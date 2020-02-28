Пять ошибок, которые совершает в спальне почти каждый из нас

Основа гармоничных отношений — это не только любовь, но и уважение, взаимопонимание, доверие, искренность. Причем практически все это касается и вашей сексуальной жизни. Если партнеров что-то не устраивает в спальне и они это не обсуждают и не стараются исправить, то рано или поздно это вполне может привести к их расставанию.

Некоторые женщины придерживаются мнения, что в сексе все зависит от мужчины, полагаясь исключительно на то, что и как он будет делать. Однако в отношениях всегда два человека и от обоих зависит их развитие и получение удовольствия во всех смыслах.

Возможно, о некоторых вещах до сих пор вы даже не задумывались, но есть определенные ошибки, которые допускает практически каждый из нас. Подробнее о них рассказывает портал DELFI Viņa.