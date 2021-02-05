Пять правил для комфортного секса в холодное время года

Согласитесь, в холодное время года чаще всего хочется закутаться в теплый уютный плед и есть печеньки с горячим какао. Чтобы вы залазили под одеяло не только для спасения от холода, сексолог Оксана Александрова подготовила лайфхаки для комфортного секса зимой.
Надевайте носки
Если идея спать в носках имеет как сторонников, так и противников (если вы решите это сделать, убедитесь, что ваши носки не слишком тугие, сделаны из дышащей ткани и чистые), то в теме секса все однозначно.
Смело не снимайте их во время секса. Кстати, теплые ноги у женщин повышают вероятность opгазма на 30% (это научные данные).⠀
Начинайте "в тепле"⠀
Сейчас вполне оправдан секс в одежде. И для вас может быть что-то новенькое. Не раздевайтесь полностью, а просто приспустите одежду.
Еще вариант — начинайте ласки под одеялом. Потом согреетесь и продолжите без него.⠀
Контактные позы⠀
В позах с максимальным контактом тел будет теплее. Классическая миссионерская и ее вариации, поза-ложки и другие отлично подойдут для этого.
Согревайте кожу⠀
Когда холодно, тело само собой "съеживается" и зажимается, разомните его хорошенько, например, сделайте другу другу массаж с разогревающим маслом для тела.⠀
Согрейте игрушки⠀
Если пользуетесь секс-игрушками, обязательно держите их в тепле (особенно металлические). Можно подогреть под теплой водой или согреть в руках до начала применения.⠀