Пять ситуаций, в которых секс будет незабываемым

Секс — неотъемлемая составляющая отношений. Если на данный момент вы в них не состоите, то время от времени уж точно о нем хотя бы думаете. Безусловно, первое, с чем у нас ассоциируются любовные утехи, это удовольствие, однако словосочетание "незабываемый секс" не всегда свидетельствует именно об этом.

"Страстный", "великолепный", "волшебный" — все это подходит под описание незабываемого секса. Но! В погоне за удовольствием нужно подумать о многих вещах. Если этого не сделать, то можно горько об этом пожалеть. Цель будет достигнута — такой секс вы не забудете. Вот только какой ценой?

Вот несколько моментов, которые могут привести к обратному результату.