Пять типов мужчин, от которых нужно только бежать

"Обычно психологи не дают советов. Они показывают картину сверху, дают инструменты, а дальше человек сам решает и действует. Но в ситуациях выбора партнера женщины часто попадают в лапы пяти типов мужчин, с которыми противопоказано строить отношения. Дружить, общаться, помогать — да, но строить серьезные отношения — нет", — предостерегает врач-психотерапевт Александр Полищук.

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Часто отсутствие отношений заключается в том, что у женщины завышенные ожидания, много страхов и комплексов внутри. А ей кажется, что это мужчины какие-то не те. Но порой они действительно "не те". Такие, от которых нужно только бежать. И чем дальше, тем лучше. Вот они.

"ГОЛИКИ"





Не голенькие, а голики. Это все, кто конкретно зависим. Это алкоголики, наркоманы, сексоголики, игроманы.



Маменькины сыночки



Главный критерий — это то, что он продолжает жить вместе с родителями, а ему уже 25/30+ или живет отдельно, но по 5 раз в неделю созванивается, ездит по первому зову к родителям.



Агрессор



Как физически, так и вербально. Порой это проявляется даже на первых свиданиях. Но девушка думает, что это мелочь и просто временно.



Женатик



Конечно, не всегда это понятно сразу. Но смысл строить отношения с



вруном,

трусом,

занятым.



Пусть разведется официально и тогда еще можно подумать.



Убежденный холостяк



Обычно такой персонаж кормит "завтраками" или убедительно льет в уши про "брак ничего не гарантирует", "я уже был там и ничего хорошего", "тебе нужен я или кольцо?".

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Есть, конечно, и другие пограничные типы стремных мужчин, но эта 5-ка точно ТАБУшная и от таких лучше бежать и не тратить свое время. Пусть анализируют и меняются сами. В свою очередь вы выстраивайте свои личные границы, поскольку окружающие так и будут норовить сдвинуть этот "забор", чтобы вдоволь потоптаться грязными сапогами в частных владениях психики.



Личные границы



"Забор" — метафора не случайная. Все знают, что у нас есть физические границы:



тело (кожа),

физиологические потребности (сон, еда, туалет),

имущество (одежда, предметы).



А есть — границы психологические. С ними сложнее, они нематериальны, их нельзя почувствовать. Когда давят на физические границы, мы, как правило, яростно их отстаиваем. Но если подвигают границы психологические, мы можем этого не заметить или не придать значения. Чтобы выставить и удержать свои невидимые границы, важно их материализовать.

Обратите внимание, что выставлять границы и удерживать их — это разные режимы:

Выставлять = информировать других о том, что для вас важно, что вы не потерпите, чего вы хотите.

= информировать других о том, что для вас важно, что вы не потерпите, чего вы хотите. Удерживать = проявлять здоровую агрессию, твердость и веру в свои права.



Свой забор надо выставить предельно четко, чтобы он был понятен другим, ведь в реальности вы всегда знаете, что перед вами: хлипкая оградка, которую легко пробить, или крепкий заборище с дверкой для своих. Также и с невидимыми границами.

Допустим, выставили вы забор-границы. Это полдела. Его нужно постоянно защищать от внешних сил:

манипуляторов,

агрессоров,

неадекватов,

халявщиков.



Этими людьми могут быть не только незнакомые, но даже самые близкие люди.

Чтобы удержать границы, нужно четко понимать, какие они у вас, верить в них как в материальный объект и не бояться проявлять здоровую агрессию.

Признак слабости



Далее — список поступков, которые мужчина автоматически фиксирует как признак слабости женщины, чем "нечистые на руку" мужчины (=манипуляторы, абьюзеры, нарциссы) пользуются:



сильно ревнует и контролирует,

много эмоций и мало аргументов,

финансово зависима,

не уходит окончательно и не перестает претензии предъявлять,

пугается угроз разрыва, развода,

боится конфликтов,

размытые формулировки,

отсутствие дат, точных значений,

не выполняет обещанное наказание,

играет в обиды, молчит, терпит.



Но жизнь такова, что никаких гарантий нет, всегда есть риски, поэтому важно просчитывать возможные последствия и только потом принимать то или иное решение.

