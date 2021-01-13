Пять вопросов, которые лучше не задавать мужчине

Какой вопрос вы бы хотели задать своему партнеру? Подумайте. Этот вопрос как зеркало — во многом он указывает на то, в каких вы находитесь отношениях и чего ждете от своего мужчины. Однако есть вопросы, которые лучше не озвучивать, поскольку они ведут к ослаблению связи между вами. О том, какие именно, в своем блоге в Instagram озвучила психолог Анастасия Плиско.

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Кто я тебе?

Когда вы чувствуете, что влечение мужчины к вам ослабло, вы, подгоняемые тревогой, хотите спросить: "Кто я тебе?", "Как ты ко мне относишься?", "Любишь ли ты меня?". Но ответ, который вы могли бы получить, расстроил бы вас еще больше.

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Он сомневается в том, что вы — то, что ему нужно и что он и дальше хочет оставаться в ваших отношениях. Чтобы понять, как он действительно к вам относится, обращайте внимание только на его действия. Если действий нет, то вы для него — просто симпатичная девушка. Если он включен в обмен с вами, то вы для него — любимый человек.

Почему ты так со мной поступаешь?

"Почему ты манипулируешь мной?", "Почему ты так со мной поступаешь?" — на эти вопросы нет ответа.

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Если вы не даете обратную связь партнеру, если звучите из слабой позиции, позволяете использовать и токсично общаться с вами, значит, партнер будет это делать. Такова человеческая натура. Что не запрещено — то разрешено.

Почему тебе ничего не нужно в жизни?



Почему ты такой безответственный? Почему тебе ничего не нужно в жизни? Почему ты не хочешь двигаться вверх?

Причина этих вопросов в том, что вас не устраивают базовые характеристики типа вашего партнера или уровень его социализации. Если вы критично смотрите на некоторые свойства его характера или не чувствуете, что можете развиваться с ним в унисон, значит между вами нет коннекта и вопросы излишне. Что он может ответить на вопрос о его безответственности? "Не знаю. Меня все устраивает в себе".

Почему для тебя свобода дороже семьи?



Почему ты боишься отношений? Почему для тебя свобода дороже семьи? Эти вопросы вы задаете из состояния иллюзии отношений. На самом деле вы общаетесь с мужчиной, который включен в вас на 30%, но вы его воспринимаете как включенного на все 100%.

Мужчины не боятся отношений. Они не создают их с теми, в кого не включены. Ему достаточно встреч на нейтральной территории. А историю о том, что мужчины испытывают страх перед отношениями, придумали сами женщины.

Чем я тебе не подхожу?



"Почему ты ушел от меня?", "Чем я тебе не подхожу?", "Чем она лучше меня?" — еще одна группа вопросов, которые лучше не озвучивать.

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Почему люди уходят друг от друга? Потому что разлюбили, встретили другого человека, потому что чувствуют себя вне этих отношений лучше, чем внутри них. Это обычное течение жизни. Не существует конкретной причины, по которой партнер уходит — бардак дома, нет общих тем для разговора... Обычно это комплекс причин, которые свидетельствуют о том, что нет обмена.