продуктов — все это так же важно для мозга, как и купить машину, путевку или шубу.

Всегда можно найти способ и повод в каждом дне СКАЗАТЬ, ОБНЯТЬ и ПОДАРИТЬ. Все просто, если создать себе полезные привычки.

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